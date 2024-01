Vịnh Hạ Long lọt top 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024

Nền tảng du lịch nổi tiếng Tripadvisor vừa công bố 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024.

Vịnh Hạ Long được tôn vinh vị trí thứ 3 trong các điểm đến giành Giải thưởng Best of the Best của Travellers' Choice (lựa chọn của du khách) và cũng là một trong 2 điểm đến của Việt Nam được đề cử.

Khung cảnh thần tiên của Vịnh Hạ Long luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Hoàng Quỳnh).

Theo Tripadvisor, du khách tới Vịnh Hạ Long để ngắm nhìn cận cảnh những hòn đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp trên vịnh.

Du khách nên trải nghiệm chèo thuyền kayak hoặc đi du thuyền tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long. Cùng với Vịnh Hạ Long, Sapa là điểm đến còn lại của Việt Nam lọt danh sách này.

Giải thưởng Best of the Best của Travellers' Choice dành cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được số lượng lớn những đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi từ cộng đồng trong vòng 1 năm qua.

Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đoạt giải.