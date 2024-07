Vẻ ma mị của biệt thự bỏ hoang giữa rừng ở Cao Bằng "hút" khách check-in

Mới đây, trong chuyến khám phá đến Nguyên Bình (Cao Bằng), Hoàng Huy Hiếu (25 tuổi, Nam Định) tìm đến căn biệt thự đỏ theo lời giới thiệu của người dân địa phương.

Vị khách này di chuyển từ khu du lịch Nguyên Bình bằng xe máy đến căn biệt thự, quãng đường khoảng 5km. Theo lời kể của Hiếu, đường khá dễ đi, thích hợp với cả xe máy và ô tô.

"Căn biệt thự nằm trơ trọi giữa rừng, vẻ hoang tàn của nó hiện lên trong màn sương mù, núi rừng âm u và nền nhiệt thấp khiến tôi hơi rùng mình khi tiến vào trong quan sát", Huy Hiếu kể lại.

Biệt thự đỏ nằm trơ trọi giữa rừng với vẻ hoang vắng, kiến trúc xuống cấp theo thời gian.

Nằm biệt lập giữa lưng núi và trải qua thăng trầm lịch sử, ngôi biệt thự bao phủ bởi lớp rêu xanh rì, chằng chịt các đám dây leo. Địa điểm này được gọi là biệt thự đỏ vì ngôi nhà vốn được sơn màu đỏ, song theo thời gian màu sơn đã trôi đi do nắng mưa.

Theo phòng Văn hóa Thông tin thị trấn Nguyên Bình, vào khoảng đầu thế kỷ 20, một gia đình người Pháp đã xây căn biệt thự này làm nơi nghỉ dưỡng. Sau khi gia đình này trở về quê hương, căn nhà bị bỏ hoang đến nay.

Căn biệt thự nằm trơ trọi giữa rừng, vẻ hoang tàn của nó hiện lên trong màn sương mù, núi rừng âm u và nền nhiệt thấp khiến du khách rùng mình.

Hoàng Hiếu cho biết, khám phá căn biệt thự hoang này là một trải nghiệm du lịch thú vị.

Ngôi biệt thự nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng 300m2. Qua thời gian, phần mái đã sập xuống nhưng khung nhà còn khá nguyên vẹn, căn nhà hai tầng, hai cầu thang lên ở hai bên.

Nhà được xây dựng bằng đá nên kiên cố, phần tường dày 50cm, nhà có 5 gian lớn, chia thành nhiều phòng. Đây là 1 trong 3 ngôi biệt thự mà người Pháp xây dựng trên mảnh đất Phia Oắc - Phia Đén.

Huy Hiếu kể, anh lần lượt khám phá từng khu vực của căn biệt thự. "Đây là một trải nghiệm du lịch thú vị mà tôi chưa từng trải qua, hành trình khám phá cùng với những câu chuyện truyền miệng của người địa phương càng khiến nơi này trở nên u ám, khơi gợi sự tò mò", Hiếu nói.

Tuy nhiên, nam du khách khuyên mọi người không nên khám phá biệt thự đỏ một mình vì khu vực này không có nhà dân, ít người qua lại, khó tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp sự cố.

Thực tế, khu phế tích thời Pháp thuộc này hiện nay thuộc quản lý của Phòng văn hóa thông tin huyện Nguyên Bình. Huyện cũng định hướng phát triển địa điểm thành sản phẩm du lịch khám phá kết hợp với 14 di sản trong vùng.

Qua thời gian, phần mái đã sập xuống nhưng khung nhà còn khá nguyên vẹn.

Hiện nay, căn biệt thự đỏ thuộc quản lý của Phòng văn hóa thông tin huyện Nguyên Bình.

Trong tuyến hành trình "Khám phá Phia Oắc" của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, du khách sẽ bắt gặp những dấu tích các công trình do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20.

Ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đang nghiên cứu phục dựng kiến trúc của biệt thự, khảo sát các điều kiện thực tế, xem xét cải tạo nơi này thành phòng lưu giữ văn hóa, mẫu động vật, thảm thực vật của vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén.

Du khách có thể tự do đến khám phá nhưng không được tác động đến kiến trúc căn biệt thự. Tuy nhiên, du khách nên tham gia tour do chính quyền địa phương xây dựng để đảm bảo an toàn khi trải nghiệm, đồng thời khám phá tổng cộng 14 điểm di sản và 2 điểm đối tác trong vùng là san hô cổ Lang Môn; đồn Phai Khắt; xưởng thêu của người Dao Tiền; cảnh quan núi mào gà; bảo tàng rừng Trần Hưng Đạo; tuyến đường Võ Nguyên Giáp; cảnh quan lưng rồng; thung lũng treo Tĩnh Túc; mỏ thiếc Tĩnh Túc; mỏ Vonfram Lũng Mười; cảnh quan đỉnh Phia Oắc; trang trại cá hồi; đá Granit Phia Oắc; mỏ Vonfram Bản Ổ; nhà nghỉ Kolia và đồn điền chè Kolia.

Ảnh: Hoàng Hiếu