Anh Tú Atus nói về cát-xê đóng chính, hát 3 ca khúc nhạc phim Trường Giang

Trong phim, Anh Tú Atus đóng vai Phát - bạn trai của nữ chính An (Đoàn Minh Anh đóng). Phát là chàng trai trẻ trung, thân thiện, đôi lúc tinh nghịch nhưng rất chân thành.

Nhân vật của anh tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời có xung đột nhẹ với gia đình ông Thạch (Trường Giang đóng), qua đó góp phần làm nổi bật câu chuyện về tình yêu, gia đình và những khác biệt thế hệ trong dịp Tết.

Diễn viên Anh Tú Atus đóng phim mới của Trường Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Anh Tú Atus cho ra 3 MV gồm: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hột quẹt và Từ ngày hôm nay. Đây đều là sáng tác của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn - nghệ sĩ Trường Giang đặt riêng cho phim.

Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

Vừa đóng chính, vừa thể hiện 3 ca khúc nhạc phim, Anh Tú Atus khiến nhiều người tò mò về cát-xê. Chia sẻ về vấn đề này, nam diễn viên cho biết: "Về cát-xê, anh Trường Giang trả bao nhiêu thì trả, tôi không tính toán".

Về phía Trường Giang, nam nghệ sĩ từng chia sẻ trong buổi ra mắt phim rằng, anh chi trả cho diễn viên đúng với những gì họ cống hiến.

Anh Tú Atus trong buổi công chiếu phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về việc hát 3 ca khúc nhạc phim, Anh Tú Atus cho biết: “Tôi cũng khá bất ngờ khi được đạo diễn Trường Giang giao hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng. Vừa diễn xuất vừa được thể hiện nhạc phim là cơ hội đặc biệt nên tôi nhận lời ngay.

Tôi mong âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật, khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ”.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều 24/2, Nhà ba tôi một phòng đạt doanh thu gần 90 tỷ đồng. Những ngày qua, Anh Tú Atus tất bật với lịch trình cinetour cùng ê-kíp. Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết, nam diễn viên cho biết anh vẫn không khỏi hồi hộp.

“Tôi hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm của khán giả trong dịp Tết Nguyên đán và nhận được rất nhiều lời chúc cùng tình cảm của mọi người”, nam diễn viên bày tỏ.

Anh Tú Atus hát nhạc phim "Nhà ba tôi một phòng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Tú Atus cho biết, anh được Trường Giang mời đóng Nhà ba tôi một phòng từ cách đây hai năm.

"Thời điểm đó, tôi đang bận rộn với Anh trai say hi. Anh Giang nói đang ấp ủ kịch bản phim Tết và đã viết sẵn cho tôi một vai diễn. Vì là anh Giang nên tôi không có lý do gì để từ chối", nam diễn viên chia sẻ.

Anh Tú Atus cũng tiết lộ mối duyên gắn bó với Trường Giang đã có từ những ngày anh còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

"Những vở kịch tôi tham gia thời còn là sinh viên đều là kịch bản của anh Giang. Việc góp mặt trong dự án lần này có thể xem như một cách tôi trả nợ ân tình. Tôi thực sự biết ơn vì anh Giang luôn nhớ tới và dõi theo hành trình làm nghề của mình", Anh Tú Atus bộc bạch.

Nhà ba tôi một phòng đây được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỷ tiếp theo có sự tham gia của Anh Tú Atus sau: Cua lại vợ bầu - 191,8 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2019); Siêu lừa gặp siêu lầy - 122 tỷ đồng (đạo diễn Võ Thanh Hòa, năm 2023); Gặp lại chị bầu - 105,3 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2024).