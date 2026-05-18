Hướng tới mốc son lịch sử kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết chính thức đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” là không gian ý nghĩa để các thế hệ học sinh, sinh viên, giáo viên và những người mến mộ thành phố sẻ chia ký ức, góc nhìn cùng khát vọng tương lai sau nửa thế kỷ mảnh đất này mang tên Bác.

Cuộc thi hướng tới dấu mốc lịch sử quan trọng của TPHCM, đồng thời là diễn đàn để thế hệ trẻ nhìn lại hành trình phát triển của đô thị lớn nhất cả nước - nơi hội tụ lịch sử, văn hóa, giáo dục, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Thông qua các bài viết, hình ảnh, infographic và video dự thi, cuộc thi kỳ vọng xây dựng một không gian kể chuyện đa chiều về TPHCM, nơi quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và tương lai đầy khát vọng cùng hòa quyện.

7h30 ngày 19/5, Báo Dân trí và Sở GD&ĐT TPHCM phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026".

Theo Ban tổ chức, hoạt động giàu ý nghĩa này hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm gồm: ôn lại lịch sử, khơi dậy lòng tự hào, hướng tới tương lai và lan tỏa các giá trị tích cực về một TPHCM năng động, sáng tạo, nhân văn.

Ở khía cạnh giáo dục, cuộc thi được kỳ vọng góp phần giúp học sinh, học viên, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của sự kiện đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh - dấu mốc gắn với hành trình thống nhất đất nước và phát triển của đô thị "đầu tàu".

Theo kế hoạch, cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn địa bàn TPHCM, dự kiến tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, hơn 2 triệu học sinh, sinh viên cùng đông đảo phụ huynh và các cá nhân yêu mến TPHCM.

Người tham gia có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tối đa 5 thành viên.

Cuộc thi gồm hai phần, trong đó, phần 1 là trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình 50 năm” với các câu hỏi về dấu mốc lịch sử ngày 2/7/1976 và hành trình phát triển của TPHCM.

Phần 2 là sáng tạo tác phẩm với nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic và video.

Đối với tác phẩm viết, thí sinh có thể lựa chọn các thể loại như tản văn, ký sự, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh với dung lượng không quá 1.500 từ.

Ở hạng mục đa phương tiện, Ban Tổ chức khuyến khích các video ngắn từ 45 đến 90 giây với góc nhìn sáng tạo, hiện đại và giàu cảm xúc về thành phố.

Ban Tổ chức lưu ý các tác phẩm dự thi phải là sản phẩm sáng tạo mới, chưa từng đạt giải hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận bài từ ngày 19/5 đến hết ngày 15/6. Giai đoạn chấm chung khảo diễn ra từ ngày 15/6 đến 25/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức từ ngày 26/6 đến 2/7.

Tổng giá trị giải thưởng dự kiến của cuộc thi lên tới 572 triệu đồng, gồm 105 giải cá nhân/nhóm và 10 giải tập thể.

Trong vai trò cơ quan đồng tổ chức, Báo Dân trí sẽ đồng hành triển khai truyền thông, vận hành chuyên trang cuộc thi, tổ chức tiếp nhận, biên tập, đăng tải tác phẩm dự thi, đồng thời lan tỏa các câu chuyện, góc nhìn tiêu biểu về TPHCM tới đông đảo bạn đọc cả nước.

Thí sinh có thể nộp bài tại chuyên trang chính thức của cuộc thi: https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn/

Lễ phát động cuộc thi tổ chức vào lúc 7h30, ngày 19/5, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, 110 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM.