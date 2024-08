Road Trip Two Quy Nhơn: Trải nghiệm độc đáo cho tín đồ du lịch tự túc

Đón đầu xu hướng này, FLC Hotels & Resorts cho ra mắt chuyến trải nghiệm tự do "Road Trip Two Quy Nhơn - Đi một lần, nhớ cả đời" với nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm độc đáo

Quy Nhơn: Điểm đến yêu thích của các tín đồ du lịch

Được mệnh danh là "Maldives của Việt Nam", Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến lý tưởng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách nội địa và quốc tế, đặc biệt là các tín đồ của xu hướng du lịch trải nghiệm road trip.

Eo Gió - Điểm đến không nên bỏ lỡ khi tới Quy Nhơn (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Quy Nhơn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng, với các cung đường ven biển đẹp như mơ từ đèo Cù Mông uốn lượn giữa núi non hùng vĩ đến con đường Xuân Hải - Nhơn Hội trải dài bên bờ cát trắng. Hành trình từ Phú Yên tới Quy Nhơn được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam cùng tầm nhìn bao quát với biển xanh một bên, núi non trùng điệp một bên.

Road Trip Two Quy Nhơn - Hành trình trải nghiệm tự do "Đi một lần, nhớ cả đời"

Đón đầu xu hướng du lịch trải nghiệm road trip đang gây chú ý trong cộng đồng đam mê xê dịch, FLC Hotels & Resorts cho ra mắt chương trình trải nghiệm tự do "Road Trip Two Quy Nhơn - Đi một lần, nhớ cả đời" dành riêng cho Quy Nhơn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bạn đã sẵn sàng cho một chuyến road trip đầy ắp những kỷ niệm? "Road Trip Two Quy Nhơn" không đơn thuần là một chuyến đi, mà là cả một hành trình trải nghiệm tự do, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Bạn có thể khám phá Quy Nhơn theo cách riêng, nơi mà tự do (free) không chỉ là một từ, mà là cả một triết lý sống:

- Fun journey: Tận hưởng hành trình kỳ thú và đầy niềm vui.

- Right time, accompany & vehicle: Lựa chọn đúng thời điểm, bạn đồng hành "hợp cạ" và phương tiện di chuyển phù hợp.

- Explore everything: Khám phá mọi ngóc ngách, từ những bãi biển hoang sơ đến những con phố sầm uất.

- Endless experience & memories: Tạo nên vô vàn trải nghiệm độc đáo và kỷ niệm khó quên.

FLC Hotels & Resorts - Điểm dừng chân lý tưởng

Khi lựa chọn điểm dừng chân cho chuyến road trip đến Quy Nhơn, FLC Hotels & Resorts nổi bật như một lựa chọn hàng đầu với hai khu nghỉ dưỡng đẳng cấp: FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort (FLC Quy Nhơn) và FLC City Hotel Beach Quy Nhơn.

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - Thiên đường nghỉ dưỡng ven biển

FLC Quy Nhơn - Thiên đường nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích tất cả trong một (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

FLC Quy Nhơn được coi là điểm đến nổi bật tại thành phố biển với sự hội tụ của những tuyệt tác kiến trúc hiện đại cùng tổ hợp tiện ích giải trí - thư giãn cao cấp, chuỗi nhà hàng đa phong cách và trung tâm hội nghị đẳng cấp.

Với vị trí đắc địa bên bờ biển Nhơn Lý xinh đẹp, FLC Quy Nhơn còn là địa điểm thuận tiện cho du khách có thể dễ dàng khám phá các địa danh nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió,... hứa hẹn mang lại cho du khách một hành trình du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm trọn vẹn.

Aqua Chill Bar - Tổ hợp giải trí và ẩm thực bên bờ biển (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

FLC City Hotel Beach Quy Nhơn - Trải nghiệm đô thị sôi động

FLC City Hotel Beach Quy Nhơn - Biểu tượng giải trí năng động của thành phố Quy Nhơn (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Tọa lạc trên tuyến đường ven biển An Dương Vương đẹp và sầm uất bậc nhất Quy Nhơn, FLC City Hotel Beach Quy Nhơn vừa đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, hội họp, vừa mang đến cho du khách trải nghiệm khác biệt theo sở thích cá nhân. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết nối tới những điểm du lịch, ăn uống và vui chơi giải trí tại trung tâm thành phố.

Với chuỗi nhà hàng và bar đa phong cách như Capella, Aqua Beach Club,... cùng khu vực gym và spa cao cấp, bạn sẽ được đắm chìm trong hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, từ khám phá ẩm thực năm châu đến tái tạo năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Aqua Beach Club - Tổ hợp đa chức năng dưới lòng thành phố Quy Nhơn (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

FLC Quy Nhơn và FLC City Hotel Beach Quy Nhơn đồng hành cùng du khách để đa dạng hóa trải nghiệm ăn - chơi - nghỉ hết mình, đồng thời tối ưu chi phí với ưu đãi:

Nhận ngay quà tặng lên đến 1 triệu đồng với booking từ 1 phòng nghỉ.

Áp dụng với tất cả các dịch vụ trong thời gian lưu trú (không áp dụng với phòng nghỉ). Đêm nghỉ tiêu chuẩn 5 sao kèm buffet sáng.

Thời gian đặt phòng: từ nay - 31/12/2024

Thời gian lưu trú: 18/8 - 31/12/2024

Thông tin chi tiết liên hệ:

FLC Hotels & Resorts:

- Hotline: 0962 625 582

- Email: fitbooking@flc.vn

- Website: flchotelsresorts.com

FLC Quy Nhơn:

- Hotline: 0256 628 8888

- E-mail: resa@flcquynhon.com.vn

FLC City Hotel Beach Quy Nhơn:

- Hotline: 0256 390 8888

- E-mail: resa.quynhon@flccityhotel.com.vn