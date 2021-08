Sốc với cảnh rùa tấn công, nuốt sống con chim

Dân trí Mới đây một đoạn clip gây sốc đã được hé lộ cho thấy loài rùa hoang dã chuyên ăn cỏ đã săn và ăn thịt con chim trên đảo Fregate.

Rùa khổng lồ Seychelles được cho là thường chỉ ăn thực vật nhưng mới đây, chúng bị phát hiện đã tấn công và ăn thịt một con chim non. Clip này khiến các nhà khoa học kinh ngạc.

Trong clip, con rùa khổng lồ Seychelles rình một con chim nhạn non đang vô cùng hoảng sợ. Con chim non tuyệt vọng vỗ cánh nhằm mục đích xua đuổi con rùa to lớn và mong cha mẹ giúp đỡ. Tuy nhiên con rùa giết con chim non gần như ngay lập tức.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì con rùa sau đó đã ăn thịt con chim và các nhà khoa học khẳng định "rõ ràng là chúng thích ăn nhạn biển".

Đoạn video được ghi lại trên đảo Fregate đã được thảo luận trong một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Current Biology.

Tiến sĩ động vật học Justin Gerlach, giám đốc nghiên cứu tại Peterhouse, Cambridge, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết: "Đây là hành vi hoàn toàn bất ngờ và chưa từng thấy ở rùa hoang dã".

Các nhà khoa học lưu ý rằng hoặc rùa ăn nhạn biển là hành vi hàng trăm năm qua con người chưa từng thấy hoặc đó là một hành vi hoàn toàn mới.

Đảo Fregate là nơi sinh sống của một số lượng lớn các loài chim nhạn và rùa khổng lồ sau khi môi trường sống tự nhiên của chúng được phục hồi. Các bãi biển là nơi làm tổ của hai loài rùa biển như đồi mồi và rùa xanh (loài có nguy cơ tuyệt chủng). Hơn 2.200 con rùa khổng lồ Aldabra cũng đang sống trên đảo.

Đảo Fregate là một hòn đảo ở Seychelles. Bãi biển Anse Victorin trên đảo từng được tạp chí The Times bình chọn là bãi biển đẹp nhất thế giới.

Hòn đảo được bao phủ bởi cây mù u, cây điều và cây ngân hạnh Ấn Độ. Sau 200 năm thực hành nông nghiệp thâm canh trong thời kỳ đồn điền (gần như hoàn toàn xóa sổ rừng bản địa), các nhóm bảo tồn đang khôi phục lại môi trường sống tự nhiên ở nơi này và đã trồng lại hơn 10.000 cây bản địa, bao gồm cả cây Wrights Gardenia rất quý hiếm không mọc ở đâu ngoài Seychelles.

Vĩnh Ngọc

Theo Guard