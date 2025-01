Chuyện tình đạo diễn 65 tuổi chia tay vợ, theo đuổi nàng thơ kém 22 tuổi

Theo Naver, nữ diễn viên Kim Min Hee sẽ sinh con vào mùa xuân năm nay. Cô đang mang thai tháng cuối và từng dính tin đồn bầu bí vào mùa hè năm 2024.

Thợ săn ảnh đã ghi hình đạo diễn 65 tuổi đưa bạn gái khám thai tại bệnh viện phụ sản, hôm 15/1. Theo Yonhap, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đang sống tại Hanam, Gyeonggi (Hàn Quốc).

Kim Min Hee (43 tuổi) và đạo diễn Hong Sang Soo (65 tuổi) sắp đón con chung sau 9 năm gắn bó (Ảnh: Getty Images).

Kim Min Hee (SN 1982) kém đạo diễn Hong 22 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2015 khi cộng tác trong dự án Right now, wrong then của đạo diễn Hong. Hai năm sau đó, họ công khai mối quan hệ và đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn từ công chúng.

Theo con gái và vợ cũ của đạo diễn Hong, Kim Min Hee được xem là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân hàng chục năm của nam đạo diễn. Bất chấp sự phản đối của người thân và dư luận, Hong Sang Soo quyết tâm ly hôn vợ để theo đuổi nàng thơ của mình.

Năm 2017, Kim Min Hee cũng lên tiếng thừa nhận chuyện tình với đạo diễn Hong và thách thức vợ cũ của ông. Khi lên sân khấu nhận giải Gấu Bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Berlin (Đức), cô thổ lộ tình cảm với bạn trai: "Giải thưởng này dành cho anh ấy, tôi yêu Hong Sang Soo".

Từ năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn bị công chúng quay lưng, chỉ trích. Vì say mê nữ diễn viên thế hệ 8X, đạo diễn Hong Sang Hoo quyết tâm quay lưng với người vợ tào khang, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Xuất hiện trước truyền thông, đạo diễn Hong Sang Soo luôn nắm chặt tay Kim Min Hee để bảo vệ cô, không ngại nói lời yêu thương tình trẻ mỗi khi lên sân khấu nhận giải thưởng.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo nắm tay nhau thật chặt khi cùng xuống phố tại Hàn Quốc, tháng 1 (Ảnh: Dispatch).

Đạo diễn Hong Sang Soo được xem là tài năng hiếm có của điện ảnh xứ Hàn với góc nhìn điện ảnh đa dạng. Ông thường được mời tham dự các LHP quốc tế. Kim Min Hee góp mặt trong nhiều dự án của bạn trai và nhờ vậy, cô nổi tiếng trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Sau bộ phim Right now, wrong then, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm của ông. Mối tình lệch tuổi và những ồn ào quanh đó khiến Kim Min Hee và Hong Sang Soo trở thành cặp tình nhân bị ghét bỏ tại Hàn Quốc.

Đến nay, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã gắn bó được 9 năm. Năm 2023, có thông tin cho rằng đạo diễn Sang Soo mua nhà riêng và đăng ký kết hôn với Kim Min Hee tại Mỹ. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng trước thông tin này.

Vì mối quan hệ ngang trái với đạo diễn đáng tuổi cha mình, Kim Min Hee phải chịu cái giá khá đắt. Cô bị mẹ ruột từ mặt, nhiều khán giả tẩy chay và các đạo diễn Hàn Quốc từ chối cộng tác.

Hiện, Kim Min Hee chỉ đóng các phim của bạn trai và mất nhiều hợp đồng quảng cáo tại Hàn Quốc vì bê bối làm người thứ ba.

Kim Min Hee bị chỉ trích nặng nề khi công khai mối tình với đạo diễn Hong Sang Soo (Ảnh: Naver).

Theo truyền thông quốc tế, dù bị chỉ trích ở Hàn Quốc, Kim Min Hee vẫn là gương mặt châu Á thành công tại thị trường quốc tế. Cô góp mặt tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế, sở hữu các giải thưởng uy tín mà các nghệ sĩ châu Á mong đợi.

Minh tinh xứ Hàn và Hong Sang Soo còn hợp tác ở các phim như: The day after, Claire's camera, On the beach at night alone... Đây đều là những tác phẩm châu Á gây tiếng vang.

Kim Min Hee từng tham gia các tác phẩm gây chú ý tại Việt Nam như: Cô hầu gái, Chị dâu 19 tuổi, Hellcats.... Đạo diễn Hong Sang Soo từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin (Đức) với The woman who ran.