Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trở lại với ballad

Thời gian qua, Nguyễn Kiều Oanh gây sốt với ca khúc Còn em anh bỏ cho ai, được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với hàng chục triệu lượt xem. Ngoài ra, cô còn sở hữu 2 bản hit Mojito và Ôm anh được không.

Đánh dấu sự trở lại, nữ ca sĩ tung ca khúc Say để quên, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong nghề. Nói về lý do chọn ballad để trở lại, cô giải thích: "Tôi chọn ballad vì bản thân thấy câu chuyện của mình trong các ca khúc. Quan trọng hơn là rất nhiều khán giả cảm nhận được câu chuyện mà tôi truyền tải trong các ca từ nhẹ nhàng và sâu lắng đó".

Kiều Oanh hướng đến hình ảnh dịu dàng, gợi cảm khi hát ballad (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Kiều Oanh cho rằng với dòng nhạc ballad, mỗi người có cách thể hiện riêng. Bản thân cô dù vẫn có thể hát nhạc sôi động nhưng vẫn trung thành với ballad.

"Tôi nghĩ dù hát thể loại nào cũng sẽ bị so sánh, nhất là khi cover (hát lại - PV). Tôi đã rất chật vật khi cover những ca khúc hit và bị so sánh rất nhiều. Cho nên nếu hát ballad mà bị so sánh thì tôi cũng đã quen. Nếu được so sánh với các ngôi sao thì tôi cảm thấy đó là vinh dự", ca sĩ chia sẻ.

Kiều Oanh cho biết, cô hạnh phúc vì thời gian qua, các ca khúc cô phát hành đều được khán giả yêu quý. Điều đó trở thành động lực của nữ ca sĩ.

Nói về biệt danh "nữ hoàng nhạc suy" mà người hâm mộ dành tặng, Kiều Oanh chia sẻ thêm: "Tôi rất vui vì điều này vì chứng tỏ tôi đã đi đúng hướng. Đây là hướng âm nhạc mình lựa chọn và khán giả cũng thấy đúng và yêu quý mình".