Điểm nhấn của show còn có màn xuất hiện của Quang Hùng MasterD - gương mặt gây sốt của "Anh trai say hi" thời gian qua. Anh xuất hiện gây bất ngờ cho các khách mời với ca khúc tươi vui "Thủy triều". Ca sĩ cũng diện chính trang phục do Trang Nhung thiết kế, thoải mái tung hứng với các người mẫu trên sàn diễn.