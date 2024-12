1.500 khán giả xem trình diễn live nhạc phim Harry Potter tại TPHCM

Buổi hòa nhạc Movie Symphony diễn ra vào tối 17 và 18/12 tại Nhà hát Quân đội Khu vực phía Nam (TPHCM) thu hút 1.500 khán giả tham dự. Chương trình được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng hơn 70 nghệ sĩ quốc tế với sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Mỹ - Izzy Getzov.

Tại buổi hòa nhạc, các nghệ sĩ đã mang đến những bản nhạc phim huyền thoại gắn liền với ký ức của nhiều khán giả trẻ như: Harry Potter, Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi), Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe), The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) và nhiều tác phẩm kinh điển khác.

Hơn 70 nghệ sĩ trình diễn tại buổi hòa nhạc "Movie Symphony" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc trưởng người Mỹ Izzy Getzov cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam nên có nhiều cảm xúc khó tả trong buổi hòa nhạc.

Ông Izzy Getzov nói thêm: "Tôi yêu cảm giác này, thật tuyệt vời! Không chỉ về mặt âm nhạc mà còn về con người và về thành phố nơi đây. Điều tôi thích ở Việt Nam là mọi người đều thoải mái, tốt bụng và vui vẻ. Năng lượng đó không chỉ ở con người mà còn trong việc tạo ra âm nhạc".

Nhạc trưởng cho biết ông đã thấy rất nhiều người nước ngoài và người hâm mộ của mình đến xem buổi biểu diễn. Ông vui vì được nhiều đồng hương đến ủng hộ mình.

Nhạc trưởng người Mỹ Izzy Getzov tại buổi biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc trưởng Izzy Getzov chia sẻ: "Bạn biết không, Việt Nam sẽ là điểm tiếp theo cho sự bùng nổ của âm nhạc giao hưởng cổ điển. Những người trong ngành âm nhạc cổ điển đều nói với tôi rằng, Việt Nam và đặc biệt là TPHCM đã đến thời điểm chín muồi để xây dựng một dàn nhạc tuyệt vời".

Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ: "Movie Symphony không chỉ đơn giản là âm nhạc, mà là sự tái hiện những khoảnh khắc đầy cảm xúc và hoài niệm từ những bộ phim gắn liền với tuổi thơ. Sau chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những đêm hòa nhạc thăng hoa, đầy xúc cảm, nối nhịp âm nhạc và điện ảnh".