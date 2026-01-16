Ca sĩ gốc Hàn 9 năm ở showbiz Việt: Gợi cảm hơn, thừa nhận đánh đổi nhiều

Năm 2025 được xem là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Han Sara. Sau 9 năm gắn bó với thị trường âm nhạc Việt Nam, nữ ca sĩ Hàn Quốc dần cho thấy sự trưởng thành rõ nét, không chỉ qua các sản phẩm âm nhạc mà còn ở cách cô hiện diện trước công chúng.

Sau Em xinh say hi, Han Sara nhanh chóng tận dụng sức lan tỏa của chương trình để làm mới hình ảnh và kết nối trở lại với khán giả. Nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc riêng mang tên Unfrozen (Rã đông), đồng thời có buổi gặp gỡ người hâm mộ, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ.

Tiếng vang từ chương trình cũng giúp Han Sara hoạt động sôi nổi hơn trong năm 2025. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại các sự kiện, chạy show đều đặn. Giọng ca sinh năm 2000 cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh, hướng đến phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn trên sân khấu.

Đặc biệt, gần đây, Han Sara gây chú ý khi được xướng tên tại giải thưởng Korea First Brand Awards 2026 của Hàn Quốc. Cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất chiến thắng tại mùa giải năm nay với danh hiệu Female Vocalist to Lead 2026 - Vietnam. Đây cũng là lần đầu tiên Han Sara được vinh danh tại quê nhà Hàn Quốc, sau 9 năm hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Han Sara từng được biết đến là thí sinh người nước ngoài đầu tiên tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017. Thời điểm đó, cô nhanh chóng tạo dấu ấn với hình ảnh trong trẻo, dễ thương cùng loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Tớ thích cậu, Đếm cừu…

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của Han Sara không hoàn toàn bằng phẳng. Trong những năm đầu làm nghề, nữ ca sĩ từng đối mặt với không ít tranh cãi xoay quanh thái độ và cách cư xử. Chia sẻ với phóng viên Dân trí về những ồn ào năm xưa, Han Sara cho biết cô không còn cảm giác phòng thủ hay nặng nề như trước.

"Những góp ý, kể cả chỉ trích, giúp tôi hiểu rằng làm nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn cần sự tinh tế, kỷ luật và trách nhiệm trong cách cư xử. Bài học lớn nhất tôi giữ lại là học lắng nghe hơn và biết tiết chế bản thân trong mọi tình huống", cô nói.

Hoạt động trong môi trường giải trí nhiều áp lực, Han Sara thừa nhận cô đã phải đánh đổi khá nhiều để có được vị trí hiện tại.

"Thứ tôi đánh đổi nhiều nhất có lẽ là cảm giác an toàn. Tôi phải học cách thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa và áp lực của một môi trường hoàn toàn mới. Có những giai đoạn tôi rất hoang mang, từng nghĩ đến việc dừng lại vì không biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

Nhưng nhìn lại, chính những lúc loay hoay đó giúp tôi hiểu rằng nếu đã chọn con đường này, mình cần kiên nhẫn và bền bỉ hơn với chính lựa chọn của mình", Han Sara chia sẻ.

Thời điểm rời công ty quản lý của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, nữ ca sĩ có quãng thời gian dài gần như "im hơi lặng tiếng". Dù sau đó đầu quân về công ty mới và ra mắt thêm một số sản phẩm, Han Sara vẫn chưa tạo được cú bứt phá rõ rệt. Nhìn lại giai đoạn này, Han Sara cho rằng đó là khoảng thời gian rất cần thiết.

Cô chia sẻ: "Trước đây tôi làm nghề bằng bản năng và cảm xúc. Khi chậm lại, tôi có cơ hội nhìn rõ hơn mình là ai, mình đang thiếu điều gì và muốn đi đường dài ra sao. Tôi học cách bình tĩnh hơn, bớt nôn nóng chứng minh bản thân, và hiểu rằng sự nghiệp không chỉ là những thời điểm bùng nổ mà còn là khả năng đứng vững sau những giai đoạn trầm xuống".

Bên cạnh sự nghiệp, Han Sara cũng khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Theo cô, việc bảo vệ đời sống riêng không đồng nghĩa với việc né tránh khán giả, mà là giữ cho bản thân một khoảng không gian an toàn để cân bằng cảm xúc.

"Khi làm nghề sớm, tôi học cách tách bạch rõ giữa công việc và đời sống cá nhân, để mỗi phần đều được tôn trọng đúng mức. Khi bản thân ổn định, tôi mới có thể làm việc lâu dài và mang năng lượng tích cực đến cho khán giả", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Han Sara cho biết hiện cô ưu tiên cho công việc và phát triển cá nhân. "Tôi không cố tình tạo khoảng cách, chỉ là tôi muốn những điều riêng tư được giữ đúng vai trò của nó. Khi nào cảm thấy đủ sẵn sàng để chia sẻ, tôi tin mình sẽ chia sẻ một cách tự nhiên. Còn ở thời điểm này, tôi muốn khán giả nhìn thấy tôi nhiều hơn qua âm nhạc và những gì tôi làm được trong nghề", cô nói.

Ảnh: Facebook nhân vật