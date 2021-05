Choáng với những cuộc hôn nhân tính bằng... ngày của "sao"

Dân trí Những cuộc hôn nhân có tuổi thọ đo bằng… ngày không phải là điều hiếm gặp ở Hollywood. Dường như vẻ đẹp, tài năng và sự giàu có vẫn là chưa đủ để giúp các sao thành công trong "chuyện trăm năm".

Drew Barrymore chia sẻ về quá khứ

Hôn nhân của Drew Barrymore và Jeremy Thomas chỉ kéo dài 19 ngày.

Nữ diễn viên người Mỹ Drew Barrymore kết hôn với ông chủ quán bar người Anh Jeremy Thomas ở tuổi 19, khi chỉ mới hẹn hò được sáu tháng. Trớ trêu thay, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 19 ngày. Barrymore tuyên bố rằng Thomas, khi đó 31 tuổi, muốn cưới cô chỉ vì tiền và thẻ xanh.

Eddie Murphy trả lời phỏng vấn

Cuộc hôn nhân của Eddie Murphy và Tracey Edmonds đổ vỡ sau 2 tuần.

Nhiều người không biết rằng danh hài Eddie Murphy và nhà sản xuất phim nổi tiếng Tracey Edmonds không đăng ký kết hôn tại Mỹ, mà chỉ tổ chức một đám cưới đẹp như mơ tại Bora Bora, nước Pháp.

Tuy nhiên, Edmonds kể lại rằng Murphy đã thay đổi nhanh chóng đến mức nam danh hài còn từng đe dọa vợ. Đồng thời Edmonds cũng không chấp nhận được việc phải chuyển đến sống cùng mẹ chồng và anh em của Murphy. Đây cũng là hai trong nhiều lý do khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".

Pamela Anderson và Jon Peters "đường ai nấy đi" sau 12 ngày.

Jon Peters chia tay Pamela Anderson

Nữ diễn viên, người mẫu Pamela Anderson đã trải qua hai cuộc hôn nhân đình đám với Kid Rock và Tommy Lee. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa người đẹp và nhà sản xuất phim Jon Peters đã "đi vào lịch sử" vì quá ngắn ngủi, thậm chí họ còn chưa kịp làm giấy chứng nhận kết hôn.

Anderson cho rằng Peters trước đây đã quá kiểm soát cô, trong khi Peters tuyên bố rằng lý do chia tay là vì bản thân phải trả món nợ 200.000 đô la Mỹ của vợ cũ.

Robert Evans và Catherine Oxenberg chia tay chỉ sau 9 ngày.

Nhà sản xuất phim Robert Evans đã rất thành công với các bộ phim như Rosemary's baby và The godfather, còn Catherine Oxenberg nổi tiếng với vai Amanda Carrington trong bộ phim truyền hình Dynasty những năm 80.

Hai con người tài năng này sau đó đã nên duyên vợ chồng vào năm 1998. Tờ Variety đưa tin khi Evans bị đột quỵ, Oxenberg đã hết lòng quan tâm và chăm sóc ông xã. Sau khi chia tay, Evans trải lòng rằng cuộc hôn nhân với Oxenberg chỉ là giây phút bồng bột khi vừa vượt qua khoảnh khắc sống chết cận kề. Cuối cùng hai người đã hủy hôn chỉ sau 9 ngày và quyết định trở thành bạn bè.

Nicolas Cage và Erika Koike ly hôn chỉ sau 4 ngày.

Nam tài tử Holywood Nicolas Cage được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim Ghost rider, National treasure và Gone in 60 seconds. Anh kết hôn "chớp nhoáng" với chuyên gia trang điểm Erika Koike trong lúc cả hai người đều say xỉn. Cage kể lại rằng khi đó anh đã rất say và còn không biết là Koike đang có quan hệ tình cảm với người khác.

Britney Spears và Jason Alexander chia tay chỉ sau 55 giờ.

Cuộc hôn nhân của công chúa nhạc Pop Britney Spears và người bạn thân từ thời thơ ấu, Jason Alexander chỉ tồn tại trong thời gian ngắn kỷ lục: 55 giờ. Trong một đêm say rượu cùng nhau tại Vegas, nước Mỹ vào năm 2004, họ đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Britney Spears dự lễ trao giải âm nhạc

Trong khi người trong cuộc rất hào hứng với cuộc hôn nhân này, thì mẹ của cô dâu là bà Lynne Spears đã cực lực phản đối. Cuối cùng hai người đã phải chia tay chỉ sau 55 giờ kết hôn ngắn ngủi.

