Sáng nay phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”

Lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo ngành giáo dục, đại diện các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục, cùng đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên và các khách mời.

Cuộc thi được tổ chức hướng tới dấu mốc lịch sử ngày 2/7/1976 - thời điểm Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết chính thức đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nghị quyết lịch sử này do Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh ký chứng thực, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình thống nhất, xây dựng và phát triển của đô thị lớn nhất cả nước sau ngày đất nước hòa bình.

Lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" chính thức diễn ra vào 7h30 sáng nay, ngày 19/5.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu “50 năm Thành phố trong tôi - Ký ức, Tự hào và Khát vọng” với sự tham gia của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang - nhà tình báo hoạt động nhiều năm trong lòng Sài Gòn thời chiến - và Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, đại diện cho thế hệ trẻ trưởng thành trong một TPHCM hiện đại và năng động hôm nay.

Tại chương trình, vị khách mời đặc biệt sẽ mang đến những câu chuyện xúc động về một Sài Gòn đi qua chiến tranh, những năm tháng hoạt động bí mật giữa lòng đô thị và tình yêu dành cho thành phố sau gần một thế kỷ.

Đây cũng là dịp để nhiều thế hệ cùng nhìn lại hành trình phát triển của TPHCM bằng ký ức, trải nghiệm, góc nhìn và khát vọng của chính mình.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng tới việc xây dựng một không gian kể chuyện đa chiều về Thành phố Hồ Chí Minh - nơi quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và tương lai đầy khát vọng cùng hòa quyện qua các tác phẩm dự thi.

Cuộc thi dành cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cùng những cá nhân yêu mến TPHCM. Người tham gia có thể dự thi bằng nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video với chủ đề xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, sự đổi thay và khát vọng phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Theo kế hoạch, cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn địa bàn TPHCM, dự kiến tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên cùng hơn 2 triệu học sinh, sinh viên.

Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài từ hôm nay đến hết ngày 15/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi dự kiến lên tới 572 triệu đồng với 105 giải cá nhân, nhóm và 10 giải tập thể.

Ngay từ thời điểm này, thí sinh có thể nộp bài tại chuyên trang chính thức của cuộc thi: https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn.