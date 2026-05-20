Ca sĩ Tùng Lâm và các á hậu, người đẹp xúc động khi lan tỏa tình yêu TPHCM

Lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), hướng tới dấu mốc 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người đẹp và khách mời truyền cảm hứng như ca sĩ Tùng Lâm, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Khánh Như và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Hà.

Tại chương trình, ca sĩ Tùng Lâm mang đến hai tiết mục Việt Nam ơi và Hello Hồ Chí Minh City. Nam ca sĩ cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều trong việc lựa chọn các ca khúc biểu diễn, bởi với anh, đây đều là những bài hát khắc họa hình ảnh đẹp của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, từ con người, văn hóa đến ẩm thực, du lịch.

Theo Tùng Lâm, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn đóng vai trò lan tỏa văn hóa, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc đến công chúng. Anh cho rằng nghệ sĩ cần làm nghề bằng sự nghiêm túc và chân thành để có thể truyền tải hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Lâm cũng bày tỏ sự xúc động khi chương trình có sự hiện diện của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang - nhân vật lịch sử mà bản thân anh cũng như nhiều bạn trẻ luôn dành sự kính trọng và ngưỡng mộ. Việc trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, ký ức từ một nhân chứng lịch sử khiến Tùng Lâm cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào.

Chia sẻ về cuộc thi, nam ca sĩ cho rằng điều quan trọng nhất trong mỗi tác phẩm không nằm ở hình thức thể hiện mà chính là tình yêu chân thành dành cho thành phố. Theo anh, chỉ khi xuất phát từ cảm xúc thật, người trẻ mới có thể kể nên những câu chuyện chạm đến cảm xúc và trái tim người xem.

Á hậu Phương Anh cho biết cô cảm thấy vinh dự và trân quý khi được đồng hành cùng lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi (1976-2026)" diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM).

Người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ, việc được đại diện cho thế hệ trẻ tham gia quảng bá hình ảnh cuộc thi khiến cô cảm thấy tự hào. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 hy vọng có thể góp một phần sức trẻ để lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ yêu thành phố mang tên Bác.

Sinh ra, lớn lên và học tập tại TPHCM, Phương Anh cho biết cô luôn trân trọng những cơ hội mà thành phố mang lại trong hành trình trưởng thành của mình. Điều cô ấn tượng nhất chính là tinh thần hội nhập và môi trường phát triển năng động của thành phố.

Với Phương Anh, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi nhắc về TPHCM là thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cho biết bản thân luôn cảm thấy tự hào mỗi khi đứng trên sân khấu giới thiệu quê quán là TPHCM. Theo người đẹp, mỗi lần xuất hiện cùng dải sash (dải đeo) mang tên quê hương không chỉ là lời giới thiệu đơn thuần, mà còn là niềm tự hào của những đại diện trẻ được mang hình ảnh thành phố đến gần hơn với mọi người.

Nói về cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi (1976-2026)”, Phương Anh cho rằng điều quan trọng nhất khi kể câu chuyện về TPHCM chính là sự chân thành. Với cô, mỗi tác phẩm dự thi đều cần xuất phát từ cảm xúc thật, từ tình yêu và góc nhìn riêng của mỗi người dành cho thành phố. Người đẹp bày tỏ sự háo hức khi chờ đợi được nhìn thấy những câu chuyện đa dạng, đầy cảm xúc của các bạn trẻ về TPHCM qua từng bài dự thi.

Á hậu cũng gửi lời nhắn đến học sinh, sinh viên rằng đừng ngần ngại tham gia cuộc thi. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở việc câu chuyện lớn hay nhỏ, mà là sự chân thành trong cảm xúc và cách mỗi người kể về thành phố của mình.

Người đẹp Đào Hà cũng bày tỏ sự xúc động khi tham dự lễ phát động cuộc thi đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm TPHCM mang tên Bác. Cô cho rằng chương trình mang lại nhiều cảm xúc bởi không chỉ gợi nhắc lịch sử mà còn giúp người trẻ tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Đã có gần 10 năm sinh sống và làm việc tại TPHCM, Đào Hà cho biết cô ngày càng gắn bó và dành nhiều tình cảm cho thành phố này. Dù có cơ hội đi nhiều nơi trong và ngoài nước, cô vẫn luôn có cảm xúc đặc biệt khi nhắc về TPHCM, nơi mang lại cho cô nhiều cơ hội phát triển trong cuộc sống lẫn công việc.

Theo Đào Hà, điều quan trọng nhất khi kể về TPHCM vẫn là sự chân thành trong cảm xúc. Cô mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn tham gia cuộc thi để chia sẻ góc nhìn, tình yêu và những câu chuyện rất riêng của mình về thành phố.

Cùng tham dự chương trình, Á hậu Khánh Như cho biết cô cảm thấy tự hào khi được góp mặt tại lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi (1976-2026)”. Dù sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa, Khánh Như cho rằng TPHCM chính là nơi giúp cô trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển bản thân trên hành trình làm nghề.

Nếu trở thành thí sinh của cuộc thi, Khánh Như cho biết cô muốn kể về những con người bình dị của TPHCM, đặc biệt là hình ảnh những cô chú bán hàng rong hay những hàng quán nhỏ bắt đầu nhộn nhịp từ sáng sớm. Theo người đẹp, chính sự giản dị, chân thành và tình người trong nhịp sống đời thường đã tạo nên nét đẹp rất riêng của thành phố này.

Là một người trẻ có sức ảnh hưởng, Khánh Như cho rằng những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí cần có trách nhiệm lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt trong những sự kiện mang ý nghĩa văn hóa - lịch sử. Cô hy vọng sẽ góp phần quảng bá tinh thần của cuộc thi thông qua các sản phẩm truyền thông, hình ảnh và những thông điệp tích cực gửi đến giới trẻ.