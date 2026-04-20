Yêu cầu chấm dứt đưa khách đến khách sạn đang cưỡng chế ở Huế

Ngày 20/4, lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế cho biết đơn vị đã phát đi công văn hỏa tốc, khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt việc tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance, tại số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa.

Trước đó, ngày 15/4, cơ quan thi hành án dân sự thành phố Huế đã có thông báo về việc chuyển thời gian cưỡng chế khách sạn Romance, giao tài sản trúng đấu giá cho người mua.

Công trình khách sạn Romance tại thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Từ ngày 21/4, chính quyền địa phương buộc phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ với đối tượng liên quan, bao gồm khách lưu trú còn lại tại địa điểm nêu trên.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, Sở Du lịch thành phố Huế đề nghị các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn này, chủ động di chuyển khách thuộc tour tuyến ra khỏi cơ sở trong thời gian sớm nhất.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế, đến thời điểm cưỡng chế, nếu vẫn còn khách thuộc các công ty lữ hành quản lý, đơn vị sẽ làm việc với doanh nghiệp về hành vi có thể bị xem xét là cản trở thi hành công vụ, không đảm bảo an toàn cho du khách và ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khách sạn Romance đạt tiêu chuẩn 4 sao về dịch vụ và cơ sở hạ tầng, tọa lạc ngay vị trí đắc địa bên cạnh bờ sông Hương.

Tháng 4/2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phối hợp với Cục Thi hành án dân sự địa phương này tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, khách sạn Romace. Các tài sản được đấu giá với giá khởi điểm hơn 127 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

Theo thông báo bán đấu giá, công trình khách sạn Romance thuộc Công ty TNHH Doanh Ngân, là công trình cấp 2, gồm 10 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, hoàn thành xây dựng năm 2010.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra thực tế bản vẽ hiện trạng công trình của cơ quan chức năng, khách sạn này có 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng tum. Một số hạng mục công trình xây dựng chồng lấn sang lối đi chung, mương nước, thửa đất số 142 bên cạnh do nhà nước quản lý.