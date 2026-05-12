Cha Britney Spears phải cắt bỏ một chân, mối quan hệ với con gái lạnh nhạt

Ở tuổi 73, ông phải ngồi xe lăn và sống kín tiếng sau nhiều năm trở thành tâm điểm của làng giải trí Hollywood.

Mới đây, ông Jamie Spears hiếm hoi lộ diện tại lễ tốt nghiệp của cháu gái. Ông được vợ là Lynne Spears, con gái Jamie Lynn Spears cùng con rể đưa tới sự kiện. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jamie mặc vest màu xám, ngồi xe lăn và chăm chú theo dõi buổi lễ.

ông Jamie Spears xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của cháu ngoại (Ảnh: Page Six).

Con trai của Britney Spears - Sean Preston - cũng tham dự và đăng tải hình ảnh chúc mừng em họ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Britney Spears khiến công chúng tiếp tục tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa nữ ca sĩ và cha ruột.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, Britney Spears và Jamie Spears gần như không còn liên lạc kể từ khi quyền giám hộ của ông đối với nữ ca sĩ bị chấm dứt vào năm 2021.

Một số nguồn tin cho biết, dù Jamie gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian qua, Britney cũng không công khai lên tiếng hay thể hiện sự quan tâm trên truyền thông.

Truyền thông Mỹ tiết lộ Jamie Spears từng phải nhập viện nhiều lần vì tình trạng nhiễm trùng nặng ở chân. Sau thời gian điều trị không hiệu quả, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng cho ông.

“Ông Jamie đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng không thành công. Việc cắt bỏ chân là lựa chọn cuối cùng”, một nguồn tin cho hay.

Britney Spears được cho là không còn giữ quan hệ thân thiết với bố trong những năm gần đây (Ảnh: Getty).

Những năm gần đây, Jamie Spears gần như biến mất khỏi truyền thông sau khi trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc chiến pháp lý gây chấn động liên quan đến con gái nổi tiếng.

Trước khi được công chúng biết tới, ông Jamie Spears từng làm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhỏ. Cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn khi con gái Britney Spears trở thành ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới vào cuối thập niên 1990.

Tuy nhiên, tên tuổi của ông thực sự phủ sóng truyền thông toàn cầu từ năm 2008, khi Britney Spears trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Sau hàng loạt vụ việc gây tranh cãi như mất quyền nuôi con, xung đột với giới săn ảnh và những hành vi bất ổn trước công chúng, tòa án California quyết định trao quyền giám hộ nữ ca sĩ cho cha ruột.

Từ đó, ông Jamie Spears nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ cuộc sống của Britney Spears, từ tài chính, sự nghiệp cho đến các quyết định cá nhân. Quyền giám hộ này kéo dài suốt 13 năm và trở thành một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất Hollywood.

Sean Spears, con trai của Britney Spears, tham dự sự kiện gia đình (Ảnh: Page Six).

Từ đó, phong trào #FreeBritney (giải phóng Britney) bùng nổ trên truyền thông vào năm 2019. Phong trào này nhanh chóng lan rộng toàn cầu với sự tham gia của hàng triệu người hâm mộ. Họ cho rằng Britney Spears bị kiểm soát quá mức và yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ của Jamie Spears.

Áp lực dư luận ngày càng gia tăng đối với Jamie Spears. Đỉnh điểm xảy ra vào năm 2021 khi Britney Spears lần đầu phát biểu công khai trước tòa. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy mình bị lợi dụng trong suốt thời gian bị giám hộ và không được toàn quyền quyết định nhiều vấn đề cá nhân, bao gồm tài chính, sức khỏe hay đời sống riêng tư.

Những lời khai của Britney gây chấn động dư luận quốc tế và khiến làn sóng phản đối Jamie Spears càng mạnh mẽ hơn. Tháng 9/2021, tòa án California quyết định đình chỉ vai trò giám hộ của Jamie Spears. Hai tháng sau, quyền giám hộ đối với Britney Spears chính thức bị chấm dứt.

Ông Jamie Spears (trái) từng có dấu ấn lớn trong sự nghiệp của con gái (Ảnh: Page Six).

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Britney Spears và cha ruột được cho là đổ vỡ hoàn toàn. Truyền thông Mỹ nhiều lần đưa tin hai cha con chưa thể hàn gắn sau những gì đã xảy ra trong suốt hơn một thập niên.

Trong khi Britney Spears cố gắng xây dựng cuộc sống mới sau khi được tự do, Jamie Spears lại đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe và các tranh cãi pháp lý liên quan đến việc quản lý tài sản của con gái trước đây.

Dù gây nhiều tranh cãi, Jamie Spears vẫn được xem một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất lịch sử giải trí hiện đại.