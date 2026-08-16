Ca sĩ Quang Hà nhớ bữa cơm với bố, khóc khi hát về mẹ

Ca sĩ Quang Hà (SN 1981) xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Vũ Cẩm. Anh được khán giả yêu mến qua các ca khúc: Ngỡ, Cô bé mắt nai, Những ngọn nến trong đêm...

Năm 2022, nhạc sĩ Vũ Cẩm qua đời sau thời gian mắc ung thư vòm họng, thọ 80 tuổi. Ca sĩ cho biết, bố anh phát hiện bị ung thư vào cuối năm 2021. Mỗi lần lưu diễn, anh đều lo lắng sức khỏe của bố. Nam ca sĩ từng hủy chuyến bay sang London (Anh) khi bố phải cấp cứu trong đêm.

Nhắc lại nỗi đau mất bố, Quang Hà bộc bạch: “Bây giờ không còn bố nữa, muốn về nhà ăn cùng bố một bữa cơm cũng là điều không thể. Bố mẹ mỗi năm một già đi. Những ai đi làm xa, mỗi năm về thăm nhà đôi lần thì cả đời có khi chỉ còn gặp cha mẹ được mười mấy bữa cơm nữa thôi. Đừng để cơm áo gạo tiền cuốn đi rồi đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng”.

Ca sĩ Quang Hà và bố (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi 45, Quang Hà vẫn chăm chỉ chạy show trong và ngoài nước. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, anh luôn tranh thủ thời gian về thăm mẹ. Mẹ của anh hiện sống tại Hà Nội còn nam ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa TPHCM và thủ đô để có nhiều thời gian bên đấng sinh thành.

Ca sĩ Quang Hà và mẹ ruột (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quang Hà chia sẻ, ở tuổi này, anh không muốn nói nhiều về sự nghiệp hay những cột mốc đã qua, mà muốn nhìn lại những lần vấp ngã, trân trọng những khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá.

"Điều tôi mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng, và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương", ca sĩ từng chia sẻ.

Quang Hà gửi gắm thông điệp trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịp lễ Vu Lan, ca sĩ Quang Hà dành tặng ca khúc Mẹ ơi hãy yêu con thêm một lần nữa cho mẹ, đồng thời lan tỏa thông điệp về đạo làm con. Ca sĩ cho biết, trên chuyến bay lưu diễn Mỹ, anh đã bật khóc khi nghe demo bài hát này, trong đó có câu hát: “Hỡi ai ơi khi đang còn mẹ đừng giống như tôi”. Nam ca sĩ từng đăng dòng trạng thái này lên mạng xã hội lúc nửa đêm khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè hoang mang tưởng gia đình anh có biến cố.

Giọng ca “Ngỡ” bộc bạch, ngoài đời anh là người ít bộc lộ cảm xúc trực tiếp và rất khó để cất lên những câu nói như “Con yêu mẹ” hay “Con xin lỗi mẹ”. Do đó, anh muốn thông qua ca khúc để bày tỏ nỗi niềm day dứt chưa thể nói thành lời đối với cha mẹ, đồng thời nhắn nhủ mọi người hãy biết trân trọng từng phút giây khi cha mẹ còn hiện diện trên cõi đời.