Sắc xuân trên vùng đất di sản

Không gian Đình Làng Nương Yên Tử dưới chân núi trong hội xuân (Ảnh: Tùng Lâm).

Yên Tử những ngày đầu năm tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng của người con phương xa trở về. Trong tầm mắt, nơi nơi đều mang sắc Tết đậm đà, cây lá nghiêng mình đón hạt sương sớm, núi non mở lòng ôm lấy người hành hương, cả mái nhà cổ kính cũng trìu mến đón bình an năm mới.

Yên Tử vốn là vùng đất linh thiêng, được xem là kinh đô Phật giáo thời Đại Việt khi nơi đây gắn liền với cuộc đời tu hành, đắc đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông - người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Ngày nay, Yên Tử vẫn mang tinh hoa của cha ông, nhưng đã trở thành một điểm đến du lịch đa trải nghiệm. Hằng năm, du khách nhiều độ tuổi không bỏ qua Yên Tử trong lịch trình du xuân đầu năm.

Vào mùa xuân, Yên Tử ngập tràn trong sắc màu rực rỡ của các lễ hội. Tiêu biểu phải kể đến hội Làng Nương Yên Tử dưới chân núi với nhiều trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo mo cau, chơi pháo đất, đan thổ cẩm, làm hương, mặc cổ phục Việt..., hay chương trình khai hội xuân Yên Tử được tổ chức thường niên vào mùng 10 tháng Giêng với các nghi thức đặc trưng như Gióng trống, thỉnh chuông, rước kiệu cùng các nghi lễ tâm linh khác.

Lễ khai hội xuân Yên Tử - sự kiện thu hút hàng nghìn Phật tử và người dân cả nước về tham dự (Ảnh: Tùng Lâm).

Bên cạnh hành trình cầu an tại những ngôi chùa nổi tiếng tại Yên Tử, hãy dành thêm thời gian khám phá các hoạt động dân gian thú vị. Mặc trên mình bộ cổ phục Việt, bạn có thể cưỡi ngựa và tận hưởng không gian cổ kính xưa hay khai bút đầu năm với bức thư pháp do chính tay mình viết hoặc hòa mình vào nhiều trò chơi dân gian tưởng như đã quên từ lúc nào, kéo co, chơi cờ tướng, ô ăn quan, nặn pháo đất.

Du khách trải nghiệm xin chữ ông đồ, nhận may mắn đầu năm (Ảnh: Tùng Lâm).

Góp vị cho hành trình du xuân Yên Tử, chuỗi nhà hàng truyền thống khiến phong vị Tết càng thêm đậm đà. Mâm cơm Tết ở Yên Tử ít bày biện cầu kỳ, nhưng mỗi món đều chứa đựng tâm tình của người đầu bếp. Dù là món ăn cung đình hay làng quê Việt, đó cũng là thành quả của quá trình chế biến đong đầy cảm xúc từ nguồn nguyên liệu nhà trồng.

Thưởng thức ẩm thực truyền thống cùng người dân địa phương (Ảnh: Tùng Lâm).

Ngoài những trải nghiệm đậm chất văn hóa, về Yên Tử, bạn cũng cảm nhận được nét đẹp đời sống người đồng bào Dao Thanh Y sống dưới chân núi. Con người nơi đây hiếu khách, sau một năm vất vả, ai nấy đều mừng rỡ khi thấy du khách trở về. Như có cơ hội tiếp khách quý, người nơi đây cởi mở và nhiệt tình như thể người thân quen đã lâu.

Bên cạnh không khí nhộn nhịp của mùa xuân, Yên Tử cũng có những lúc bình yên đến lạ. Sự nhẹ nhàng vốn có ở nơi đây khiến bạn được thư giãn, thật lý tưởng cho những ai đang khao khát sự nghỉ ngơi sau một năm đầy cố gắng. Được bao bọc bởi Rừng Quốc gia Yên Tử, khu di tích Yên Tử mang trong mình bầu không khí trong trẻo, tiếng chim ca sớm mai, tiếng suối chảy róc rách, cả tiếng xào xạc của lá xuân, tất cả đều có khả năng chữa lành tuyệt vời.

Khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử và khu nghỉ dưỡng Làng Nương Yên Tử là chốn dừng chân lý tưởng cho hành trình du xuân trọn vẹn. Với kiến trúc đậm hồn Việt, nét Trần và tinh thần Thiền Trúc Lâm, nơi đây xứng đáng là một trong những không gian nghỉ dưỡng về văn hóa độc đáo nhất.

Quần thể Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm với Trục tâm đạo (khu vực trung tâm), khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery (khu vực bên phải), khu nghỉ dưỡng Làng Nương Yên Tử (khu vực bên trái) (Ảnh: Tùng Lâm).

Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm du xuân đậm chất văn hóa Việt, Yên Tử đang chờ đón bạn. Cùng người thân thương trở về vùng đất nghìn năm lịch sử và tìm kiếm giá trị của Tết cổ truyền, nơi bình an giao hòa cùng không khí xuân rực rỡ sắc màu.

Để tìm hiểu thông tin về Yên Tử, du khách xem thêm tại:

Website: http://yentutunglam.com.vn

Hotline: 0203 651 8888

Email: info@yentutunglam.com.vn

Địa chỉ: khu di tích Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh