Tập đoàn Mường Thanh tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Đây không chỉ là một món quà tri ân mà còn là lời mời gọi du khách trở về với những giá trị nguyên bản, tận hưởng một mùa hè rực rỡ trên khắp Việt Nam.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng: Khi “Vị nhà” hòa quyện cùng sự tiện nghi

Điểm nhấn của chương trình năm nay chính là sự chăm chút trong từng trải nghiệm.

Chỉ từ 900.000 đồng, khách hàng không chỉ sở hữu đêm nghỉ tiêu chuẩn tại hệ thống khách sạn hàng đầu, mà còn được đánh thức vị giác bởi một bữa ăn chính đậm đà bản sắc địa phương và một “Mẹt bánh quà vị quê” - món quà gói trọn tâm tình và sự khéo léo của những bếp trưởng tại Mường Thanh.

Hơn cả một chuyến đi, đó là hành trình tìm về sự bình yên giữa lòng phố thị sôi động tại Mường Thanh Grand Hà Nội, hít hà không khí đại ngàn tại Mộc Châu, hay lắng nghe tiếng sóng vỗ về tại Mường Thanh Luxury Phú Quốc.

Với 62 khách sạn tham gia chương trình, Mường Thanh kết nối mọi miền, mang đến cho du khách những lựa chọn đa dạng nhưng luôn đồng nhất ở sự chân thành và hiếu khách.

Gian hàng trải nghiệm: Nơi văn hóa chạm đến cảm xúc

Tại VITM 2026, gian hàng của Mường Thanh được thiết kế theo lối mở, lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa nét hiện đại và hơi thở văn hóa thuần Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn dịch vụ, Mường Thanh tạo ra một không gian tương tác, nơi du khách có thể chạm vào văn hóa thông qua các hoạt động trải nghiệm, những trò chơi trực tiếp và nhận những phần quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của Mường Thanh.

Bên cạnh đó, Mường Thanh cũng chuẩn bị những món quà tâm giao thiết thực dành tặng cho những khách hàng đặt phòng sớm như gối cổ, bình giữ nhiệt... như một lời cảm ơn vì đã tin tưởng chọn Mường Thanh làm bạn đồng hành.

Đồng hành cùng chủ đề của VITM 2026 “Chuyển đổi số và Tăng trưởng Xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, Mường Thanh khẳng định vị thế của một thương hiệu nội địa hàng đầu thông qua việc đem đến cho khách hàng những trải nghiệm số hóa mới mẻ và triển khai các giải pháp vận hành xanh bền vững.

Mường Thanh tin rằng, một chuyến đi trọn vẹn không chỉ là sự thoải mái về dịch vụ mà còn là sự an tâm khi biết rằng mỗi hành trình đều góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường xanh.

Với tâm niệm “Không gian thanh thản, dịch vụ từ tâm”, Tập đoàn Mường Thanh hiện sở hữu hệ thống 66 khách sạn và dự án khách sạn trải dài khắp Việt Nam và nước bạn Lào.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, Mường Thanh không ngừng hoàn thiện để mỗi khách sạn không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một “đại sứ văn hóa” mang hình ảnh Việt Nam nồng hậu ra thế giới.

Chi tiết gian hàng Mường Thanh: Vị trí 139 - 142, khu A2, Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E Hà Nội) - Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: Từ ngày 9/4 đến 12/4.

