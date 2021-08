Bhumi Pednekar: Kiều nữ nhà giàu trở thành minh tinh Bollywood

Pednekar được đánh giá cao khi vào vai những người phụ nữ mạnh mẽ với bản lĩnh đạo đức vững vàng, đến từ các thị trấn nhỏ. Như cô miêu tả, đó cũng là tính cách của cô ngoài đời. Nữ diễn viên đã lọt Top 30 nhân vật dưới 30 tuổi thành công nhất năm 2018 do tạp chí Forbes bình chọn. Nhiều năm liên tiếp cô có tên trong danh sách những người phụ nữ được khao khát nhất do tạp chí The Times bình chọn.