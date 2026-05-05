Trung Quốc: Thực hư chú bò trắng kiếm 23 tỷ đồng/năm nhờ chụp ảnh?

Mới đây thông tin về chú bò trắng Yak (bò Tây Tạng) trở thành "cỗ máy in tiền" cho khu danh thắng Lam Nguyệt Cốc thuộc quần thể núi tuyết Ngọc Long (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đây vốn là loài bò đặc biệt quý hiếm, nổi tiếng với bộ lông trắng muốt, thân hình to lớn, thường được thuần hóa để phục vụ du lịch.

Du khách chụp hình cùng bò trắng Yak (Ảnh: Vorabula).

Khu danh thắng nổi tiếng với thung lũng hình lưỡi liềm, nhìn từ trên cao giống như vầng trăng xanh nằm dưới chân núi tuyết.

Tại đây, một số con bò trắng Yak được nuôi để phục vụ du khách chụp ảnh, trở thành điểm check-in nổi bật. Theo thông tin quy định, hình thức để khách cưỡi bò tại chỗ và chụp hình có giá 50 tệ/lượt (khoảng 200.000 đồng).

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ nhờ việc chụp ảnh cùng khách, chú bò trắng có thể mang về khoản doanh thu 6 triệu tệ (23 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nhận định này cũng gây nhiều ý kiến tranh cãi vì con số này không hợp lý.

"Nếu kiếm được 6 triệu tệ mỗi năm thì mỗi ngày khu danh thắng phải thu gần 20.000 tệ - khoảng 77 triệu đồng. Với giá 200.000 đồng/lượt chụp ảnh, con bò phải chụp ảnh với 400 lượt khách mỗi ngày. Như vậy, thời gian chụp mỗi lượt chỉ kéo dài 5 phút là điều gần như không thể", một tài khoản trên Weibo phân tích.

Trước vấn đề này, mới đây đại diện đơn vị quản lý của khu danh thắng đã phủ nhận thông tin. Vị đại diện khẳng định, thu nhập từ dịch vụ chụp ảnh không thể cao như con số nêu trên.

Theo đơn vị vận hành, dịch vụ thường bắt đầu từ khoảng 8h sáng. Nếu lượng khách giảm sẽ kết thúc sớm, đông khách thì kéo dài thêm. Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn hoặc tuyết, hoạt động sẽ tạm dừng.

Khu danh thắng ở núi tuyết Ngọc Long là điểm đến hấp dẫn thuộc tỉnh Vân Nam (Ảnh: Sohu).

Được biết, những con bò trắng Tây Tạng tại khu danh thắng đều do người dân địa phương nuôi dưỡng. Chúng được áp dụng chế độ luân phiên: nghỉ một ngày và làm một ngày.

Trong đó, mỗi ngày chỉ có 2 con phục vụ khách, những con khác được thả nuôi. Ngoài ra sẽ có nhân viên chuyên trách và bác sỹ thú y theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bên cạnh những tranh luận về thu nhập, nhiều du khách còn bày tỏ lo ngại về tình trạng thể chất của con vật. Một số hình ảnh chia sẻ cho thấy, bò bị buộc dây, có biểu hiện mệt mỏi, thậm chí bị nhân viên tác động thô bạo.

Trước thông tin này, đơn vị vận hành khẳng định, việc buộc dây cho bò nhằm đảm bảo an toàn tới du khách. Những con bò được ăn ngô và các thức ăn thông thường, không bị ngược đãi.

Núi Tuyết Ngọc Long là biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ nằm ở phía bắc thành phố Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), cách trung tâm phố cổ khoảng 25-30km.

Đây là dãy núi có 13 đỉnh chính với đỉnh cao nhất là Phiến Tử Đẩu đạt hơn 5.500m trên mực nước biển, luôn phủ tuyết trắng quanh năm và là một trong những dãy núi tuyết nổi bật nhất của phía Tây Nam Trung Quốc.

Khách du lịch đến đây không chỉ để ngắm cảnh núi tuyết mà còn có thể trải nghiệm cáp treo lên đến hơn 4.500m, chiêm ngưỡng các thung lũng xanh biếc, đồng cỏ cao nguyên và những dòng sông băng huyền bí.

Cảnh thiên nhiên đa dạng từ rừng thông đến thảo nguyên và băng tuyết, khiến núi tuyết Ngọc Long là điểm đến hấp dẫn quanh năm cho những người yêu khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt trong hành trình trải nghiệm, chụp ảnh cùng những chú bò trắng Yak thường là điều không thể thiếu của du khách khi tới đây.