Sun World Halong Complex tung combo dịp 30/4: chơi 3 công viên chỉ với 600.000 đồng

Dân trí Kỳ nghỉ lễ 30/4, Sun World Halong Complex triển khai nhiều combo ưu đãi cực sốc, mang đến cho du khách cơ hội được khám phá thiên đường giải trí số 1 Miền Bắc với giá hấp dẫn chưa từng có.

Cụ thể, tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc tại Hạ Long sẽ áp dụng hai gói combo là "2 in 1" trị giá 500.000 đồng và combo "All in One" trị giá 600.000 đồng.

Theo đó, du khách sử dụng combo "2 in 1" sẽ được lựa chọn trải nghiệm hai công viên bất kỳ trong tổ hợp giải trí Sun World Halong Complex: Khu đồi Huyền Bí (gồm Cáp treo Nữ Hoàng, khu vui chơi trên núi Ba Đèo và quần thể Bảo Hải Linh Thông Tự), Công viên nước Typhoon Water Park, Công viên chủ đề Dragon Park."

Còn nếu chọn combo "All in One", du khách sẽ khám phá và trải nghiệm trọn vẹn tổ hợp giải trí cực đỉnh Sun World Halong Complex tại tất cả các công viên nói trên. Ngoài ra, thiên đường giải trí số 1 Miền Bắc còn dành tặng cho du khách sở hữu combo "All in One" đặc quyền có thể vui chơi 1 lần/công viên trong hai ngày liên tiếp mà chỉ mua vé một lần.

Chương trình ưu đãi đặc biệt này áp dụng ngay dịp từ 30/4-3/5, nhằm mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ tưng bừng, rực rỡ, cuốn hút đến từng phút giây.

Đi vào hoạt động từ năm 2016, Sun World Halong Complex là điểm đến hấp dẫn của hàng triệu du khách trên hành trình khám phá thành phố biển Hạ Long. Và để trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn hệ thống các công viên, hạng mục vui chơi, giải trí cũng như tham quan trong tổ hợp này, du khách cần tối thiểu 2 ngày.

Ngày đầu tiên của hành trình khám phá Sun World Halong Complex sẽ được dành cho Cáp treo Nữ Hoàng và các hạng mục tham quan, vui chơi trên khu vực đỉnh Ba Đèo. Cáp treo sẽ đưa du khách băng qua vịnh Cửa Lục, chiêm ngưỡng tạo tác thiên nhiên diệu kỳ, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ nhấp nhô giữa biển trời mênh mang, ngắm thành phố di sản năng động, hiện đại đang vươn mình cất cánh từ trên cao.

Rời cabin cáp treo, du khách sẽ được chạm tay vào xứ sở Phù Tang thu nhỏ, để dạo bước trong khu vườn Nhật xanh mát để chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai cầu kỳ từ những cây tùng, trúc hàng trăm tuổi, check in cây Cầu Koi đỏ rực, tượng trưng cho may mắn và bình an, cùng rất nhiều điểm tham quan mang đậm tinh thần và văn hóa Nhật Bản.

Sau những phút thảnh thơi dạo chơi trong vườn Nhật, khu vui chơi trên đỉnh Ba Đèo sẽ chiều chuộng những du khách vui nhộn và ưa khám phá bằng một thế giới những trò chơi xu xèng, bảo tàng tượng sáp với 53 bức tượng các nhân vật nổi tiếng thế giới, rạp chiếu phim 12D… Với những tín đồ mạo hiểm, lướt cùng cảm xúc với đường trượt Samurai tại khu vui chơi này là một thử thách đầy thú vị.

Bước qua khu Vườn Nhật, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên và tò mò trước cây cầu màu xanh bắc qua một thung lũng, nối hai đỉnh núi trong quần thể Ba Đèo. Cây cầu có tên gọi Cầu May, dẫn lối du khách đến một điểm tham quan chiêm bái mang đậm sắc màu tâm linh trong tổ hợp Sun World Halong Complex, đó là quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự.

Tọa lạc giữa khu rừng thông xanh mát với tầm nhìn hướng ra vịnh biển bao la, quần thể tâm linh trên đỉnh Ba Đèo mang đến cho du khách một không gian thiền tự cổ kính, uy nghiêm, an yên thư thái, giống như một cuộc hạnh ngộ đẹp đẽ trên hành trình khám phá thành phố di sản.

Bảo Hải Linh Thông Tự là sự tổng hòa giữa lối kiến trúc chùa Việt cổ tại Bắc Bộ vào thế kỷ 17, 18 và sự vận dụng sáng tạo ngôn ngữ tạo hình dân gian. Toàn bộ các công trình trong quần thể gồm các hạng mục Tam quan, Lầu chuông, Lầu Khánh, Tam bảo, Nhà tổ, Nhà mẫu, với hai bên hành lang tả vu, hữu vu đều được làm bằng gỗ lim. Đây cũng là một trong số ít các công trình tâm linh tại Việt Nam được kiến tạo hoàn toàn từ gỗ quý.

Điểm nhấn đặc biệt trong quần thể Bảo Hải Linh Thông Tự là Ngũ Phương Bảo Tháp, thiết kế theo mô hình ngũ phương Phật, gồm 5 tháp, tượng trưng cho 5 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm; 5 bộ: Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ, Nghiệp Bộ, Phật Bộ; 5 sắc: Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen. Trong đó, tháp trung tâm gồm 9 tầng, cao 25,2m, bên trong đặt tượng Phật và cột kinh cao 4m, được lấy theo mẫu cột kinh Phật có niên đại từ 1000 năm trước tại chùa Nhất Trụ (Hoa Lư, Ninh Bình), với mong muốn nguyện cầu bình an cho muôn dân, cho đất nước… Bốn tháp xung quanh mỗi tháp gồm 5 tầng, cao 12,1m. Toàn bộ 5 khối tháp của Ngũ Phương Bảo Tháp được làm bằng đá hoa cương lắp ghép nguyên khối, liên kết bằng mộng đá. Bên trong tháp, phần nội thất được ốp đá cẩm thạch từ Ấn Độ.

Đi hết Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước hệ thống tượng trong quần thể này. Toàn bộ 66 pho tượng đồng tại đây đều được tạo tác theo nguyên mẫu thờ tại các Chùa cổ Việt Nam ở Bắc Bộ như: Chùa Bà Đá, Chùa Lý Quốc Sư, Chùa Hòa Mã, Chùa Trân Tiên, Chùa Vua, Chùa Mía, Chùa Tây Phương (Hà Nội) và chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang). Đây cũng là quần thể tâm linh đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống tượng đồng quy mô, được tạo tác được tạo tác tỉ mỉ, có sự nhất quán cao độ trong cách chế tác.

Sau ngày đầu tiên trải nghiệm đỉnh Ba Đèo với nhiều hạng mục tham quan, vui chơi, ngày thứ hai sẽ được dành trọn cho cuộc vui không giới hạn với thế giới trò chơi hiện đại tại công viên chủ đề Dragon Park hay 12 trò chơi dưới nước cực đỉnh tại công viên nước hàng đầu Đông Nam Á Typhoon Water Park. Và để trải nghiệm hết hai công viên giải trí này, du khách cần phân bổ thời gian hết sức kỹ lưỡng. Theo kinh nghiệm của nhiều người đã khám phá trọn vẹn hai công viên này thì bạn nên dành buổi sáng và chiều chơi Công viên nước, còn chiều muộn, từ 5h đến 9h tối vui chơi tại Công viên Rồng.

Vô số những trải nghiệm kỳ thú tại thiên đường giải trí số 1 miền Bắc đang chờ đón, với combo hấp dẫn cùng với các biện pháp phòng dịch an toàn, Sun World Halong Complex là điểm đến xứng đáng để khởi đầu cho một mùa hè rực rỡ.

Trường Thịnh