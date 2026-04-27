Bức Tường đưa dân ca Tây Bắc hòa vào ngọn lửa rock

​Trên đỉnh gió ra đời từ sự đồng điệu với giai điệu quen thuộc Inh lả Ơi. Đây là bản phóng tác dân ca thứ 2 của ban nhạc Bức Tường, tiếp nối câu chuyện mà ban nhạc từng bắt đầu với Ra khơi (phóng tác Lý Kéo Chài - dân ca Nam Bộ) vào năm 2004.

Nếu Ra khơi mang hơi thở mặn mòi của biển cả, thì ​Trên đỉnh gió là cách Bức Tường tìm về với nhịp thở của đại ngàn, của núi rừng Tây Bắc qua những thanh âm đặc trưng.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - trưởng ban nhạc Bức Tường - cho biết sức sống của ca khúc nằm ở sự giao thoa giữa chất gai góc, mạnh mẽ của rock và sự mềm mại của dân ca.

Tiếng guitar và nhịp trống dồn dập cuộn trào như gió ngàn, đan xen cùng những lời mời gọi thân thương Inh lả ơi, Sao noọng ơi. Trong ngôn ngữ của người Thái, đó là tiếng gọi trìu mến dành cho những cô em gái nhỏ, là lời nhắn nhủ đầy tình thân: Mùa xuân đến rồi, hãy sống trọn vẹn những ngày tháng đẹp nhất.

Ban nhạc Bức Tường (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Ca khúc cũng mang thông điệp nhẹ nhàng về việc lưu giữ Văn hóa Dân tộc: Dù thời gian có đổi thay nhiều điều, thì bản sắc quê hương vẫn luôn chảy trong tim mỗi người. Đó là thứ âm nhạc giúp ta tìm về nguồn cội, để không thấy lạc lõng, để nhận ra rằng chỉ một câu “Inh lả ơi” cũng đủ neo giữ ký ức, không thể phai mờ theo dòng thời gian.

“​​Với Trên đỉnh gió, Bức Tường muốn dùng ngôn ngữ của Rock để giữ gìn và đưa những giai điệu di sản đi xa hơn. Để rồi, khi "mùa xuân đến, ngàn hoa hé cười", những giá trị cũ sẽ tiếp tục được thắp sáng, chạm đến trái tim của mọi thế hệ bằng sự tự do và niềm đam mê chân thành”, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Tác phẩm được Bức Tường biểu diễn lần đầu tiên tại concert Âm vang tổ quốc, diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 28/4 sắp tới.

Trên đỉnh gió được sáng tác bởi Trưởng ban nhạc - Guitarist Trần Tuấn Hùng - với sự tham gia sản xuất cùng các thành viên Bức Tường, đặc biệt có sự góp mặt của những nghệ sĩ đồng hành lâu năm cùng ban nhạc: Ca sĩ Nguyễn Việt Lâm (vocal, người thể hiện thành công ca khúc Tháng 3, ra mắt trước đó vào 10/3); Nhạc sĩ Lưu Quang Minh, người thể hiện keyboards, loops cho tác phẩm; NSƯT sáo trúc Hoàng Anh, người thổi hồn vào tác phẩm qua những đoạn sáo mang màu sắc đặc trưng của Tây Bắc; nghệ sĩ percussion Trần Xuân Hoà với những tiết tấu mang đến một không gian đại ngàn.

Ca khúc "Trên đỉnh gió" của Bức Tường (Video: YouTube).

Music video của ca khúc được thực hiện theo phong cách lyric animation, do họa sĩ trẻ Tạ Vũ Thanh Nhã thể hiện. Tác phẩm tái hiện hình ảnh Tây Bắc qua nhiều sắc thái - từ sương sớm bảng lảng, rực rỡ mùa lúa chín, nổi loạn trong bão tố và Tây Bắc lắng đọng trong lòng người. Tất cả đều gợi nên một bức tranh chuyển động rất riêng biệt, giàu cảm xúc.

Ca khúc Trên đỉnh gió được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 26/4.