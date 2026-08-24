Ca sĩ Erik xin lỗi, hứa sẽ sửa thói quen trễ giờ đã tồn tại 20 năm

Xin lỗi, hứa sửa thói quen trễ giờ

Erik (tên thật Lê Trung Thành) chính thức lên tiếng sau khi nhận được những góp ý về tác phong chậm chạp, trễ giờ, chưa phù hợp với môi trường quân đội của anh trong chương trình Sao nhập ngũ 2026.

Chia sẻ với Dân trí, đại diện ê-kíp của nam ca sĩ cho biết, Erik gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả đã xem chương trình mà cảm thấy không hài lòng về anh.

Erik (giữa ảnh) xin lỗi và hứa sẽ sửa thói quen trễ giờ (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh thừa nhận khi lựa chọn xuất hiện trước công chúng, anh phải học cách chịu trách nhiệm với những gì mình thể hiện và không né tránh những thiếu sót.

Nam ca sĩ cho biết anh vốn có tính cách khá nhẹ nhàng và được gia đình bao bọc từ nhỏ. Vì vậy, quyết định tham gia Sao nhập ngũ không đơn thuần là tham gia một chương trình truyền hình mà còn là thử thách anh đặt ra cho bản thân.

"Tôi muốn được sống trong môi trường không có sự ưu ái nào dành cho mình và muốn sau chương trình bản thân sẽ trở nên trưởng thành hơn", Erik chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, 2 tập đầu của chương trình mới phản ánh những giờ đầu tiên của ngày đầu nhập ngũ. Tuy nhiên, anh không muốn lấy lý do chưa quen môi trường mới để bao biện cho những thiếu sót mà sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Erik đặc biệt đề cập đến việc khiến các thành viên trong tiểu đội phải chờ 20 phút. Nam ca sĩ thừa nhận đây là lỗi của mình và cho biết đã lập tức xin lỗi đại đội trưởng cùng các đồng đội sau khi được nhắc nhở.

Đáng chú ý, Erik tiết lộ thói quen sinh hoạt, trễ giờ của anh đã tồn tại khoảng 20 năm. Nam ca sĩ cho rằng đây là một thói quen không thể thay đổi chỉ sau một, hai ngày nhưng khẳng định tham gia Sao nhập ngũ với quyết tâm rất lớn để khắc phục điều này.

"Việc để tiểu đội chờ mình 20 phút, tôi biết mình đã sai và nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân. Tôi đã rút kinh nghiệm để không có sự thiếu sót nào của mình làm ảnh hưởng đến tập thể một lần nào nữa", nam ca sĩ nói.

Erik bị nhắc nhở vì tác phong trong "Sao nhập ngũ" (Video: Ban tổ chức).

Thú nhận về mái tóc

Bên cạnh vấn đề tác phong, Erik cũng xin lỗi về phản ứng khi phải cắt tóc trong chương trình. Anh cho biết hoàn toàn ý thức được khi bước vào môi trường quân ngũ, các quy định phải được tuân thủ.

Tuy nhiên, tại thời điểm cắt tóc, nam ca sĩ không kiểm soát được cảm xúc. Erik lý giải anh vốn tự ti về mái tóc của mình và hiếm khi xuất hiện trước công chúng với mái tóc thật. Việc phải cắt tóc trước nhiều máy quay trở thành tình huống nằm ngoài tưởng tượng của anh, buộc nam ca sĩ phải đối diện với nỗi sợ và sự tự ti đã tồn tại từ lâu.

Erik xin lỗi các chiến sĩ, ê-kíp Sao nhập ngũ và những khán giả cảm thấy khó chịu trước khoảnh khắc này.

Nam ca sĩ cho biết không mong khán giả lập tức thấu hiểu hay bỏ qua cho mình, mà mong có thêm thời gian để chứng minh mục đích tham gia chương trình là thực sự muốn thay đổi bản thân.

Erik sau khi đã cắt tóc, tham gia "Sao nhập ngũ" (Ảnh: Ban tổ chức).

"Nếu như tập đầu tiên khiến mọi người không có thiện cảm với mình, tôi xin nhận. Còn ở những tập sau, tôi sẽ cố gắng để mọi người nhìn thấy một đồng chí Lê Trung Thành rất khác, trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và biết nghĩ cho mọi người nhiều hơn", Erik nói.

Trước đó, Ban tổ chức Sao nhập ngũ cũng đã lên tiếng sau những phản ứng của khán giả về tác phong của Erik. Đại diện chương trình cho rằng, mỗi nhân vật trải nghiệm tham gia chương trình đều cần thời gian để thích nghi, thay đổi và trưởng thành. Do vậy, chương trình mong khán giả cho ca sĩ Erik thêm thời gian để thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, Sao nhập ngũ khẳng định nghệ sĩ cũng phải tuân thủ quy định, mệnh lệnh của đơn vị như mọi chiến sĩ khác, không thể nới lỏng quy định hay tạo ra bất kỳ "ngoại lệ" nào.