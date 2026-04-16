“Biểu tượng gợi cảm” của Hollywood bị chỉ trích vì cảnh phim 18+

Euphoria là loạt phim truyền hình tâm lý - chính kịch nổi tiếng của Mỹ, ra mắt trên HBO từ năm 2019, do Sam Levinson sáng tạo. Bộ phim gây tiếng vang nhờ cách khai thác trực diện, táo bạo về đời sống của thế hệ trẻ, từ khủng hoảng tâm lý, tình dục, bạo lực đến áp lực mạng xã hội.

Nhân vật trung tâm Rue Bennett, do Zendaya đảm nhận, là một cô gái trẻ vật lộn với trầm cảm và nghiện ngập. Thông qua hành trình của Rue cùng nhóm bạn, bộ phim khắc họa thế giới nội tâm phức tạp và nhiều góc tối của thế hệ Gen Z.

Sau 2 mùa đầu thành công, phần 3 của phim chính thức lên sóng trong tháng 4 và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo Fox News, ngay từ tập mở màn, tạo hình của Sydney Sweeney đã gây ra làn sóng tranh cãi.

Trong cảnh xuất hiện đầu tiên, nhân vật Cassie diện corset (áo nịt ngực) - thuộc thương hiệu nội y do chính nữ diễn viên sáng lập - kết hợp phong cách trang điểm mô phỏng mũi thú. Nhân vật còn đeo vòng cổ, dây dắt và còng tay trong bối cảnh được xây dựng như một người mẫu nội dung mạng xã hội.

Phân đoạn này cho thấy Cassie được quay lại bởi người giúp việc nhằm đăng tải lên nền tảng trực tuyến. Bộ phim cũng lồng ghép chi tiết nhân vật bàn về việc kiếm tiền từ hình ảnh cá nhân, trong đó Cassie đề cập đến khả năng được tài trợ từ chính thương hiệu cô đang mặc.

Ngay sau khi phát sóng, nhiều ý kiến cho rằng cảnh quay mang tính gây sốc, thậm chí phản cảm và không cần thiết. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại việc hình ảnh của Sydney Sweeney đang bị “tình dục hóa” quá mức, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về nhân vật cũng như nữ diễn viên.

Không ít người xem cho biết họ dần mất thiện cảm với Cassie. Một số bình luận thu hút sự đồng tình như: “Tôi không thích hướng đi này của Sydney” hay “Cô ấy có tiềm năng nhưng đang chọn hình tượng gây tranh cãi”.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là dụng ý nghệ thuật của Euphoria - vốn nổi tiếng với cách thể hiện cực đoan nhằm phản ánh mặt tối của mạng xã hội và nhu cầu nổi tiếng của giới trẻ.

Sydney Sweeney thừa nhận có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Cassie trong Euphoria, dù đây là vai diễn gây nhiều tranh cãi. Nữ diễn viên nhận định Cassie là một cô gái tổn thương, luôn khao khát được yêu thương và công nhận, nhưng lại lựa chọn những cách sai lầm để tìm kiếm điều đó.

Theo Sydney Sweeney, việc thể hiện những khía cạnh chưa hoàn hảo của nhân vật chính là cách giúp câu chuyện trở nên chân thực hơn, đồng thời phản ánh những áp lực và bất ổn mà nhiều người trẻ đang phải đối mặt.

Sinh năm 1997, Sydney Sweeney là một trong những gương mặt nổi bật của Hollywood hiện nay. Truyền thông Mỹ gọi cô là “biểu tượng gợi cảm” thế hệ mới nhờ ngoại hình nóng bỏng và phong cách táo bạo.

Tên tuổi của cô gắn liền với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, giúp cô nhận được nhiều đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án điện ảnh như Immaculate hay Madame Web (2024). Năm ngoái, cô gây ấn tượng với bộ phim Cô hầu gái.

Sydney Sweeney theo đuổi phong cách quyến rũ, tôn vinh hình thể và không ngại thử nghiệm những hình ảnh gây tranh luận. Cô từng chia sẻ mong muốn truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình mà không cần e dè hay xin lỗi.

Dù gây tranh cãi, sự xuất hiện của Sydney Sweeney trong mùa mới của Euphoria tiếp tục chứng minh sức hút của nữ diễn viên trẻ, đồng thời cho thấy ranh giới mong manh giữa nghệ thuật, sự táo bạo và phản ứng của công chúng.