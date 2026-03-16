Tây Ban Nha: Dừng xe vài giây chào chó cưng, cô gái suýt rơi xuống biển

Theo tờ People, chị Cecilia Sopeña Espa là nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ các chuyến đạp xe với hơn 363.000 người theo dõi trên Instagram.

Mới đây, chị đăng tải đoạn video ghi lại hành trình đạp xe dọc theo bờ biển. Trong clip, chị di chuyển trên một lối mòn hẹp ven vách đá. Khi chú chó của mình tiến lại gần, chị giảm tốc rồi dừng xe. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, chị bất ngờ mất thăng bằng và nghiêng người qua mép vách đá.

Khoảnh khắc cô gái suýt rơi xuống biển khi dừng xe chào chó cưng (Video: Instagram @cartagena.bici17).

Đoạn video do Espa tự quay lại cho thấy chị bị vướng cùng chiếc xe đạp, phải bám vào sườn đá và trượt xuống vài mét. May mắn, chị kịp dừng lại trước khi rơi xuống vùng nước bên dưới.

Chú chó của chị cũng nhanh chóng chạy xuống vị trí nơi chủ nhân đang bám vào vách đá. Cả hai sau đó có khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động, khi Espa trấn an rằng chị vẫn ổn.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Sau khi sự việc gây chú ý, Espa đã đăng nhiều bài viết nói về trải nghiệm đáng sợ này.

Trong bài đăng ngày 12/3, chị thừa nhận mình “đã rất gần với một tai nạn nghiêm trọng”. Theo Espa, khoảnh khắc suýt gặp nạn khiến chị nhận ra “sự mong manh của cuộc sống theo một cách rất thực tế”.

Espa cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng đạp xe vì không đội mũ bảo hiểm trong đoạn video. “Dù khi đó tôi đang ở trên một con đường mòn đi bộ cùng chú chó và chỉ dùng xe đạp để di chuyển nhanh hơn, tôi hiểu rằng hình ảnh mình thể hiện không phải là điều đúng đắn. Mũ bảo hiểm có thể cứu mạng người và tôi biết điều đó rất rõ”, chị viết.

Khoảnh khắc cô gái chông chênh trên vách đá (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một bài đăng khác, Espa cảm ơn những người đã liên lạc hỏi thăm sau sự cố. Chị cho biết mình đặc biệt xúc động trước phản ứng của chú chó.

“Khi rời khỏi nơi đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và nhận thức rõ cuộc sống có thể mong manh đến mức nào chỉ trong một giây. Hiện tôi hoàn toàn ổn. Tôi biết ơn và ý thức hơn bao giờ hết”, Espa chia sẻ.

Khu vực xảy ra sự việc nằm gần Cartagena, thành phố cảng ở phía đông nam Tây Ban Nha nhìn ra Địa Trung Hải. Vùng ven biển này nổi tiếng với các dãy đồi đá và vách núi dựng đứng kéo dài sát biển, xen giữa là nhiều lối mòn tự nhiên men theo sườn núi.

Những con đường nhỏ này thường được người dân và du khách sử dụng cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, chạy trail (chạy địa hình) hoặc đạp xe địa hình để ngắm cảnh biển từ trên cao. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường khá hẹp, nền đá gồ ghề và có sỏi rời, khiến việc di chuyển - đặc biệt là bằng xe đạp - tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người tham gia mất tập trung.