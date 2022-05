Vợ chồng Việt Hàn chi hàng trăm triệu đồng trải nghiệm hơn 30 resort đắt đỏ

Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng chị Hoàng Liên (Hà Nội) và anh Jinho Chang (người Hàn Quốc) đã cùng nhau khám phá 62/63 tỉnh thành Việt Nam và gần 10 quốc gia khác nhau trên thế giới như Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Maldives, Hàn Quốc...

"Chúng tôi tình cờ gặp gỡ khi anh Jinho đến Hà Nội du lịch. Sau này, những chuyến đi gắn kết chúng tôi và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống", chị Liên tâm sự.

Vợ chồng chị Liên, anh Jinho thường xuyên đi du lịch (Ảnh: Hoàng Liên).

Điều đặc biệt, anh chị đều "nghiện" du lịch nghỉ dưỡng. Họ đã chi hàng trăm triệu đồng để trải nghiệm hơn 30 resort nổi tiếng dọc Bắc - Trung - Nam.

Nhiều nơi trong số đó có mức giá từ 15 triệu-30 triệu đồng/đêm và phải đặt trước hàng tháng như Amanoi Ninh Thuận (30 triệu đồng/đêm), InterContinental Đà Nẵng (15 triệu đồng/đêm), Premier Village Hạ Long (15 triệu đồng/đêm).

Ngoài ra, cặp đôi cũng từng đến các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đắt đỏ khác như Avana Retreat (12 triệu đồng/đêm), Zannier Hotels Bãi San Hô (10-12 triệu đồng/đêm), JW Marriott Phú Quốc Resort, Six Senses Ninh Van Bay, Nam Nghi Resort, Anantara Quy Nhon...

Hình ảnh cặp đôi trong chuyến du lịch tại Six Senses Ninh Van Bay. Tại đây, anh chị chọn hạng phòng ven biển có giá khoảng 10 triệu đồng/đêm (Ảnh: Hoàng Liên).

The Anam Nha Trang cũng là điểm đến cặp đôi khá yêu thích (Ảnh: Hoàng Liên).

Chị Liên thẳng thắn chia sẻ, bản thân chị ấp ủ ước mơ, khi có điều kiện sẽ xây dựng một khu resort riêng. "Chính vì thế, mỗi ngày, vợ chồng tôi đều chăm chỉ làm việc. Anh Jinho công tác tại một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, còn tôi ban ngày làm việc ở trường Đại học, tối về sẽ lo việc kinh doanh.

Chúng tôi vừa tích góp để thực hiện dự định tương lai, vừa dành một khoản không nhỏ để đi, trải nghiệm những nơi đẹp nhất, dịch vụ tốt nhất. Tôi muốn có góc nhìn khách quan, đa dạng và nắm được những điều du khách mong mỏi khi chi tiền ở resort cao cấp", chị Liên chia sẻ.

Trước dịch Covid-19, anh chị từng đến nhiều resort nổi tiếng ở Maldives, Hàn Quốc, các khách sạn 5 sao ở Pháp, Tây Ban Nha, Ý...

Chị Liên cho biết, theo cảm nhận của riêng chị, các khu resort cao cấp ở Việt Nam có vị trí địa lý, kiến trúc ấn tượng không hề thua kém quốc tế. Dịch vụ chăm sóc khách hàng đang ngày càng chuyên nghiệp.

Chị Liên trong chuyến trăng mật tại Maldives (Ảnh: Hoàng Liên).

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình tôi phải hủy bỏ nhiều chuyến du lịch quốc tế nhưng bù lại, tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều resort cao cấp ở Việt Nam với mức giá hợp lý", chị Liên cho biết.

Vợ chồng chị Liên đặc biệt hài lòng với kiến trúc, thiên nhiên và dịch vụ tại Amanoi Ninh Thuận - nơi được coi là khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Việt Nam. Anh chị chọn một căn có hướng nhìn trực tiếp ra biển, hồ bơi vô cực riêng. Thời điểm đó, chi phí tại đây khoảng 30 triệu đồng/đêm.

Có thời điểm, phòng sang trọng nhất tại khu nghỉ này có giá lên tới 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng)/đêm (Ảnh: Hoàng Liên).

Khu nghỉ này tuy nằm cách khá xa sân bay nhưng chị Liên không hề cảm thấy bất tiện.

"Ngay khi vợ chồng tôi hạ cánh tại sân bay, nhân viên khu nghỉ đã tới đón, hỗ trợ lấy hành lý và lái xe ô tô riêng đưa về khu nghỉ. Trên đường đi, chúng tôi có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ, vùng vịnh xanh như ngọc, hít hà không khí trong lành, gió biển thoáng mát. Mọi mệt mỏi của chuyến bay dường như tan biến", chị Liên chia sẻ.

Các thủ tục nhận phòng được thực hiện rất nhanh gọn. Anh chị được đưa tới phòng nghỉ bằng xe điện. "Con đường về phòng quanh co, uốn lượn, lát đá rất đẹp, hai bên là hàng cây xanh mướt. Du khách có thể nghe thấy tiếng chim chóc, gà rừng", chị kể.

Chị Liên cảm thấy vô cùng thư thái khi đến khu nghỉ dưỡng này (Ảnh: Hoàng Liên).

Nội thất tại phòng được thiết kế tinh tế bằng gỗ. Phòng khách rộng liên thông phòng ngủ. Du khách được phục vụ minibar, máy pha cà phê, bàn làm việc view biển, trái cây tươi. Tại đây có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho du khách như leo đỉnh Goga hay còn gọi là đỉnh Núi Chúa, vẽ tranh, lặn biển, lướt ván, khám phá văn hóa người Chăm, dịch vụ spa chuyên nghiệp...

Anh chị cũng rất hài lòng với ẩm thực Á - Âu đa dạng, hấp dẫn tại khu resort. Không gian ăn uống tại đây luôn được bày biện đẹp mắt và kĩ lưỡng. "Thực sự tôi rất ấn tượng với khu resort này. Đây có thể xem là nơi tôi ưng ý nhất trước giờ", chị Liên nhận xét.

Mới đây nhất, anh chị có 3 ngày 2 đêm trải nghiệm tại Zannier Hotels Bãi San Hô - một khu nghỉ dưỡng mới khai trương tại Phú Yên. Khu resort này nằm trên một bán đảo ở Sông Cầu, gồm 71 biệt thự "ẩn mình" giữa rừng cây. Bao quanh khu nghỉ là biển, rừng, làng chài và cánh đồng lúa.

"Vợ chồng tôi đến đây đúng vào thời điểm lúa chín nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Anh Jinho rất thích sự bình yên nơi đây", chị Liên chia sẻ. Ngoài thiên nhiên ưu đãi, khu resort này còn gây ấn tượng với chị bởi sự gần gũi, ấm áp.

Bao quanh khu nghỉ là biển, rừng, làng chài và cánh đồng lúa (Ảnh: Hoàng Liên).

Khu nghỉ được xây dựng từ các vật liệu địa phương quen thuộc, thân thiện với môi trường như đá, gỗ, tre, mái lá. Bên trong các phòng được trang trí bởi nhiều món đồ cổ ấm cúng nhưng đẹp mắt như chậu, lọ hoa, tủ đựng đồ, bình nước…

"Chi phí phòng của vợ chồng tôi tại đây là 10 - 12 triệu đồng/đêm. Do quá yêu thích không gian và thiên nhiên, chúng tôi đã ở lại thêm một đêm so với dự kiến", chị Liên cho biết. Tuy nhiên, theo chị Liên, do khu nghỉ này mới hoạt động nên các dịch vụ chưa thực sự khiến chị ấn tượng.

"Theo tôi thấy, dịch vụ xe điện còn hơi chậm so với nhiều nơi. Đồ ăn ở đây chủ yếu món Việt nên không đa dạng lựa chọn, hương vị cũng ở mức ổn thôi", chị nói.

Vợ chồng chị đã lưu lại Phú Yên thêm một đêm vì quá yêu thích khu resort (Ảnh: Hoàng Liên).

Theo chị Liên, các khu resort cao cấp đều có vị trí địa lý và kiến trúc rất đẹp, du khách khó có thể tìm ra "điểm trừ". Do đó, chị chủ yếu đánh giá sự hài lòng qua dịch vụ chăm sóc khách hàng.

"Có những nơi khiến tôi muốn quay lại nhiều lần bởi nhân viên vô cùng thân thiện, hiếu khách. Các bác lao công, lái xe, các bạn phục vụ đều vui vẻ, thiện chí hỗ trợ du khách chụp ảnh, quay phim, hướng dẫn điểm đến... Tôi đặc biệt yêu thích và muốn đưa gia đình trở lại Amanoi Ninh Thuận, Avana Retreat Quy Nhơn", chị bật mí.

"Tuy nhiên, không hẳn cứ chi số tiền lớn lên tới hàng chục triệu đồng/đêm mà tôi nhận được trải nghiệm ưng ý. Không ít khu nghỉ khiến tôi hụt hẫng vì dịch vụ kém chất lượng", chị Liên kể.

Trong một kì nghỉ kỉ niệm sinh nhật, vợ chồng chị Liên lựa chọn du lịch ở khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng Sa Pa. Khi nhận phòng, chị Liên được lễ tân yêu cầu đặt cọc 500.000 đồng đề phòng chi phí phát sinh. Chị Liên không hề nghi ngờ, vui vẻ đóng tiền cọc. Do tin tưởng đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp nên chị không yêu cầu biên lai hay hóa đơn thu tiền.

Tuy nhiên, khi thanh toán trả phòng, phía resort phủ nhận từng thu số tiền trên của chị. Khi chị yêu cầu quản lý làm rõ sự việc, người này thông báo camera... mới bị hỏng. "Số tiền 500.000 không quá lớn nhưng cách nhân viên và quản lý giải quyết sự việc khiến tôi bức xúc và thất vọng.

Ngày hôm đó đúng vào sinh nhật của tôi nên tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, hụt hẫng. Tôi không còn trở lại đây bất cứ lần nào nữa", chị Liên cho biết.

Chị Liên dự định, cuối năm nay, chị sẽ dành thời gian trải nghiệm Six Senses Côn Đảo, Banyan Tree Lăng Cô (Huế), Ville De Mont Mountain Resort (Lào Cai)... "Sau mỗi chuyến đi, hai vợ chồng đều có thêm những kỉ niệm, những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ và càng thêm yêu, tự hào về thiên nhiên, du lịch Việt Nam", chị chia sẻ.