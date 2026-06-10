Anh Đức lấy vợ kém 12 tuổi như hoa hậu, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Gần đây, diễn viên Anh Phạm - nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia phim điện ảnh "Ốc mượn hồn", đóng cùng Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường. Dù tác phẩm không tạo được cú hích lớn về doanh thu phòng vé, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và màn thể hiện tròn vai trên màn ảnh.

Đáng chú ý, trong phim, Anh Phạm có nhiều phân đoạn tình cảm và cảnh hôn với Quốc Trường. Điều đặc biệt là ông xã cô - diễn viên Anh Đức - cũng tham gia dự án. Trước những cảnh quay thân mật của vợ với bạn diễn nam, Anh Đức cho biết anh hoàn toàn tôn trọng tính chất công việc của người làm nghệ thuật.

"Đạo diễn mời Quốc Trường thì Quốc Trường chỉ làm theo kịch bản thôi, đâu cần phải hỏi ý kiến của Anh Đức. Vợ cũng có nói trước với tôi về cảnh hôn. Tôi nghĩ nếu cảnh đó cần thiết cho kịch bản và giúp nhân vật tốt hơn thì cứ diễn thôi", nam diễn viên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Về phía Anh Phạm, cô cho rằng việc có chồng làm cùng nghề là một thuận lợi lớn bởi Anh Đức hiểu rõ đặc thù công việc của diễn viên cũng như những yêu cầu cần thiết trong quá trình xây dựng nhân vật. "Điều quan trọng là mình hiểu nhân vật cần gì và bản thân đang làm gì để hoàn thành vai diễn. Ông xã luôn thấu hiểu cho công việc của vợ", nữ diễn viên bày tỏ.

Sự thấu hiểu trong công việc cũng là một trong những yếu tố giúp cuộc hôn nhân của Anh Đức và Anh Phạm duy trì sự êm ấm sau gần 2 năm về chung một nhà. Kết hôn từ tháng 9/2024, cặp đôi hiện vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Cả hai có chung niềm đam mê du lịch, thường cùng nhau khám phá nhiều điểm đến mới. Trong các chuyến đi, vợ chồng Anh Đức còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua các vlog cá nhân. Họ cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhóm bạn gồm Trấn Thành, Hari Won, Lê Giang, Uyển Ân và nhiều nghệ sĩ khác.

Không chỉ được chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, Anh Phạm còn sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt khả ái. Trong "Ốc mượn hồn", nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc khi đứng cạnh Hoa hậu Tiểu Vy.

Trước những ý kiến cho rằng mình được chú ý nhờ danh tiếng của chồng, Anh Phạm chọn cách đối diện nhẹ nhàng. Nữ diễn viên khẳng định cô đến với Anh Đức bằng tình cảm chân thành chứ không phải vì sự nổi tiếng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới người nổi tiếng để gây chú ý. Tôi đến với Anh Đức bằng tình cảm trong sáng và không có mục đích gì", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trong cuộc sống thường ngày, Anh Đức được bà xã nhận xét là người chín chắn, tâm lý và luôn dành nhiều sự quan tâm cho vợ. Vào những dịp đặc biệt như lễ tình nhân hay ngày kỷ niệm, nam diễn viên thường âm thầm chuẩn bị những món quà bất ngờ để tạo niềm vui cho người bạn đời.

Theo Anh Phạm, bí quyết giữ gìn hạnh phúc không nằm ở những món quà đắt tiền mà ở việc cả hai luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và cùng nhau trưởng thành. "Anh là người rất trưởng thành, chiều chuộng vợ. Còn tôi, khi bước vào hôn nhân cũng luôn tìm hiểu về tâm lý vợ chồng để cả hai biết cách giữ lửa. Điều may mắn nhất là chúng tôi luôn sẵn sàng góp ý thẳng thắn và đón nhận những góp ý từ nhau", cô bày tỏ.

Hiện tại, vợ chồng Anh Đức vẫn chưa có kế hoạch sinh con cụ thể. Theo Anh Phạm, cả hai muốn xây dựng nền tảng tình cảm và tài chính vững vàng trước khi bước sang giai đoạn mới của cuộc sống gia đình.

"Anh Đức rất thoải mái. Anh nói chỉ cần tôi sẵn sàng thì lúc đó chúng tôi mới có con. Tôi cũng là người thích trẻ con nên đã tìm hiểu rất nhiều về cách nuôi dạy. Nhưng hiện tại thì vẫn muốn chờ thêm một thời gian", nữ diễn viên cho biết.

Sau khi kết hôn, cặp đôi lựa chọn cuộc sống tự lập. Dù lịch làm việc đều khá bận rộn, cả hai không phân chia cứng nhắc việc nhà, mà linh hoạt hỗ trợ nhau. Về tài chính, Anh Đức chủ động giao vợ quản lý nhưng mọi khoản chi tiêu đều được trao đổi trên tinh thần tôn trọng và đồng hành.

Ảnh: Facebook nhân vật