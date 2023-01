Sun World trên cả nước náo nức đón khách du xuân, chơi Tết

Du khách đắm mình trong những vũ điệu sôi động tại ngôi làng thổ dân (Ảnh: Sun Group).

Với lợi thế về thời tiết nắng ấm, cùng thiên nhiên tuyệt đẹp và các trải nghiệm giải trí đặc sắc, Phú Quốc là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách dịp Tết này. Chị Minh Ngọc chọn hòn Thơm để vui chơi tại công viên nước Aquatopia và khu làng Exotica với làn trượt gỗ đầu tiên tại Việt Nam - Mộc xà thịnh nộ.

"Bọn trẻ nhà tôi rất thích Phú Quốc nên sau khi đi chùa, thăm hỏi người thân ngày mùng 1, đến mùng 2 là cả nhà tôi đã đến Phú Quốc. Năm nay, thời tiết thuận lợi cho những trải nghiệm biển. Khi đến nam đảo, tôi rất bất ngờ vì sự đổi thay của nơi đây với rất nhiều công trình đẹp mắt", chị Ngọc chia sẻ.

Khán giả mãn nhãn với show diễn đa phương tiện Kiss The Stars cùng màn pháo hoa rực rỡ sắc màu (Ảnh: Sun Group).

Sau khi vui chơi tại hòn Thơm, tối cùng ngày, gia đình chị Ngọc cũng giống nhiều du khách khác, đã đặt vé xem show diễn Kiss The Stars tại "Thị trấn Hoàng Hôn". Đây là show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển hàng đầu châu Á với gần 1.000 m2 bề mặt trình chiếu cùng nhiều công nghệ hiện đại như laser, âm thanh, lửa, nước…

Ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết vừa qua, cuối mỗi show diễn, khán giả được chiêu đãi màn pháo hoa mãn nhãn, tô đủ màu sắc cho bầu trời đêm và mặt biển. Trong ánh mắt mỗi du khách được chứng kiến khoảnh khắc ấy ánh lên sự hạnh phúc và nhiều hân hoan.

"Thị trấn Hoàng Hôn" với vũ hội đường phố sôi động ở Phú Quốc (Ảnh: Sun Group).

Không chỉ có show diễn Kiss The Stars, "Thị trấn Hoàng Hôn" được ví như là một ngôi sao đang lên tại Phú Quốc. Trong mấy ngày Tết, nhiều du khách đã tới đây để thỏa sức chụp ảnh check in bên đài phun nước King of the Sun, tháp đồng hồ cổ kính, các bức tranh tường 3D sinh động và những góc phố Địa Trung Hải đa sắc màu. Mỗi buổi chiều, cả thị trấn này sôi động khi được "hâm nóng" trong những show đường phố sôi động được trình diễn bởi các nghệ sĩ quốc tế.

Sun World Ba Na Hills ngập tràn hương sắc hoa trong ngày đầu năm mới (Ảnh: Sun Group).

Ngược ra miền Trung, Đà Nẵng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Khu du lịch Sun World Ba Na Hills được bao phủ bởi vạn sắc hoa xuân: đào chuông tươi thắm, tulip rực rỡ… mang đến một hành trình du ngoạn ngập tràn sắc hương trên đỉnh núi Chúa.

Năm mới, Bà Nà tưng bừng rộn rã với show diễn Vũ hội Nhật Nguyệt (Ảnh: Sun Group).

Không chỉ hòa mình vào không gian hoa cỏ mùa xuân, khách đến Bà Nà dịp này còn được xem show diễn chủ đề "Vũ hội Nhật Nguyệt" với kịch bản đậm màu sắc thần thoại và các điệu nhảy tưng bừng sắc xuân, hay các show diễn ngoài trời khác như đi cà kheo, biểu diễn patin nghệ thuật… Không khí vui tươi lan tỏa khắp mọi nẻo đường tại Sun World Ba Na Hills, mang đến sự phấn khích cho nhiều du khách. "Cháu có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích với những góc chụp ảnh rất đẹp, những show diễn rất ấn tượng", du khách nhí Minh Hải, 9 tuổi, từ Huế, chia sẻ.

Du khách hòa mình với các chương trình, lễ hội văn hóa nghệ thuật truyền thống tại Asia Park (Ảnh: Sun Group).

Cũng tại thành phố biển Đà Nẵng, công viên châu Á lại mang đến bầu không khí sôi động và đậm chất Tết cổ truyền. Những màn trình diễn lân sư rồng rộn ràng, thu hút nhiều người xem, khiến các vị khách nhí không ngừng phấn khích và nhún nhảy theo.

Năm mới, hàng nghìn du khách đến Sun World Fansipan Legend để cầu an, may mắn, thuận hòa (Ảnh: Sun Group).

Tết năm nay, các điểm đến văn hóa - tâm linh cũng thu hút du khách hành hương bái Phật. Tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), ngay từ ngày mùng 1 Tết đã rất đông du khách đến tham quan và thành kính dâng hương tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Đầu năm mới, lễ Phật nơi đỉnh thiêng và chạm tay vào "nóc nhà Đông Dương" đã trở thành một trải nghiệm ý nghĩa để khởi đầu năm mới hanh thông đối với nhiều du khách. Sun World Fansipan Legend sẽ còn tiếp tục nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội khèn hoa khai mạc từ mùng 5 Tết và hội xuân mở cổng trời bắt đầu từ mùng 6 Tết.

Hội xuân Núi Bà với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" khai mạc từ mùng 4 Tết, thu hút đông đảo du khách đến khai xuân tại Sun World Ba Den Mountain (Ảnh: Sun Group).

Trong khi đó, tại "nóc nhà Nam Bộ" - núi Bà Đen (Tây Ninh), lượng du khách hành hương bái Phật dịp đầu năm mới cũng khá tấp nập. Luôn là điểm đến du lịch tâm linh thu hút khách hàng đầu khu vực phía Nam, năm nay khu du lịch Sun World Ba Den Mountain lại càng thu hút hơn khi cho ra mắt nhiều sản phẩm như cột kinh bát nhã, gồm 5 cột kinh bằng đá granite đen kim sa điêu khắc bát nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới với hơn 3.500 ngọn đèn led thắp sáng quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà về đêm, hay tuyến cáp treo mới Tâm An nối thẳng chùa Bà lên đỉnh núi.

Hơn 100.000 hoa tulip được chuẩn bị tại Sun World Ba Den Mountain dịp Tết này (Ảnh: Sun Group).

"Mỗi năm đến núi Bà Đen tôi đều cảm nhận được sự mới mẻ. Nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, mang đến diện mạo mới và gia tăng sức hút cho khu du lịch", Minh Trang, du khách từ TPHCM chia sẻ. Du khách đến đỉnh Bà Đen để cầu bình an cho dịp năm mới còn được đắm chìm với hơn 100.000 hoa tulip, check in với tiểu cảnh cổng trời được kết bằng hoa lá ấn tượng.

Sun World Ha Long rực rỡ sắc xuân chào đón du khách hành trình đón năm mới vui tươi, hứng khởi (Ảnh: Sun Group).

Tại vùng đất di sản Quảng Ninh, ngoài vui chơi, du xuân tại khu du lịch Sun World Ha Long, hành hương bái Phật đầu năm tại Bảo hải linh thông tự cũng là một trải nghiệm hút khách. Từ đỉnh đồi Ba Đèo, sau khi chiêm bái cầu an tại Bảo hải linh thông tự, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố và vịnh biển di sản, trải nghiệm trọn vẹn cung bậc cảm xúc tại công viên Rồng và khu vườn Nhật.

Du khách hứng thú với show diễn nghệ thuật tại Sun World Ba Na Hills (Ảnh: Sun Group).

Hơn cả một điểm đến, hệ thống các công viên Sun World đã trở thành nơi giúp du khách có những giây phút hạnh phúc, ý nghĩa và kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè, người thân dịp đầu xuân năm mới.