4 thí sinh khiếm thị giành giải tại Festival Piano Talent toàn quốc 2026

Tối 5/4, chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2026 diễn ra tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi của hơn 2.000 thí sinh trên cả nước.

Trong không gian học thuật trang trọng, những tiết mục xuất sắc nhất được trình diễn trước Hội đồng Ban giám khảo và đông đảo khán giả, mang đến một đêm nhạc giàu tính nghệ thuật.

Ban tổ chức trao danh hiệu "Thí sinh truyền cảm hứng" tại đêm chung kết (Ảnh: Lê Hà).

Tại Gala công diễn và trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh các thí sinh đạt thành tích cao ở từng bảng thi và hạng mục. Tổng cộng 13 cúp được trao, ghi nhận những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay.

Đặc biệt, đêm chung kết ghi dấu ấn với phần trình diễn của 4 thí sinh khiếm thị gồm: Nguyễn Vũ Duy Anh (Đắc Lắk), Nguyễn Danh Khoa (Hà Nội), Mai Nguyên Khang (Khánh Hòa) và Nguyễn Phan Tuấn Hùng (Khánh Hòa).

Bằng nghị lực và niềm đam mê âm nhạc, các thí sinh đã chinh phục sân khấu và được trao danh hiệu Thí sinh truyền cảm hứng.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam - cho biết, qua 3 mùa tổ chức, festival không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật bền vững cho âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, tạo môi trường chuyên nghiệp, nhân văn và có tính kết nối quốc tế.

Được biết, những thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn vào đội tuyển Piano Talent Việt Nam, tham dự vòng chung kết quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 7/2026.