Tắm biển dưới mái che “độc nhất vô nhị” ở biển Khe Hai - Quảng Ngãi

Bãi biển Khe Hai thuộc xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cách trung tâm tỉnh khoảng 40km về phía Bắc. Khu vực này là nơi giáp ranh của tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Bãi biển Khe Hai nằm sâu trong vịnh Dung Quất, có độ dốc thấp, do đó dù cách bờ 40-50m nhưng nước chỉ sâu khoảng 1m.

Đây là một trong những điểm đặc biệt mà khó có bãi biển nào ở khu vực miền Trung có được. Tận dụng điều này, người dân địa phương đã xây dựng hàng quán ra tận mép nước để phục vụ du khách tắm biển.

Bãi biển Khe Hai có độ dốc thấp, cách bờ 40-50m nhưng nước chỉ sâu khoảng 1m (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Lê Tấn Bất (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những người đầu tiên tham gia kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Khe Hai.

Theo ông Bất, lúc đầu hàng quán tại đây khá nhỏ, được xây dựng cách xa mép nước. Về sau, những người kinh doanh tại đây thấy được lợi thế đặc biệt của khu vực này nên mở rộng diện tích quán để du khách có thể tắm biển, nghỉ ngơi dưới mái che.

“Bây giờ quán nào cũng xây dựng ra sát mép nước, mái lợp lá rất mát. Làm như vậy để khi thủy triều lên du khách có thể tắm biển, vui chơi dưới mái che”, ông Bất nói.

Theo ông Bất, từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là thời điểm nước biển dâng cao nhất. Lúc này sóng biển có thể tràn vào đến một nửa các hàng quán. Mùa hè nước cạn hơn, chỉ còn 1/3 quán ngập trong nước biển.

Sóng biển ùa vào các hàng quán tạo sự thích thú cho du khách (Ảnh: Quốc Triều).

“Ngoài việc được tắm biển dưới các mái che thì du khách còn được thưởng thức hải sản tươi ngon. Các loại hải sản được chúng tôi mua của ngư dân đánh bắt gần bờ nên giá cả phải chăng, đây cũng là một lợi thế để thu hút du khách”, ông Bất chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) lần đầu đưa gia đình đến bãi biển Khe Hai vui chơi. Nữ du khách tỏ ra bất ngờ khi thấy sóng biển ùa vào các hàng quán. “Lâu nay nghe mọi người nói vui là tắm biển ở Khe Hai không sợ đen da, hôm nay đến đây mới hiểu được”, chị Hà cười vui rồi chia sẻ.

Theo chị Hà, bãi biển ở đây bằng phẳng, sóng êm nên an toàn, đặc biệt với trẻ em. Đến đây, trẻ em có thể vui đùa trong làn nước biển dưới những mái che rợp mát. Người lớn có thể nằm võng thư giãn, bên dưới là làn nước biển trong vắt.

Trẻ em vui chơi trên bãi biển với mái che rợp mát (Ảnh: Quốc Triều).

“Bãi tắm ở đây quá đặc biệt nên có thể tắm, nằm võng nghỉ ngơi dưới mái lá mát mẻ. Các con tôi có thể chơi đùa với nước biển mà không cần ra nắng, lại rất an toàn”, chị Hà chia sẻ.

Tại bãi biển Khe Hai có 15 hàng quán hoạt động phục vụ du khách. Dịp lễ hay cuối tuần, nơi đây đón hàng nghìn du khách đến vui chơi, tắm biển, thưởng thức hải sản.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, Khe Hai là một trong những bãi tắm đẹp, hoang sơ tại Quảng Ngãi. Với địa hình bằng phẳng, sóng êm và cách tắm biển độc đáo dưới mái che nên mỗi năm địa điểm này đón hàng chục nghìn người đến vui chơi, tắm biển.

Chính quyền địa phương xác định phát triển Khe Hai thành một điểm đến yêu thích cho người dân, du khách trên địa bàn xã Bình Sơn.

Để làm được điều này, chính quyền khuyến cáo người dân nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đảm bảo an toàn trong hoạt động tắm biển, đảm bảo vệ sinh môi trường để giữ nét hoang sơ vốn có của bãi biển này.