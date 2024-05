Xôn xao vụ việc phát hiện nhiều xác hổ, sư tử trong tủ đông của công viên

Động vật chết bất thường, sự thật được phanh phui

Công viên động vật hoang dã Fuyang ở tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc đang đối mặt với cáo buộc nuôi nhốt động vật trong điều kiện sống kinh hoàng khiến 20 con hổ Siberia chết vì nguyên nhân bất thường.

Cuộc điều tra của nhóm phóng viên China Philanthropist thực hiện hồi đầu tháng 5 đã phanh phui nhiều sự thật giật mình tồn tại ở công viên này thời gian qua, khiến dư luận Trung Quốc bất bình bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Khu vực đông lạnh chứa nhiều xác động vật của công viên (Ảnh: Weibo).

Cụ thể, công viên Fuyang bị cáo buộc có nhiều hành vi sai trái bao gồm nhân giống trái phép các loài cần được bảo vệ, buôn bán động vật không có giấy phép, giữ động vật trong điều kiện sống vô nhân đạo khiến chúng chết do bị bỏ rơi và không tiêu hủy thi thể của chúng.

Theo báo cáo, các loài động vật chết vì nguyên nhân bất thường gồm 20 con hổ Siberia, hai con sư tử châu Phi, 3 con hươu cao cổ và một số loài khỉ.

Trong cuộc điều tra do nhóm phóng viên của China Philanthropist thực hiện đã phát hiện thi thể một số động vật được bảo quản ở tủ đông. Ngoài ra còn có một kho lạnh riêng biệt chứa hàng đống xác hổ, sư tử, hươu cao cổ và gấu trưởng thành.

Các phóng viên còn phát hiện những con gấu đen sống trong công viên bị nhốt trong lồng sắt quanh năm. Chúng bị mòn hết vùng lông trên đầu do cọ sát vào chuồng. Một con không thể đi lại do bị nhốt trong không gian chật hẹp suốt thời gian dài.

Một số loài hổ Siberia - loài được bảo vệ cấp 1 ở Trung Quốc cũng bị nhốt trong các lồng thiếu thốn điều kiện ánh sáng tự nhiên.

Cá thể hổ bị nuôi nhốt ở điều kiện sống thiếu thốn (Ảnh: Weibo).

Vụ việc gây ra làn sóng phản đối kịch liệt ở Trung Quốc với những video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo. Nhiều du khách bày tỏ sự tức giận và đặt câu hỏi tại sao một công viên lớn như vậy có thể hoạt động trái pháp luật suốt thời gian dài.

"Đây không phải là những con thú nhỏ. Tại sao 20 con hổ chết mà không ai biết? Rõ ràng Fuyang không phải là công viên động vật mà là nhà tù động vật", một bình luận nói.

Công viên đóng cửa vì lý do "nâng cấp một số khu vực"

Ngay sau khi thông tin bị phanh phui, ngày 12/5, trên trang chính thức của công viên Fuyang thông báo sẽ tạm thời đóng cửa với lý do "cần nâng cấp một số khu vực nhất định".

Trong cùng ngày, một nhân viên họ Phan chia sẻ rằng, những cá thể hổ chết được đề cập ở bản báo cáo trước đó "không thuộc về quyền sở hữu của vườn thú mà của một người chủ khác".

"Chúng tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra", người nhân viên cho biết.

Hổ Siberia là loài được chính phủ Trung Quốc đặc biệt bảo vệ (Ảnh: News).

Hiện chính quyền thành phố Fuyang đã thành lập một đội đặc nhiệm nhằm điều tra sự thật diễn ra tại công viên.

Ông Li Enze, Giám đốc điều hành công ty luật Yipai Bắc Kinh cho biết, nếu công viên Fuyang nuôi nhốt động vật hoang dã được bảo vệ hạng nhất quốc gia trong lồng sắt suốt thời gian dài mà không cho chúng không gian vận động thì đó là hành vi lạm dụng, có thể bị coi là bất hợp pháp.

"Số lượng lớn động vật quý hiếm như hổ Siberia và sư tử châu Phi đã chết cần phải điều tra thêm. Thủ phạm phải chịu trách nhiệm", Luật sư Li lên tiếng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, công viên vốn thuộc quyền sở hữu của công ty tư nhân có tên Công viên động vật hoang dã An Huy Qicai. Cơ sở xây dựng vào tháng 3/2018 với khoản đầu tư ban đầu là 69 triệu USD.

Tuy nhiên dự án vướng phải tranh chấp quyền sử dụng đất khiến việc xây dựng tới năm 2021 mới hoàn thành. Sự chậm trễ khiến công ty cung cấp động vật vận chuyển động vật tới công viên xây dựng dở vào năm 2018 bao gồm cả lô hàng 12 con hươu cao cổ cũng bị ảnh hưởng. Một trong số chúng bị chết vào năm 2019.

Bên cạnh đó, công viên Fuyang từng nhiều lần xin giấy phép nuôi hổ Siberia nhưng bị từ chối với lý do "không đầy đủ cơ sở vật chất". Chi tiết này cho thấy công viên suốt nhiều năm nuôi hổ Siberia trái phép.

Chính thức mở cửa đón khách vào năm 2021, công viên tiếp tục gặp khó vì đại dịch Covid-19. Mức giá vé vào cửa tại đây là 98 tệ/khách (345.000 đồng). Đây là mức giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung các vườn thú ở tỉnh An Huy. Khi đó đại diện công viên cho biết do họ không nhận được trợ cấp từ chính phủ nên buộc phải đưa ra giá cao hơn.

Trước khi vụ lùm xùm này nổ ra, năm 2023, công viên Fuyang được công nhận là điểm du lịch hút khách cấp 3A do Cục văn hóa và du lịch thành phố công nhận.