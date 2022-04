Vụ cô gái mặc áo dài chụp ảnh khoe vòng 3 ở Hội An: Phẫn nộ và bức xúc!

Vài ngày qua, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một nữ du khách người Malaysia mặc áo dài nhưng "quên mặc quần" vô tư "thả" vòng 3, tạo dáng chụp hình khêu gợi khi đi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam).

Ngay sau khi hình ảnh phản cảm, kệch cỡm được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, dư luận đã phản ứng dữ dội. Nhiều travel blogger tại Việt Nam đã lên tiếng về sự việc trên.

Nhiều quốc gia phạt "nặng tay" với du khách diện đồ phản cảm

Travel blogger trẻ tuổi Phan Thanh Quốc (Kẻ du mục) đã đặt chân tới 30 quốc gia, 150 thành phố trên khắp thế giới, tìm hiểu nhiều nền văn hóa, tôn giáo khác nhau.

Theo chia sẻ của anh, có nhiều quốc gia đặc biệt khắt khe trong quy định trang phục, không chỉ với người dân bản địa mà còn với du khách quốc tế, nhất là tại các địa điểm linh thiêng như đền, chùa, nhà thờ.

"Các quốc gia theo đạo Hồi hay đạo Hindu, quy định về trang phục vô cùng nghiêm ngặt. Các loại trang phục như quần đến đầu gối hay áo ngắn tay đều không được chấp nhận. Nếu bạn mặc trang phục đó tới các địa điểm tôn giáo, di tích lịch sử thì sẽ bị nhân viên từ chối thẳng thừng. Người dân của họ cũng không ngại nhắc nhở du khách, thậm chí ở một số nơi mình tới, họ còn tỏ rõ sự không hài lòng, phản ứng rất mạnh khi du khách ăn mặc không phù hợp", anh Quốc cho hay.

Travel blogger hiện đang ở Sri Lanka, tiếp tục hành trình chinh phục thế giới sau thời gian tạm hoãn vì Covid-19 (Ảnh: Phan Quốc).

Theo anh Quốc, một số quốc gia có quy định về văn hóa ứng xử du lịch cực kì khắt khe phải kể đến là Singapore, Úc... "Một người bạn của tôi từng bị cảnh sát Singapore tìm tới tận phòng khách sạn để làm việc, xử phạt vì hành vi... tiểu bậy ven đường. Họ có những quy định vô cùng chặt chẽ với hành vi của khách du lịch, thậm chí cấm nhập cảnh 3 tới 6 tháng khi du khách có hành vi phản cảm, thiếu tôn trọng văn hóa quốc gia", anh Quốc cho biết.

Theo travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) chia sẻ, trong hơn 40 quốc gia anh từng đến, Thái Lan là một trong những quốc gia lân cận Việt Nam có quy định rất chặt chẽ với du khách về văn hóa ứng xử, nhất là trong việc mặc trang phục tại các điểm du lịch nổi tiếng.

"Tôi từng tận mắt chứng kiến một du khách mặc trang phục hở hang tới khu đền chùa ở Thái Lan. Đội bảo vệ nhanh chóng có mặt và yêu cầu du khách rời khỏi khu vực này. Họ hành động rất nghiêm, không chấp nhận cho du khách thuê thêm trang phục rồi tiếp tục trở lại, bởi quy định được dán công khai phía ngoài. Điều đó cho thấy sự quyết liệt trong bảo vệ văn hóa, hình ảnh du lịch địa phương", anh Hải An nói.

Theo anh An, các quốc gia như Malaysia, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có quy định rõ ràng về trang phục với du khách quốc tế.

"Du khách khi đi du lịch nên tìm hiểu văn hóa địa phương để có cách ứng xử phù hợp. Tôn trọng văn hóa của người khác cũng chính là tôn trọng bản thân và văn hóa quốc gia mình", anh An khẳng định.

Travel Blogger Ngô Trần Hải An tại Ấn Độ (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Người làm du lịch tại Hội An đừng thờ ơ, đừng im lặng

Travel blogger Lê Viết Vinh (Vinh Gấu) chia sẻ, anh từng có hàng trăm chuyến đi, đặt chân tới 20 quốc gia nhưng chưa từng gặp một trường hợp nào phản cảm như nữ du khách người Malaysia tại Hội An mới đây.

"Tôi thực sự rất tiếc về sự việc vừa xảy ra tại phố cổ Hội An - nơi được UNESCO công nhận là Di tích Văn hóa thế giới. Tôi cảm thấy khó hiểu khi người chèo thuyền (có thể là người dân địa phương) đã không can ngăn hành động phản cảm này hay báo cáo chính quyền địa phương ngay lập tức. Sự thờ ơ đó là một lí do đẩy sự việc đi quá xa", anh Vinh bày tỏ quan điểm.

Theo travel blogger này, những người dân Hội An đang tham gia hoạt động du lịch như người chèo thuyền, người bán đồ lưu niệm... chính là những người đầu tiên nên lên tiếng và bảo vệ văn hóa của mảnh đất này.

"Du lịch vừa là niềm tự hào vừa mang tới giá trị kinh tế cho người dân Hội An. Nếu chính họ hời hợt, thờ ơ, không có trách nhiệm giữ gìn văn hóa địa phương thì lâu dần, Hội An cũng "mất điểm" trong mắt du khách", anh Vinh chia sẻ.

Travel blogger Vinh Gấu tìm hiểu và trải nghiệm trang phục truyền thống của Hàn Quốc (Ảnh: Vinh Gấu).

Theo travel blogger Phan Quốc, việc nữ du khách người Malaysia mặc áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam và tạo dáng phản cảm tại Hội An là điều "không thể chấp nhận".

"Malaysia cũng là một quốc gia hồi giáo nên họ vốn rất chú trọng sự kín đáo, chuẩn mực trong trang phục. Hành động của nữ du khách là một sự cố tình, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch Việt Nam và có thể tạo tiền lệ cho những hành động tương tự trong tương lai. Tôi nghĩ, các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ và đưa ra phương án xử lý thật chính xác, hợp lý để tránh có hành vi tương tự lặp lại", anh Quốc bày tỏ.

Đồng tình với quan điểm riêng, anh Ngô Trần Hải An cho rằng, đây không phải lúc chính quyền im lặng hay hành động mềm mỏng để thể hiện sự rộng lượng, thân thiện của con người Việt Nam.

"Chính quyền phải làm rõ hành vi của du khách để xử phạt thích đáng. Đây cũng là cách để người dân, du khách trong và ngoài nước thấy được sự trân trọng, ý thức bảo vệ văn hóa của Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi mong chờ sự vào cuộc mạnh mẽ và nhanh chóng của chính quyền Hội An", anh Hải An bày tỏ.