Á quân "Quý ông hoàn mỹ": Cuộc sống và thu nhập thay đổi sau cuộc thi

Kang Chul tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi giành giải Á quân The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ), anh là người mẫu tự do, từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Quý ông đại chiến 2020, Tỏ tình hoàn mỹ 2023...

Tham gia The Next Gentleman, Kang Chul thừa nhận chương trình có nhiều thử thách khắc nghiệt cùng luật chơi phức tạp, cần tư duy nhạy bén để vượt qua.

"Thử thách đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là trong tập 3, vận động và vật lộn dưới hồ nước. Tưởng chừng đã đạt tới giới hạn của bản thân nhưng tôi đã không bỏ cuộc trước những thử thách.

Chính những khó khăn đó giúp tôi có nhiều trải nghiệm, thêm cố gắng và kiên trì, bền bỉ với những lựa chọn của chính mình. Từ đó cũng giúp tôi bộc lộ được cá tính và tạo được dấu ấn trong lòng ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vị á quân", Kang Chul chia sẻ.

Kang Chul nhận giải Á quân "The Next Gentleman" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiến thắng tại chương trình là cột mốc ý nghĩa với Kang Chul. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kang Chul tiết lộ: "Cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi đáng kể. Tôi nhận được sự quan tâm và yêu thương từ khán giả nhiều hơn, bên cạnh đó là những cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đó là động lực giúp tôi cố gắng hơn trong các dự án và hoạt động sắp tới".

Khi được hỏi về thu nhập, Á quân Quý ông hoàn mỹ nói, sau khi kết thúc cuộc thi, anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Tuy nhiên, anh không đặt nặng vấn đề về tiền bạc, mà quan trọng là được làm những gì mình yêu thích và cống hiến hết mình. "Tôi mong muốn xây dựng một sự nghiệp bền vững hơn là chỉ tập trung vào con số thu nhập", Kang Chul nói.

Kang Chul sở hữu gương mặt sáng và phong cách thời trang đa dạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về phong cách thời trang nhận được nhiều lời khen, Kang Chul cho rằng với anh, thời trang không chỉ là những bộ trang phục khoác lên người, mà còn là cách anh thể hiện câu chuyện cá nhân và định hình phong cách riêng.

"Tôi luôn tin rằng mỗi lựa chọn về trang phục đều phản ánh phần nào về con người, cảm xúc và cá tính của mình. Để thể hiện bản thân, tôi chọn những trang phục giúp tôi cảm thấy tự tin và mạnh mẽ nhất, đồng thời không ngại thử sức với những phong cách mới để làm thay đổi hình ảnh", mỹ nam chia sẻ.