Bị đâm đơn kiện vì tranh chấp tiền bạc, phía Hoa hậu Thùy Tiên phản hồi gì?

Ngày 25/10, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện pháp lý của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đã có văn bản phản hồi về việc bị bà Đặng Thùy Trang (trú tại Cần Thơ) đâm đơn kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay tiền.

Phía Thùy Tiên cho rằng "việc khởi kiện của bà Trang đối với Thùy Tiên là không có cơ sở". Đại diện pháp lý của Hoa hậu cho biết: "Theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang".

Bên cạnh đó, luật sư của Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định bà Trang khởi kiện về tranh chấp hợp đồng vay nhưng lại đang "cố tình đánh lạc hướng dư luận" khi cho rằng Thùy Tiên bịa đặt, tung tin xấu cho bà Trang.

Hoa hậu Thùy Tiên vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền với bà Đặng Thùy Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó vào ngày 24/10, luật sư Phùng Thanh Sơn - đại diện pháp lý của bà Đặng Thùy Trang - xác nhận với Dân trí đã nộp đơn khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên lên TAND quận Gò Vấp (TPHCM) cách đây 10 ngày. Đơn kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền.

Luật sư Sơn cho biết vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần bà Đặng Thùy Trang. Đại diện pháp lý của bà Trang nói thêm: "Sau khi nhận được đơn khởi kiện, tòa án gửi giấy xác nhận và đề nghị chúng tôi sau ngày 26/10 đến nhận thông báo tiếp theo".

Khi được hỏi vì sao đến hiện tại bà Đặng Thùy Trang mới nộp đơn kiện, dù vụ lùm xùm tranh chấp đã có từ lâu, luật sư Sơn giải thích rằng thời gian qua bà Trang bận chăm sóc con cái, gia đình.

Trên trang cá nhân hôm 24/10, bà Đặng Thùy Trang cũng lên tiếng. Bà cho biết, thời gian qua, mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn sai sự thật, làm ảnh hưởng lớn đến bà và gia đình, khiến bà trở thành nạn nhân bị công kích trên mạng xã hội.

Vụ ồn ào giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang liên quan đến hợp đồng vay tiền đã kéo dài nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa có hồi kết. Bà Đặng Thùy Trang cho rằng Thùy Tiên từng đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để có chi phí tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả và để bà Đặng Thùy Trang nhận show diễn, hưởng phần trăm. Tuy nhiên, sau khi thắng giải Á khôi, người đẹp sinh năm 1998 lại "trốn tránh, không hợp tác, không trả nợ", đồng thời xé luôn tờ giấy vay nợ vào tháng 4/2019.

Trong khi đó, Thùy Tiên từng gặp báo chí khẳng định có ký tên vào tờ giấy nợ, nhưng chưa từng nhận tiền mặt 1,5 tỷ đồng, cũng như chưa từng nhận sự hỗ trợ của bà Trang khi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Cô cũng thừa nhận đã xé giấy nợ, nhưng giải thích đó là vì "không kiểm soát được hành động trong lúc tranh chấp".

Về lý do vì sao không nhận tiền nhưng vẫn ký tên và điểm chỉ dấu vân tay trên bản hợp đồng (đã được phía công an xác nhận là của Thùy Tiên), cô không giải thích cho truyền thông, mà cho biết đã kể toàn bộ câu chuyện phía sau lên cơ quan công an.

Ồn ào bị tố "quỵt nợ" của Thùy Tiên xảy ra nhiều năm qua và chưa có hồi kết (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây nhất vào ngày 10/9, Hoa hậu Thùy Tiên đã gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT) xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn vì hành vi tự ý đăng tải, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội. Các tài khoản được cho là có lời lẽ ám chỉ, vu khống Hoa hậu liên quan đến vụ việc "môi giới mại dâm" của đối tượng Lê Hoàng Long trong vụ án do Bộ Công an điều tra.

Trong văn bản trả lời Hoa hậu Thùy Tiên hôm 20/10, Sở TT&TT cho biết, đã mời mời chủ tài khoản Đặng Thùy Trang lên làm việc. Sở xác định, chủ tài khoản Đặng Thùy Trang thường trú ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ và hiện cư trú tại Lâm Đồng. Do đó, Sở không có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đơn tố cáo từ Hoa hậu Thùy Tiên.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 tại TPHCM, từng đoạt danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Tháng 12/2021, Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, có nhiều hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ và được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện cô có mặt tại Indonesia để đồng hành cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, và sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào hôm nay 25/10.