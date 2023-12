Bảo Thy trở lại sân khấu, được ông xã tiết lộ đã giảm 18kg sau khi sinh

Trong đêm nhạc tối 10/12, Bảo Thy diện đầm ngắn, khoe chân dài, vóc dáng nuột nà. "Công chúa bong bóng" đã tái hiện lại ca khúc Sorry - bản hit 10 năm trước - cùng bài hát mới mang tên Around the world, kết hợp cùng vũ đoàn.

Thời gian qua, Bảo Thy dành phần lớn thời gian để chăm sóc con, không nhận show biểu diễn. Nữ ca sĩ tiết lộ để chuẩn bị cho lần trở lại này, cô đã phải giảm 5kg trong vòng 1 tuần vì muốn xuất hiện trước khán giả một cách hoàn hảo nhất.

Khi được MC mời phát biểu, chồng của nữ ca sĩ - doanh nhân Phan Lĩnh - cũng tiết lộ, sau khi sinh con, Bảo Thy đã giảm tổng cộng 18kg. Riêng nữ ca sĩ thừa nhận, thời gian qua cô được bà xã Chi Bảo chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng. Việc giảm cân giúp cô vượt qua nỗi "trầm cảm vì ngoại hình xuống cấp sau sinh".

Bảo Thy trở lại sân khấu, tái hiện bản hit 10 năm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau khi lui về chăm sóc tổ ấm, Bảo Thy có cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng đại gia và con trai. Ở tuổi 35, cô tận hưởng cuộc sống viên mãn, được chồng đại gia cưng chiều. Ông xã thường xuyên đưa cô đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tặng xe sang, hàng hiệu đắt tiền.

Thời gian qua, Bảo Thy ít đi diễn và cũng hiếm ra sản phẩm nên có tin đồn cho rằng cô đã giải nghệ. Song nữ ca sĩ giải thích, cô yêu nghề nhưng không tham vọng, không muốn tự gây áp lực cho bản thân. "Tôi xác định khi đã làm mẹ thì công việc ca hát sẽ chậm lại", Bảo Thy nói.

Tại sự kiện lần này, Bảo Thy vui mừng hội ngộ các đồng nghiệp như: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hà Nhi, bạn thân Lý Thùy Chang...

Bảo Thy hội ngộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hà Nhi và bạn thân Lý Thùy Chang trong hậu trường (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nói về việc lấy chồng đại gia nên không mặn mà ca hát, Bảo Thy từng khẳng định cô vẫn kinh doanh riêng, cộng thêm tài sản tích lũy từ nhiều năm đi hát nên độc lập kinh tế.

Nữ ca sĩ nói: "Việc lấy chồng giàu, tôi không nghĩ đó là do may mắn. Khi còn độc thân, tôi đã cố gắng làm việc không ngừng. Với tôi, hôn nhân là kết quả của một tình yêu đủ chín muồi, sự hòa hợp về tính cách, giá trị sống".