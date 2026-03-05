Ca sĩ Anh Tú chia sẻ về hành trình nghệ thuật tại buổi gặp lãnh đạo TPHCM

Tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức sáng 5/3, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe nhiều chia sẻ, góp ý và đề xuất từ các văn nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh những gương mặt trẻ được công chúng quan tâm thời gian gần đây, buổi gặp mặt còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi gắn bó với đời sống văn hóa của thành phố qua nhiều thế hệ. Tại đây, các văn nghệ sĩ không chỉ góp ý cho sự phát triển của văn học - nghệ thuật TPHCM và cả nước, mà còn chia sẻ về hành trình sáng tạo với nhiều trải nghiệm trong năm qua.

Hạnh phúc vì được đóng góp cho đất nước

Phát biểu đầu tiên tại chương trình, ca sĩ Anh Tú (tên thật là Nguyễn Anh Tú, SN 1992), người được công chúng đón nhận với nhiều ca khúc nhiều cảm xúc, mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, đã bày tỏ sự xúc động của mình khi được tham dự buổi gặp mặt đầu năm.

"Tôi rất xúc động khi được có mặt tại đây. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả cả nước, các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện suốt thời gian qua cho tôi và các nghệ sĩ được cống hiến cho nghệ thuật", ca sĩ Anh Tú chia sẻ.

Ca sĩ Anh Tú tại buổi gặp mặt lãnh đạo TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Theo nam ca sĩ, năm 2025 đối với anh và nhiều nghệ sĩ khác là quãng thời gian được cống hiến trọn vẹn. Việc được tham dự các lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào cho anh cùng gia đình và quê hương.

"Tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp sức lực của mình. Tôi đã được hát những ca khúc mình sáng tác như "Giữa hòa bình", "Người là Hồ Chí Minh", "Thưa Đảng". Trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mặt trận văn hóa, văn nghệ", ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

Chia sẻ về câu chuyện riêng của mình, ca sĩ Anh Tú cho biết, bản thân sinh ra ở miền Bắc và vào TPHCM lập nghiệp. Theo nam ca sĩ trẻ, TPHCM là cái nôi của ngành công nghiệp giải trí, rộng hơn là công nghiệp văn hóa. Những năm qua, ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM và cả nước đã có những bước chuyển mình rõ rệt, với những game show, sự kiện âm nhạc, giải trí, điện ảnh.

"Những yếu tố cốt lõi của nghệ thuật đã giàu bản sắc văn hóa, dân tộc, phong phú hơn. Mỗi nghệ sĩ đều chuyên nghiệp đối với công việc của mình. Tôi tự hào vì được là một ngọn nến cùng thắp lên ánh sáng của nghệ thuật", ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

NSƯT Mạnh Dung chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Q.Huy).

Trước các đại biểu, ca sĩ Anh Tú mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để người làm nghệ thuật thuộc các loại hình tiếp tục cống hiến, đến gần với khán giả hơn.

Chia sẻ tại hội nghị, NSƯT Mạnh Dung (tên thật là Đoàn Mạnh Dung, SN 1939), diễn viên nổi tiếng với vai ông Ba bắt rắn trong phim truyền hình Đất phương Nam, nhìn nhận, ông luôn nhận thức rõ việc mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Sau nhiều năm làm nghề, diễn viên 87 tuổi cho rằng ông đã được sống và cống hiến trọn vẹn với nghệ thuật.

"Văn nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy được quan tâm rất đúng và thiết thực, được Đảng, Nhà nước chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Tôi luôn quan niệm, còn sống, còn sức lực thì còn đóng góp cho nghệ thuật, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và đất nước", NSƯT Mạnh Dung nhắn nhủ thế hệ trẻ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản cũng chia sẻ về những tâm tư, nguyện vọng đối với các cấp lãnh đạo thành phố. Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng góp ý, hiến kế để TPHCM tiếp tục phát triển.

TPHCM sẽ có thêm nhiều công trình văn hóa lớn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, năm 2025, đất nước và TPHCM diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo không gian phát triển mới cho TPHCM.

Việc mở rộng không gian cũng tạo thêm cảm hứng cho đội ngũ người làm báo, các văn nghệ sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cũng khiến các thiết chế văn hóa có thay đổi, ảnh hưởng nhất định tới người công tác trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhìn nhận, thời gian qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí đã hoạt động sôi nổi với nhiều tác phẩm, bài viết gắn với nhiều sự kiện trọng đại. Cơ quan báo chí đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tạo cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong truyền tải các quan điểm, chủ trương, công tác tổ chức thực hiện tại TPHCM.

"Đối với văn hóa nghệ thuật, năm 2025 cũng là năm rất thành công ở nhiều lĩnh vực. Chúng ta có các tác phẩm hay, những bài hát hay, những bộ phim hay; có các lễ hội, sự kiện văn hóa tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả cả về tính nghệ thuật, doanh số. Những đóng góp này đã góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của TPHCM", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận.

NSƯT Lê Thiện tham gia hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, thành phố đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa. Trong đó, các cơ quan đang tập trung để các giải pháp của TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 80 đạt kết quả tốt nhất.

Thời gian tới, TPHCM phấn đấu hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn về văn hóa, nghệ thuật. Đến cuối năm 2028, địa phương sẽ hoàn thành trung tâm biểu diễn đa chức năng tại Thủ Thiêm để phục vụ các sự kiện, lễ hội văn hóa. Để kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác, địa phương cũng có khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu vực Cảng Khánh Hội với quy mô rộng hơn, được thiết kế hiện đại.