3 nhân vật làm nên thành công của loạt phim Ultraman

Ra mắt lần đầu cách đây gần 60 năm, Ultraman là series phim siêu anh hùng hoành tráng và lâu đời bậc nhất của Nhật Bản. Loạt phim này còn được biến đến với tên gọi Siêu nhân điện quang, là một phần tuổi thơ của nhiều khán giả Việt từ những năm 90.

Từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, Ultraman lan rộng ra toàn cầu và được đón nhận như một biểu tượng văn hóa đại chúng. Đến nay, chuỗi 5 phim đáng chú ý của Ultraman gồm Ultraman Z, Ultraman Trigger, Ultraman Arc, Ultraman Decker và Ultraman Blazar đã có mặt tại Việt Nam, duy nhất trên FPT Play. Đứng sau thành công của thương hiệu này là 3 nhân vật ấn tượng.

Tsuburaya Eiji

Nhân vật đầu tiên phải nhắc đến là đạo diễn Tsuburaya Eiji (1901 - 1970). Không chỉ định hình Ultraman, ông còn là "cha đẻ" của Godzilla và toàn bộ dòng phim Tokusatsu nói chung.

Đạo diễn Tsuburaya Eiji (Ảnh: Tsuburaya Production).

Tsuburaya Eiji sinh ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản). Con đường dấn thân vào nghệ thuật của ông đã bắt đầu từ tuổi 18, sau lần gặp gỡ đạo diễn tiền bối Yoshiro Edamasa. Kinh nghiệm làm việc tại các xưởng phim lớn giúp Eiji từng bước trở thành đạo diễn hình ảnh (DOP) hàng đầu Kyoto thời bấy giờ.

Đến năm 1933, một bước ngoặt nữa xảy đến khi Eiji lần đầu có cơ hội xem King Kong. Ông bị tác động sâu sắc bởi những hiệu ứng lạ mắt, mới lạ trong phim. Trong nhiều năm sau đó, Eiji liên tục sáng tạo nhiều phương pháp quay dựng vẫn được xem là chuẩn mực cho đến ngày nay.

Đây là những viên gạch đầu tiên của dòng phim - nói chính xác hơn là kỹ thuật chụp ảnh, quay phim Tokusatsu tại đất nước mặt trời mọc. Bước sang năm 1966, ông cùng họa sĩ Tohl Narita tạo ra Ultraman và giới thiệu đến công chúng thông qua các phần phim đầu tiên.

Ultraman trở thành biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn cầu (Ảnh: Tsuburaya Productions).

Trong định hướng của Eiji, thiết kế Ultraman dựa trên khái niệm cosmos (vũ trụ) và khaos (hỗn loạn) trong thần thoại Hy Lạp. Lớp da bạc tượng trưng cho lớp vỏ thép của phi thuyền vũ trụ, lớp lót màu đỏ tượng trưng cho sao hỏa. Một số yếu tố khác được lấy cảm hứng từ hình tượng samurai huyền thoại Musashi Miyamoto.

Muraishi Hirochika

Nếu Tsuburaya Eiji có công khai sinh Ultraman, Muraishi Hirochika (1947 - 2022) là người giúp "đế chế" này khuếch trương khắp Nhật Bản, trở thành biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn cầu. Gia nhập Tsuburaya Productions từ năm 1967, ông liên tục đóng góp cho sự phát triển của thương hiệu "Siêu nhân điện quang" cho đến khi qua đời.

Cố đạo diễn Muraishi Hirochika dành phần lớn cuộc đời cho sự phát triển của Ultraman (Ảnh: Natalie).

Với tổng cộng 74 tác phẩm, Hirochika là đạo diễn chỉ đạo sản xuất nhiều phần phim Ultraman nhất tính đến thời điểm hiện tại. Các series nổi bật của ông có thể kể đến như Ultraman Tiga, Ultraman Cosmos, Ultraman Gaia, Gridman the Hyper Agent, Denjin Zaborger và Ultraman Mebius…

Trong đó, dấu ấn của Ultraman Tiga được cho là sâu đậm hơn cả. Tác phẩm được xếp vào bộ tam Heisei Trilogy, đứng thứ nhất trong danh sách 20 phần phim Ultraman được yêu thích nhất (theo thống kê của Đài NHK vào năm 2022). Ultraman Tiga cũng là phần phim thứ tư được phát sóng tại Mỹ sau Ultraman, Ultra Seven và Ultraman: Towards the Future.

Sức ảnh hưởng của Ultraman Tiga lớn đến mức vào dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt, một phiên bản kế nhiệm mang tên Ultraman Trigger đã chính thức được Tsuburaya Production giới thiệu. Không chỉ làm mới một bộ phim bất hủ, phần phim thứ 33 của thương hiệu còn mang ý nghĩa tri ân đạo diễn tiền bối Muraishi Hirochika.

Ultraman Trigger là phiên bản kế nhiệm của Ultraman Tiga (Ảnh: Tsuburaya Production).

Furuya Bin

Nhân vật thứ 3 cần nhắc đến là ngôi sao gạo cội Furuya Bin. Ông là người đã thổi luồng sinh khí vào hình tượng Ultraman từ những tập phim đầu tiên cách đây gần 60 năm.

Từ bản vẽ trên giấy, Furuya Bin đã xây dựng hầu hết các đặc điểm nhân vật trên màn ảnh, từ cử chỉ, lối đánh cho đến các chiêu thức đặc trưng. Nói không quá lời, phần lớn hình dung của người hâm mộ về Ultraman hiện nay đều có hình bóng của Bin.

Ít người biết rằng ông đã vào vai Ultra Q (1966) vì bị ép. Lý do là Furuya Bin có hình thể "cao gầy, tứ chi dài", trùng khớp với hình dung của Tsuburaya Eiji và Tohl Narita về nhân vật siêu anh hùng đang ấp ủ. Ban đầu ông từ chối, một phần vì xa lạ với hình tượng mới, một phần vì cảm giác bị công kích ngoại hình trước những lời khen ngợi từ phía nhà sản xuất.

Furuya Bin là người đầu tiên khoác lên bộ suit xám - đỏ của Ultraman (Ảnh: Tsuburaya Production).

Sau nhiều lần thuyết phục, Furuya Bin mới nhận lời. Ông trở thành diễn viên đầu tiên khoác lên bộ suit xám - đỏ dù không ứng tuyển. Ảnh hưởng của ông vẫn có thể được nhìn thấy đến ngày nay thông qua lớp diễn viên hậu bối như Raiga Terasaka, Yuki Totsuka, Matsumoto Hiroki hay Tomoya Warabino…

