Samten Hills Dalat: Miền trở về thanh tịnh giữa Đơn Dương

Không phải ngẫu nhiên mà khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat lại thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách thập phương và báo chí quốc tế. Khi vừa khai trương, quần thể này đã được gần 300 kênh thông tấn toàn cầu như Le Monde en Clic, France Actus, (Pháp); Goo, JJ News (Nhật Bản), Morning Star, Sina (Trung Quốc); 25 News, Evernews, App Journal (Hàn Quốc)... giới thiệu như một trong những điểm đến lý tưởng cho những người yêu mến văn hóa, nghệ thuật, Phật giáo.

Càng trưởng thành, càng mong muốn tìm về những nơi mang đến bình yên cho tâm hồn. Samten Hills Dalat nằm giữa cao nguyên ở Đơn Dương, vừa tĩnh lặng vừa có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là nơi an trú mới cho những người đang đi tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với bản thân.

Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có nhiều dải đồi trập trùng, thung lũng xanh trải dài, chưa phát triển du lịch đại trà như nhiều địa phương khác. Khi đặt chân tới khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat, bạn sẽ có cảm nhận như bước vào một thế giới khác.

Samten Hills Dalat nằm giữa cao nguyên ở Đơn Dương, là nơi an trú mới cho những người đang đi tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với bản thân (Ảnh: Samten Hills Dalat).

An lạc thảnh thơi trên những ngọn đồi

Samten Hills Dalat tọa lạc trên những ngọn đồi cao tại Đơn Dương, với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, là một trong những địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp.

Cảnh sắc tươi đẹp này phần nào giải thích vì sao các vị hành giả chọn chốn này làm nơi dẫn dắt, truyền cảm hứng để kiến tạo nên quần thể độc đáo.

Dưới sự dẫn dắt của Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche - vị Tăng sĩ đáng kính của vùng Ladakh, Ấn Độ đã đến Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Phát đã kiến tạo nên một không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling tại Samten Hills Dalat. Có thể nhận thấy kiến trúc các nhà tịnh nằm giữa các ngọn đồi ít nhiều lấy cảm hứng từ văn hóa kiến trúc vùng Himalaya, mang đến trải nghiệm khác biệt.

Buổi sáng sớm, bước đi giữa những ngọn đồi, hít thở không khí trong lành, dường như trái tim lữ khách đang nuôi dưỡng hạnh phúc và phát triển lòng biết ơn theo cách tự nhiên nhất. Phần lớn chúng ta từng trải qua trạng thái bất ổn do cuộc sống hiện đại căng thẳng. Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng khi ở trong thiên nhiên, đi bộ hoặc chiêm nghiệm sẽ giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ và cảm nhận mọi việc tươi sáng hơn. Trải nghiệm những bước chân an lạc giữa các quả đồi giúp thư giãn và giúp ta nuôi dưỡng tâm an, trí sáng.

Cuộc sống ở đây như có một dòng chảy riêng; dòng chảy tinh khiết, ôn hòa. Một ngày ở Samten Hills Dalat sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho lữ khách, cùng khoảng thời gian tạm tách biệt khỏi cuộc sống bận rộn thường nhật.

Du khách tới vãn cảnh, chiêm bái và xoay Đại bảo tháp kinh luân (Ảnh: Samten Hills Dalat).

Vãn cảnh các công trình Phật giáo hùng vĩ và linh thiêng

Những người kiến tạo nên quần thể Samten Hills Dalat hẳn có đức tin sâu sắc đối với Phật giáo nói chung và Mật tông Kim cương thừa nói riêng.

Bước vào Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling, bạn sẽ bắt gặp nhiều chi tiết tương đồng với các quần thể nổi tiếng tại Nepal hay Tây Tạng. Đó là các nét họa hoa tuyết liên và kim ngân, hai loài hoa đặc biệt quý hiếm, sinh trưởng, nở hoa trên vùng núi cao Himalaya trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt băng giá, trở thành biểu tượng cho ý chí kiên định của các bậc hành giả. Từng đường nét, họa tiết được thực hiện bởi định lực và sự hợp nhất thân - tâm của các nghệ nhân.

Tất cả họa tiết và hình vẽ mang những ý nghĩa sâu xa, cao quý và huyền bí. Các biểu tượng Mật tông khác như Ca Lăng Tần Già, tượng Phật Tương lai, hình ảnh núi Tu Di trên bích họa tạo nên không gian vừa thấm đẫm Mật tông, vừa thể hiện sự trân trọng các di sản Việt Nam từ nghìn năm trước.

Tượng Phật Di Lặc tại Samten Hills Dalat (Ảnh: Samten Hills Dalat).

Khi đến những quần thể đậm đà bản sắc văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng, chúng ta thường không thể bỏ lỡ các tạo tác độc đáo nhất tại đó.

Như đến Bhutan, bạn không thể không ghé thăm tu viện Tiger's Nest, hành hương về Ladakh không thể không ghé chùa Thiksey chiêm bái pho tượng Phật nổi tiếng… và khi đến Samten Hills Dalat bạn không thể không chiêm ngưỡng Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới vừa nhận kỷ lục Guinness tháng 3/2023.

Nhiều du khách đã đến đây, xếp hàng để được tự tay chạm vào kinh luân, quay bánh xe cầu nguyện, cảm nhận sự tích cực, nguồn phúc lạc to lớn tỏa ra khi hơn một tỷ câu chú Om Mani Padme Hum bên trong chuyển động. Theo kinh điển Phật giáo, nơi chốn nào an vị Bảo tháp Kinh luân trên núi cao, nơi ấy sẽ là chốn yên bình.

Khi đứng trên đồi cao, nhìn ra dải thung lũng mát mắt, cảm nhận năng lượng tích cực và thiêng liêng, bạn sẽ cảm thấy sự an lạc và hạnh phúc khi được kết nối sâu sắc với chính mình.

Thông tin thêm:

Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat

Địa chỉ: thôn Kambute, xã Tutra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 19007071

Website: https://samtenhills.vn/