Nữ du khách nước ngoài bất ngờ nhận lại iPhone bị mất khi về nước

Ngày 13/5, lãnh đạo Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp hỗ trợ một du khách người Kyrgyzstan tìm lại điện thoại bị thất lạc sau khi đã kết thúc chuyến du lịch và trở về nước.

Trước đó, ngày 7/5, chị Sineva Anna đã nhắn tin đến Công an phường An Khê trình báo việc làm mất điện thoại iPhone 13 Promax trong thời gian du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 24/4.

Vợ chồng chị Sineva Anna trong thời gian du lịch tại Đà Nẵng cùng chiếc điện thoại bị thất lạc (Ảnh: Sineva Anna).

Theo chị Sineva Anna, trong điện thoại lưu giữ nhiều dữ liệu cá nhân cùng hình ảnh, kỷ niệm trong chuyến du lịch tại Việt Nam nên chị rất lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khê phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng truy tìm tài sản. Thu thập manh mối thông qua các kênh liên lạc khác nhau, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc điện thoại và kết nối trao trả cho nữ du khách tại Kyrgyzstan.

Biết tin tài sản đã được tìm thấy, chị Anna bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước sự nhiệt tình của lực lượng công an và người dân Đà Nẵng. Nữ du khách cho biết bản thân gần như không còn hy vọng tìm lại chiếc điện thoại sau nhiều ngày thất lạc và đã trở về Kyrgyzstan.

“Tôi biết ơn sâu sắc nhất đến Công an phường An Khê và những người tốt bụng đã tìm thấy chiếc điện thoại bị mất. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ đã làm thế nào. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không ngờ mình sẽ lấy lại được điện thoại”, chị Sineva Anna bày tỏ trong tin nhắn gửi Công an phường An Khê.