Bộ ba huyền thoại trong “Bao Thanh Thiên” sau hơn 30 năm, giờ ra sao?

Bộ phim làm nên một thế hệ thần tượng

Bao Thanh Thiên phiên bản 1993 là một trong những tác phẩm truyền hình để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả châu Á. Bộ phim do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, lên sóng từ tháng 2/1993 đến tháng 1/1994, với tổng cộng 236 tập.

Tác phẩm xoay quanh những vụ án được Bao Chửng - vị quan nổi tiếng thanh liêm - điều tra và xét xử. Ba nhân vật trung tâm gồm Bao Công do Kim Siêu Quần đóng, Triển Chiêu do Hà Gia Kính thủ vai và Công Tôn Sách do Phạm Hồng Hiên đảm nhận.

Ba diễn viên nổi tiếng của "Bao Thanh Thiên" (năm 1993) (Ảnh: Sina).

Ban đầu, ê-kíp chỉ dự kiến thực hiện khoảng 15 tập. Tuy nhiên, sức hút vượt ngoài dự tính khiến nhà sản xuất tiếp tục thực hiện những câu chuyện mới. Bộ phim sau đó kéo dài tới 236 tập, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của Đài Loan trong thập niên 1990.

Thành công của Bao Thanh Thiên đến từ công thức kể chuyện dễ tiếp cận. Mỗi vụ án có một câu chuyện riêng, với bí ẩn, xung đột, quá trình điều tra và màn phán xử cuối cùng. Xen giữa các vụ án là những màn võ thuật, chuyện tình cảm, bi kịch gia đình và những cuộc đấu trí liên quan đến quyền lực.

Trong đó, Bao Công của Kim Siêu Quần trở thành hình tượng khó thay thế. Nhân vật được xây dựng nghiêm nghị, quyết đoán nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn, luôn tìm cách bảo vệ người yếu thế và đưa sự thật ra ánh sáng.

Triển Chiêu của Hà Gia Kính lại mang đến màu sắc võ hiệp. Với ngoại hình điển trai, phong thái điềm tĩnh và những màn võ thuật đẹp mắt, nhân vật nhanh chóng trở thành hình mẫu hiệp khách được yêu thích.

Công Tôn Sách của Phạm Hồng Hiên là người có vai trò cố vấn, nổi bật với sự thông thái và điềm đạm. Cùng 4 hộ vệ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long và Triệu Hổ, bộ ba Bao Công - Triển Chiêu - Công Tôn Sách trở thành những nhân vật gần như không thể tách rời khỏi ký ức về bộ phim.

Ba ngôi sao Phạm Hồng Hiên, Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính vẫn thân thiết sau bộ phim (Ảnh: Sina).

Với khán giả Việt Nam, Bao Thanh Thiên còn gắn với ký ức về một thời truyền hình mà phim nước ngoài, đặc biệt là các tác phẩm Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan, có sức ảnh hưởng lớn. Hình ảnh Bao Công với khuôn mặt đen, vầng trăng giữa trán, Triển Chiêu với thanh kiếm bên mình hay Công Tôn Sách luôn điềm đạm tìm kiếm manh mối đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ.

Hơn 30 năm sau, ba diễn viên chính của bộ phim đều đã rời xa thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, những vai diễn năm xưa vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của họ.

“Bao Chửng” Kim Siêu Quần: Vai diễn để đời

Kim Siêu Quần sinh năm 1951 và được biết đến rộng rãi nhờ vai Bao Công. Trước Bao Thanh Thiên, sự nghiệp của ông không thực sự nổi bật. Chính vai diễn vị quan thanh liêm đã đưa tên tuổi Kim Siêu Quần lên một tầm cao mới.

Nam diễn viên xuất hiện xuyên suốt 236 tập của phiên bản 1993. Tạo hình đặc trưng cùng cách thể hiện mạnh mẽ, uy nghiêm giúp ông gần như trở thành hình ảnh đại diện của nhân vật Bao Công trên màn ảnh.

Sau thành công của bộ phim, Kim Siêu Quần tiếp tục gắn bó với nhân vật này trong nhiều tác phẩm khác. Ông từng tham gia Bao Công xuất tuần, Bao Công kỳ án, Tân Bao Thanh Thiên và một số phần phim về sau.

"Bao Chửng" Kim Siêu Quần trở thành hình tượng của màn ảnh Đài Loan (Ảnh: Sina).

Kim Siêu Quần từng chia sẻ rằng sau Bao Thanh Thiên, ông gặp khó khăn khi hóa thân vào những nhân vật khác vì khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh Bao Công. Tuy nhiên, chính vai diễn này cũng giúp ông duy trì vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

Đời tư của Kim Siêu Quần khá kín tiếng. Ông kết hôn với nữ diễn viên Trần Kỳ từ năm 1987. Hai người bén duyên từ điện ảnh, trở thành bạn đời. Đáng tiếc, hai ông bà không có con nhưng duy trì cuộc sống gắn bó trong nhiều năm.

Năm 2017, Kim Siêu Quần phải phẫu thuật khối u não. Trước ca mổ, ông từng chia sẻ những lo lắng về sức khỏe và thậm chí chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau phẫu thuật, nam diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Vì lý do sức khỏe, ông không xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Năm 2024, ông hiếm hoi tái xuất trong một chương trình trực tuyến của người bạn cũ. Kim Siêu Quần mặc lại trang phục Bao Công, hóa trang gương mặt đen và tái hiện nhân vật từng làm nên tên tuổi. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông xuất hiện trước công chúng sau nhiều năm sống kín tiếng.

Kim Siêu Quần hi sinh rất nhiều cho dự án "Bao Thanh Thiên" (Ảnh: Sina).

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Từ mỹ nam màn ảnh đến doanh nhân

Nếu Kim Siêu Quần được nhớ đến với Bao Công thì Hà Gia Kính gần như đồng nghĩa với hình tượng Triển Chiêu trong ký ức của nhiều khán giả.

Sinh năm 1959, Hà Gia Kính sở hữu ngoại hình nổi bật và phong thái hào hoa. Trong Bao Thanh Thiên, nam diễn viên hóa thân thành Triển Chiêu - người hộ vệ trung thành, võ nghệ cao cường và luôn sát cánh bên Bao Công.

Vai diễn đưa Hà Gia Kính nổi tiếng tại nhiều quốc gia châu Á. Cho đến nay, hình ảnh Triển Chiêu của Gia Kính vẫn được xem là một trong những phiên bản được khán giả nhớ tới nhiều nhất.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Hà Gia Kính chuyển hướng sang kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Cựu diễn viên dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và hạn chế đóng phim.

Hà Gia Kính trở thành Triển Chiêu nổi tiếng nhất màn ảnh (Ảnh: Sina).

Công việc làm ăn thuận lợi, Hà Gia Kính sở hữu tài sản ròng hơn 100 triệu NDT (hơn 388 tỷ đồng) ở tuổi ngoài 60. Thỉnh thoảng, ngôi sao điển trai lại tham gia một số sự kiện vì nhớ nghề. Không đóng phim từ lâu nhưng sức hút của "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn rất mạnh mẽ.

Ở tuổi 67, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống điều độ và thường xuyên tập luyện. Những hình ảnh mới của Hà Gia Kính nhiều lần khiến khán giả bất ngờ vì ông vẫn giữ được vóc dáng cân đối và diện mạo trẻ hơn tuổi.

Đời tư của Hà Gia Kính cũng từng là chủ đề được công chúng quan tâm. Trước năm 2024, nam diễn viên nhiều lần tạo cảm giác rằng mình vẫn độc thân.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2024, Gia Kính xác nhận đã kết hôn và có một con gái. Nam diễn viên không tiết lộ danh tính của vợ vì cô không hoạt động trong ngành giải trí và muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ bởi trong nhiều năm, chuyện đời tư của “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh” gần như không được tiết lộ.

“Công Tôn Sách” Phạm Hồng Hiên: Sống kín tiếng

So với Kim Siêu Quần và Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên có phần kín tiếng hơn. Tuy nhiên, vai Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên vẫn là một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.

Phạm Hồng Hiên ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Công Tôn Sách (Ảnh: Sina).

Phạm Hồng Hiên sinh năm 1949, thuộc thế hệ diễn viên kỳ cựu của Đài Loan. Trước khi nổi tiếng với Bao Thanh Thiên, ông từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và có thời gian làm kỹ sư công trình.

Trong phim, Công Tôn Sách là người có kiến thức uyên bác, thường xuyên hỗ trợ Bao Công tìm kiếm manh mối và giải quyết những vụ án phức tạp. Cách thể hiện điềm đạm của Phạm Hồng Hiên tạo nên sự cân bằng với vẻ uy nghiêm của Kim Siêu Quần và sự mạnh mẽ của Hà Gia Kính.

Sau thành công của Bao Thanh Thiên, Phạm Hồng Hiên tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm truyền hình và nhiều lần trở lại với vai Công Tôn Sách. Nhân vật này xuất hiện trong một số phần phim tiếp theo về Bao Công.

Phạm Hồng Hiên không lập gia đình và sống một mình ở tuổi xế chiều (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên từng có nhiều lần hội ngộ Kim Siêu Quần và Hà Gia Kính trong các dự án liên quan đến Bao Thanh Thiên. Tuy nhiên, theo thời gian, ông dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật và sống kín tiếng.

Trong số 3 nhân vật huyền thoại của Bao Thanh Thiên, Phạm Hồng Hiên là người lớn tuổi nhất. Sức khỏe của ông xuống dốc khi tuổi càng lớn và đó là lý do khiến ông quyết định dừng đóng phim. Ngoài 70 tuổi, ông sống cô đơn, không lập gia đình hay có con.

Thời gian có thể làm thay đổi ngoại hình, sự nghiệp và cuộc sống riêng của những diễn viên Bao Thanh Thiên năm xưa, nhưng sức sống của dự án đến nay vẫn còn đó. Với nhiều khán giả Việt Nam, bộ phim là ký ức về một thời truyền hình ghi dấu bởi những nhân vật chính trực, những câu chuyện công lý và những diễn viên gắn liền với tuổi thơ.