Cannes cấm hở bạo, dàn mỹ nhân quốc tế lách luật thế nào trong lễ khai mạc?

Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khởi động bằng buổi công chiếu bộ phim La Vénus Électrique (The Electric Venus) cùng lễ khai mạc một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Trên thảm đỏ, dàn nghệ sĩ xuất hiện lộng lẫy với nhiều phong cách thời trang ấn tượng.

Dù Ban tổ chức năm nay đưa ra quy định hạn chế các thiết kế “khỏa thân”, khoe da thịt quá đà, nữ diễn viên Pháp Frédérique Bel vẫn thu hút sự chú ý với màn “lách luật” tinh tế.

Mỹ nhân 51 tuổi diện chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, khéo léo tôn vóc dáng gợi cảm cùng vẻ ngoài trẻ trung. Cô cũng gây chú ý với loạt tạo dáng đầy cuốn hút trước ống kính truyền thông.

Bên cạnh Frédérique Bel, những gương mặt quen thuộc của Cannes như Heidi Klum, Demi Moore, Jane Fonda hay Củng Lợi đều lựa chọn các thiết kế sang trọng, kín đáo nhưng không kém phần nổi bật. Các bộ trang phục năm nay được đánh giá thiên về vẻ thanh lịch, tinh tế thay vì phong cách gợi cảm quá mức như nhiều mùa trước.

Ngôi sao người Trung Quốc Củng Lợi là gương mặt quen thuộc tại Cannes. Ở tuổi gần 60, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất được ví như “nữ hoàng thảm đỏ Cannes”.

Trong lễ khai mạc năm nay, Củng Lợi lựa chọn thiết kế thanh lịch với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, phù hợp quy định mới của ban tổ chức về trang phục trên thảm đỏ. Nhiều tờ báo thời trang quốc tế nhận xét phong cách của Củng Lợi tại Cannes luôn mang đậm tinh thần cổ điển của điện ảnh châu Á nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại, sang trọng.

Siêu mẫu người Đức chọn 2 chiếc váy mang 2 phong cách khác nhau cho lễ khai mạc LHP Cannes 2026. Trong đó, chiếc đầm dạ hội thướt tha màu vàng của Elie Saab giúp bà mẹ bốn con "ăn điểm" tuyệt đối. Không phô trương hay hở bạo, siêu mẫu huyền thoại của thế giới vẫn biết cách để người ta ngước nhìn.

Demi Moore chọn váy quây lấp lánh và đuôi cá của Jacquemus để tham dự sự kiện năm nay. Minh tinh lựa chọn thiết kế thanh lịch nhưng gợi cảm vừa đủ, phù hợp quy định mới của ban tổ chức Cannes về việc hạn chế các trang phục quá hở bạo hay xuyên thấu. Demi Moore vẫn thu hút hàng trăm ống kính truyền thông khi bước lên thảm đỏ với phong thái điềm tĩnh, sang trọng và đậm chất ngôi sao Hollywood cổ điển.

Nữ diễn viên Kimberley Garner duyên dáng với đầm hoa, phần đuôi thướt tha tạo điểm nhấn trên thảm đỏ. Giữa dàn sao quốc tế, Kimberley Garner gây ấn tượng nhờ thần thái tự tin và hình ảnh mang đậm phong cách “quiet luxury” - xu hướng thời trang sang trọng kín đáo đang được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng.

Jane Fonda tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của một huyền thoại Hollywood khi trở thành một trong những ngôi sao được truyền thông quốc tế chú ý nhất trên thảm đỏ. Ở tuổi ngoài 80, Jane Fonda gây ấn tượng với phong thái sang trọng, mái tóc bạc đặc trưng và thần thái tự tin hiếm có. Bà chọn trang phục thanh lịch, tối giản nhưng vẫn nổi bật giữa dàn sao quốc tế. Trong khi đó đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao gây sốc khi chọn một chiếc váy xuyên thấu khá ấn tượng.

Người đẹp Ireland Maura Higgins lựa chọn thiết kế ôm sát cơ thể với những đường cắt hiện đại, khoe vóc dáng gợi cảm trên thảm đỏ lễ khai mạc. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng được nhiều tạp chí thời trang và giải trí quốc tế nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của đêm khai mạc. Nhiều khán giả đánh giá Maura Higgins mang hình ảnh hiện đại, trẻ trung và đậm chất ngôi sao truyền hình thực tế thế hệ mới.

Một số gương mặt khác có mặt tại lễ khai mạc. Liên hoan phim Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5 tại thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Không chỉ là sự kiện điện ảnh danh giá, Cannes còn được xem là “sàn diễn thời trang” lớn bậc nhất thế giới, nơi quy tụ những xu hướng thảm đỏ nổi bật mỗi năm.

