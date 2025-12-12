Anh Tú, Bùi Công Nam khuấy động chương trình ưu đãi tại chuỗi tọa độ PNJ

6 điểm hẹn “Rạng ngời cùng thần tượng”

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 7/12, điểm nổi bật của chương trình “Đại tiệc ưu đãi - Rạng ngời cùng thần tượng” nằm ở cách PNJ xây dựng mỗi điểm tọa độ thành một không gian trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Từ khu vực chụp hình được trang hoàng công phu theo chủ đề mùa lễ hội, đến những góc trang trí tinh tế giúp khách hàng lưu giữ những khung hình đáng nhớ - tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ.

Mỗi chi tiết đều góp phần nâng tầm trải nghiệm mua sắm, vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa tạo cảm giác như đang hòa mình vào một lễ hội đích thực.

Bên cạnh không gian bắt mắt, các hoạt động tương tác cũng được thiết kế khéo léo để khách hàng có thể tham gia liên tục mà không bị ngắt mạch trải nghiệm. Mini game quét mã QR giải mật thư nhận quà, hoạt động gắp quà với tỷ lệ trúng thưởng 100% theo hóa đơn... đã trở thành điểm thu hút tại tất cả các địa điểm tổ chức.

Những hoạt động này không chỉ gia tăng sự gắn kết mà còn biến trải nghiệm mua sắm tại PNJ thành một hành trình đầy những bất ngờ thú vị.

Chị Thu Hà (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất thích bầu không khí lễ hội ở đây. Đến với ý định mua trang sức nhưng cảm giác như đang hòa mình vào không gian lễ hội có âm nhạc, có quà tặng và rất nhiều góc chụp hình đẹp mắt”.

Khách hàng được trải nghiệm nhiều hoạt động mua sắm và ưu đãi (Ảnh: PNJ).

Ngoài không gian tinh tế, hoạt động tương tác hấp dẫn, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trẻ Anh Tú và Bùi Công Nam đã mang đến màu sắc giải trí đặc trưng cho chuỗi sự kiện.

Tại Gigamall (TPHCM) và Aeon Tân An (Long An), chương trình trở nên sôi động hơn nhờ phần trình diễn của Anh Tú qua các ca khúc: Duyên do trời phận tại ta, bản kết hợp Đôi mắt và Chiếc khăn gió ấm, Ngày mai người ta lấy chồng, Tìm được nhau khó thế nào, Dân ta hát dân ca.

Giọng ca truyền cảm cùng phong cách trình diễn cuốn hút của Anh Tú đã khiến đông đảo khách hàng dừng chân thưởng thức, góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt xuyên suốt chương trình.

Anh Tú khuấy động không khí tại sự kiện với loạt ca khúc sôi động (Ảnh: PNJ).

Trong khi đó, các điểm tọa độ tại Aeon Mall Bình Dương (TPHCM), GO! Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Aeon Mall Huế (Huế) và Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Bùi Công Nam chinh phục khán giả với những giai điệu gần gũi, giàu cảm xúc của ca khúc: Chiều nay không có mưa bay, Chúa tể, Những ngày trời bao la, Là sao em ơi, Tiến hay lùi, CATENA.

Nhiều khách tham dự nhận xét rằng không gian mua sắm như được biến thành buổi “mini concert” thân mật, nơi mọi người có thể vừa thưởng thức âm nhạc vừa tận hưởng không khí lễ hội đầy nhẹ nhàng.

Bùi Công Nam mang đến không gian âm nhạc gần gũi và ấm áp, thu hút đông đảo khách hàng dừng chân thưởng thức (Ảnh: PNJ).

Hành trình mua sắm trọn vẹn với chương trình ưu đãi đặc sắc

Không chỉ mang đến bầu không khí sôi động với loạt hoạt động tương tác, sự kiện còn ghi dấu bằng chương trình ưu đãi đặc sắc được PNJ thiết kế riêng phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Những ưu đãi này mở ra trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, nơi khách hàng dễ dàng tìm thấy món quà để tự thưởng bản thân dịp cuối năm và thêm tự tin tỏa sáng trong những khoảnh khắc đặc biệt.

Song song đó, các thiết kế trang sức tinh xảo được trưng bày trong không gian được bài trí công phu cũng góp phần khơi gợi cảm hứng và khiến hành trình lựa chọn trở nên thú vị hơn.

Không khí rộn ràng của mùa cuối năm đang ngày một rõ nét, mang theo những cảm xúc háo hức và mong chờ. Đây là thời điểm để mỗi người chăm chút cho bản thân và sẵn sàng tỏa sáng với vẻ đẹp riêng.

Chương trình "Đại tiệc ưu đãi - Rạng ngời cùng thần tượng" của PNJ đã mang đến cho khách hàng những thiết kế trang sức tinh tế cùng hệ thống ưu đãi đa tầng hấp dẫn và các hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Thông qua chương trình, khách hàng không chỉ có cơ hội sở hữu những sản phẩm trang sức chất lượng mà còn được trải nghiệm hành trình mua sắm trọn vẹn, tận hưởng niềm vui làm đẹp và tự tin tỏa sáng trong những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa cuối năm.

