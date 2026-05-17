Hai nam ca sĩ Việt xin lỗi sau 11 ngày giữ im lặng, phủ nhận dùng bóng cười

Trước đó, ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip được cho là do một cô gái sống tại Đà Nẵng đăng tải, nhắc tên Hải Đăng Doo. Trong hình xuất hiện một nam thanh niên cầm vật thể giống bóng cười trong phòng khách sạn. Cùng thời điểm, nhiều khán giả phát hiện Hải Đăng Doo và Lou Hoàng cũng có chuyến du lịch tại Đà Nẵng, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Trong bài đăng tối 17/5, Hải Đăng Doo cho biết anh đã chọn im lặng một thời gian để bình tâm suy nghĩ trước khi lên tiếng. Nam ca sĩ khẳng định: “Sau tất cả, tôi chỉ muốn khẳng định rằng tôi không mua bán, sử dụng bóng cười”.

Anh cũng phủ nhận việc quen biết hay có liên hệ với tài khoản đăng tải thông tin, đồng thời cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp người đăng bài để làm rõ động cơ và mục đích.

Ca sĩ Hải Đăng Doo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài ra, Hải Đăng Doo cho rằng thời gian qua xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn bị cắt ghép, xuyên tạc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và đời sống cá nhân của những người liên quan. Nam ca sĩ cho biết phía công ty luật đại diện đang xử lý vấn đề pháp lý theo ủy quyền.

"Tôi hiểu rằng những lời giải thích lúc này không thể ngay lập tức lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng tôi vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn sau biến cố này", nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý sau chương trình "Anh trai say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh lời xin lỗi gửi đến gia đình, khán giả, công ty quản lý và đối tác, Hải Đăng Doo cũng nhắc tên các chương trình anh từng tham gia như Anh trai say hi, Say hi rực rỡ và Sao nhập ngũ vì để ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Riêng với Sao nhập ngũ, nam ca sĩ bày tỏ sự day dứt khi một chương trình mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và nghệ thuật lại bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi xoay quanh mình. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã khiến những người yêu thương mình thất vọng và tổn thương.

Cùng ngày, ca sĩ Lou Hoàng cũng chính thức lên tiếng xin lỗi sau những tranh cãi liên quan đến nghi vấn sử dụng bóng cười. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời cho biết không liên quan đến những cá nhân đăng tải các thông tin sai lệch về mình trên mạng xã hội.

Lou Hoàng nói đã ủy quyền cho luật sư làm việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và làm rõ những thông tin chưa đúng sự thật.

Lou Hoàng và Hải Đăng Doo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ chia sẻ sự việc những ngày qua ảnh hưởng lớn đến gia đình, đặc biệt là mẹ anh. “Cho con xin lỗi mẹ và gia đình thật nhiều. Xin lỗi vì đã để mọi người phải trải qua những ngày mệt mỏi và áp lực như vậy”, anh viết.

Lou Hoàng cho biết dù giữ im lặng hơn 10 ngày qua nhưng vẫn theo dõi những bình luận, đánh giá từ dư luận. Anh nói bản thân không trách khán giả vì hiểu rằng khi xảy ra sự việc, niềm tin của công chúng bị lung lay là điều dễ hiểu.

“Có những điều đúng mà tôi cần nghiêm túc nhìn nhận để thay đổi bản thân. Và cũng có những điều chưa chính xác thì do mọi người chưa đủ yếu tố để hiểu và yêu thương mình”, nam ca sĩ bày tỏ.

Qua sự việc, Lou Hoàng cho rằng bản thân nhận ra việc chỉ tập trung làm nhạc và đầu tư cho sản phẩm nghệ thuật là chưa đủ. Theo anh, nghệ sĩ còn cần sống có trách nhiệm hơn với niềm tin và tình cảm mà khán giả dành cho mình trong nhiều năm qua.

Dù vậy, sau khi Lou Hoàng và Hải Đăng Doo lên tiếng xin lỗi, nhiều khán giả vẫn bày tỏ thái độ hoài nghi. Không ít bình luận cho rằng lời giải thích của cả hai chưa đủ thuyết phục.