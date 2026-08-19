Quầy lòng lợn ở Bắc Ninh gây sốt, hút khách nhờ cách bán hàng của bà chủ

16h, lòng lợn trên bếp đã chín, bà Phan Thị Thanh (sống ở Bắc Ninh) cùng chồng tất bật chở 3 chiếc nồi ra khu vực gần nhà, bắt đầu buổi bán hàng như thường lệ.

Trong khi bà Thanh thoăn thoắt thái lòng, con trai bà mở điện thoại, bật chức năng phát trực tiếp. Số mắt xem tăng vọt từ vài trăm lên đến hàng nghìn trong 15 phút.

Từ khi được các con hỗ trợ phát trực tiếp lên mạng, quầy hàng của bà Thanh ngày càng được nhiều người biết đến. Có thời điểm kênh cá nhân của bà thu hút hơn 10.000 người theo dõi cùng lúc.

Bà Thanh bán theo nhu cầu của khách kể cả khách mua 5.000 đồng hay 10.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi không phải người nổi tiếng như khán giả vẫn thường nói. Được khách hàng yêu mến, vợ chồng tôi phải cố gắng nhiều hơn, không phụ sự tin tưởng và tình cảm của họ dành cho mình", bà Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Lan tỏa gian hàng nhờ phát trực tiếp

Năm 1997, không có vốn liếng trong tay, vợ chồng bà Thanh bắt đầu bán lòng lợn luộc, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho con đầu lòng. Sau khi mang thai và sinh con thứ hai, vợ chồng chuyển sang công việc khác. Năm 2019, bà quyết định quay lại với nghề bán lòng.

"Trải qua nhiều công việc, tôi cảm thấy mình có duyên và đam mê với nghề này. Tôi thích cảm giác được tự tay chuẩn bị những nồi lòng nóng hổi, đưa món ăn ngon đến tay khách", bà chia sẻ.

Cuối năm 2025, các con bắt đầu quay và phát trực tiếp công việc buôn bán của bà Thanh lên mạng xã hội. Vốn sống giản dị, không quen xuất hiện trước ống kính, bà cảm thấy xấu hổ vì sợ mọi người trong làng đàm tiếu.

Những ngày đầu, các video có ít người theo dõi. Sau một thời gian, nhiều video được lên xu hướng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

"Thấy mọi người tương tác tốt, tôi đồng ý cho các con quay video, đăng lên kênh cá nhân thu hút rất nhiều lượt xem. Vợ chồng không ngờ công việc bình dị của mình được mọi người quan tâm như vậy”, chủ quán chia sẻ.

Theo bà Thanh, hình ảnh trong các phiên phát trực tiếp không được dàn dựng. Tính cách của bà vốn đã điềm đạm nên quá trình giao tiếp với khách diễn ra một cách tự nhiên.

Tính chất công việc bán hàng bận rộn, bà không có thời gian để đọc và trả lời các bình luận của khán giả. Người phụ nữ dành sự tập trung giao tiếp với khách mua tại quầy.

Nhờ sức lan tỏa của các video, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách chờ đợi mua đồ ăn. Tệp khách hàng của bà được mở rộng, không còn là người trong làng mà có cả khách từ các địa phương khác.

Thời gian gần đây, mỗi ngày bà bán khoảng 3-4 nồi lòng, gấp 3 lần so với khi mới kinh doanh. Phong cách bán hàng niềm nở, dễ chịu của bà Thanh đã chinh phục được những vị khách ở phương xa.

Có gia đình từ miền Nam ra Hà Nội du lịch, tự thuê xe máy đến trải nghiệm mua lòng ngay tại quầy. Hay một cụ bà ngoài 70 tuổi ở Hà Nội, lặn lội bắt xe buýt đến tận nhà bà Thanh, bày tỏ sự yêu mến trước cách bán hàng nhẹ nhàng, niềm nở của nữ chủ quán.

"Việc nhớ khẩu vị của khách quen giúp tôi lấy hàng nhanh chóng hơn. Với những khách mua lần đầu, tôi tư vấn kỹ lượng lòng phù hợp với số người ăn, không cố tình cắt nhiều hơn để kiếm lời", chủ quầy hàng nói.

Bà Thanh cho rằng, sự đồng hành của gia đình giúp quầy hàng có thể duy trì và phát triển đến hôm nay. Nhiều năm qua, chồng luôn âm thầm đứng phía sau hỗ trợ, giúp bà chuẩn bị nồi nước luộc lòng, sắp đặt quầy hàng.

Thời gian gần đây, con dâu đảm nhận việc thu tiền và đóng gói món ăn, còn con trai quay và phát trực tiếp lên mạng, giúp hình ảnh của mẹ đến gần hơn với hàng triệu người xem.

Máy quay đặt bên cạnh phát trực tiếp cảnh bà Thanh bán hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chất lượng vẫn là yếu tố quyết định

Theo bà Thanh, phát trực tiếp chỉ là kênh giúp tăng tương tác, không phải "cây đũa thần" giúp kinh doanh phát đạt. Chất lượng nguyên liệu vẫn là yếu tố quyết định người mua quay trở lại.

Không chọn hàng đông lạnh giá rẻ, người phụ nữ cẩn thận từ khâu chọn nguyên liệu. Hàng ngày, từ 5h20, bà thức dậy đi chợ, tìm mua những mớ rau thơm tươi ngon, làm nguyên liệu nhồi dồi. Rau được bà rửa sạch, nhặt kỹ từng lá, phơi ráo nước trước khi bắt tay vào chế biến.

Quầy hàng đông khách từ lúc mở cửa đến khi hết lòng lợn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 13h, bà tìm đến mối quen, mua lòng và các loại nội tạng từ những con lợn vừa được giết mổ.

"Tôi chưa bao giờ suy nghĩ chuyện lấy lòng giá rẻ để được lãi nhiều hơn. Dùng nguyên liệu không tươi ngon, người bán tự đánh mất niềm tin với khách hàng", người phụ nữ bày tỏ.

Nhiều thực khách thích mua hàng ở đây vì sự niềm nở, thân thiện của bà chủ. Trong khi thoăn thoắt thái đồ ăn, bà Thanh vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người, không một lời cáu gắt.

Đặc biệt, bà bán lòng theo nhu cầu của khách, kể cả mua 5.000-10.000 đồng. Cách bán linh hoạt này phù hợp với sinh viên, công nhân và những người thu nhập thấp.

"Khách cần bao nhiêu, tôi bán bấy nhiêu, không gây khó dễ. Trong kinh doanh, quan trọng nhất là giữ được sự tin tưởng, đảm bảo vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", bà Thanh chia sẻ.

Nhiều tiểu thương mạnh dạn chuyển đổi số

Câu chuyện tận dụng sức mạnh của công nghệ để quảng bá gian hàng không phải là hiếm trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống tận dụng nhiều phương thức để tăng lượng khách, giữa lúc kinh doanh ế ẩm và xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Thay vì chờ đợi khách ở địa phương, bán hàng trực tuyến góp phần mở rộng tệp người tiêu dùng khắp cả nước. Nhờ đó, tình hình kinh doanh sôi động hơn, đưa lại nguồn thu nhập tốt.

Gần đây, ông Trần Quang Sĩ (tiểu thương chợ Bắc Ninh, phường Thủ Đức, TPHCM) cũng gây chú ý nhờ kiên trì phát trực tiếp giới thiệu các mẫu váy dạ hội, kết hợp hát và pha trò. Phiên livestream của ông có gần 1.000 người theo dõi cùng lúc chỉ sau khoảng 10 phút lên sóng.

Ông Sĩ cho biết, từ sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua sắm, các nền tảng thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, chợ truyền thống dần vắng bóng người mua. Chính vì thế, ông mua thiết bị, đèn về học phát trực tiếp.

Ban đầu, chỉ có vài chục người xem, mỗi đêm bán 7-10 đơn, khách chủ yếu là người quen. Thế nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi những đoạn video về ông được chia sẻ rộng rãi.

"Có phiên livestream người xem nhảy vọt lên 1.000, rồi 2.000 người. Chữ trên màn hình điện thoại cứ chạy liên tục, khách chốt đơn dồn dập, tôi nhìn còn không kịp chứ đừng nói là trả lời”, ông nói.

Cách đây không lâu, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Theo đó, Bộ Công thương triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ và logistics; phát triển hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối hiện đại gắn với kênh truyền thống; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, AI, blockchain, IoT để tối ưu chuỗi cung ứng.

Ngoài ra hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên nền tảng số; các chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận hiệu quả với người tiêu dùng; xây dựng “Gian hàng Việt chuẩn số”; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.