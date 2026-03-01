Angelababy ở tuổi 37: Nhan sắc “lão hoá ngược”, chưa vội hẹn hò

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung của cô. Trên mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề sinh nhật tuổi 37 của Angelababy nhận lượng thảo luận cao, phần lớn xoay quanh nhan sắc được nhận xét là “không thay đổi theo thời gian”.

Qua những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da săn chắc, đường nét thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Nhiều ý kiến cho rằng cô trông trẻ hơn so với tuổi thật và bạn bè cùng thế hệ.

Bên cạnh ngoại hình, sự nghiệp của Angelababy trong vài năm gần đây cũng là đề tài được nhắc đến. Sau khi xác nhận ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, hoạt động nghệ thuật của cô có giai đoạn chững lại.

Năm 2023, nữ diễn viên từng vướng tranh cãi khi xuất hiện tại buổi biểu diễn của Lisa ở hộp đêm Crazy Horse (Pháp), dẫn đến làn sóng chỉ trích và việc hạn chế xuất hiện trên truyền thông trong một thời gian.

Từ cuối năm 2024, Angelababy dần trở lại với các sự kiện thời trang và một số dự án phim truyền hình. Dù chưa lấy lại phong độ đỉnh cao như trước, cô vẫn duy trì sức hút nhất định nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và hình ảnh thời trang nổi bật. Trong lĩnh vực quảng cáo, người đẹp tiếp tục được nhiều thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện.

Trái với thành công ở mảng thời trang, sự nghiệp diễn xuất của Angelababy vẫn gây tranh luận. Một số bộ phim có cô tham gia không đạt thành tích như kỳ vọng, khiến cô nhiều lần đối mặt với những ý kiến trái chiều về năng lực diễn xuất.

Angelababy (SN 1989) từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Theo nhận xét của nhiều khán giả, Angelababy gây ấn tượng mạnh nhất ở giai đoạn đầu sự nghiệp, khi mới bước chân vào làng giải trí Hong Kong trong độ tuổi 18-20.

Thời điểm đó, cô xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và sàn diễn thời trang. Vẻ đẹp lai nổi bật giúp Angelababy nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, đồng thời thu hút lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp, cô đã làm quen với công việc chụp ảnh từ năm 14-15 tuổi. Theo chia sẻ, bạn bè từng gửi hình của cô tới tạp chí Yes tại Hong Kong (Trung Quốc), từ đó mở ra cơ hội bước vào ngành thời trang.

Angelababy từng là gương mặt độc quyền cho hai tạp chí Ray và Dear tại Nhật Bản, trước khi ký hợp đồng với hãng giải trí Avex Group vào năm 2006 để mở rộng hoạt động tại cả Hong Kong và Nhật Bản.

Năm 2007, Angelababy bắt đầu thử sức với điện ảnh và theo đuổi diễn xuất từ đó đến nay. Dù nỗ lực tham gia nhiều dự án, khả năng diễn xuất của cô vẫn là đề tài gây tranh luận, chưa nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Từ năm 2013, sau khi công khai mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Quốc đại lục. Cô hoạt động song song ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh, mở rộng độ phủ sóng truyền thông.

Một số ý kiến cho rằng ngoại hình nổi bật cùng sự hậu thuẫn từ bạn đời thời điểm đó đã mang lại cho cô nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, bản thân Angelababy cũng duy trì cường độ làm việc liên tục để giữ vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong giai đoạn 2015-2021, Angelababy được xem là một trong những cái tên phủ sóng truyền thông mạnh mẽ nhất tại Trung Quốc. Cô thuộc nhóm nữ nghệ sĩ thế hệ 8X sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á. Mọi hình ảnh, hoạt động hay thông tin liên quan đến Angelababy đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và các mặt báo.

Sở hữu vẻ ngoài nổi bật là lợi thế lớn giúp cô duy trì sức hút. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là không ít tin đồn. Trong nhiều năm, nghi vấn Angelababy can thiệp thẩm mỹ trở thành đề tài gây tranh cãi. Cộng đồng mạng từng đưa ra những hình ảnh so sánh trước và sau khi nổi tiếng để đặt nghi vấn về sự thay đổi trên gương mặt cô.

Trước những bàn tán kéo dài, Angelababy chỉ thừa nhận từng niềng răng, cho rằng việc chỉnh nha đã khiến đường nét khuôn mặt thay đổi và hài hòa hơn. Thậm chí, cô từng chủ động đến bệnh viện để thực hiện kiểm tra, công khai kết quả nhằm chứng minh nhan sắc tự nhiên. Dù vậy, những tranh luận xoay quanh ngoại hình của nữ diễn viên vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống theo thời gian.

Về đời tư, sau ly hôn, Angelababy tập trung chăm sóc con trai và cân bằng công việc. Trước những tin đồn tình cảm, cô giữ thái độ kín tiếng. Trong các buổi phát sóng trực tuyến, nữ diễn viên chia sẻ đã chủ động điều chỉnh lịch trình để dành nhiều thời gian hơn cho con.

Nói về khả năng bắt đầu mối quan hệ mới, Angelababy cho biết cô sẵn sàng mở lòng nếu gặp người phù hợp, song tình yêu hiện không phải ưu tiên hàng đầu. Ở thời điểm này, gia đình và con trai vẫn là điều cô đặt lên trước hết.

Ảnh: Sohu/IG