Phiêu lưu mùa hè đa trải nghiệm tại The Grand Ho Tram Strip (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Tăng cảm xúc với loạt giải đấu võ thuật quốc tế

Sở hữu phòng Grand Ballroom rộng hơn 1.200m2 với đầy đủ thiết bị hiện đại và sàn đấu tiêu chuẩn, The Grand Ho Tram Strip là điểm đến của loạt giải đấu mang tầm cỡ quốc tế.

Nếu bạn không may bỏ lỡ MMA Angel's Fighting Championship 25 vừa qua thì đừng lo, sự kiện WBO Globle Prelude - Fight Mania sẽ diễn ra trong 15/7 tới đây. Sức nóng của mùa hè hẳn cũng không nóng bằng màn quy tụ của các võ sĩ hàng đầu thế giới như võ sĩ Sẳm Minh Phát hay "tay đấm" người Trung Quốc Zhu Dian, hứa hẹn mang đến những màn so tài mãn nhãn cho người xem.

Hơn thế, du khách còn có thể tận hưởng các hoạt động thể thao dưới nước như surfboarding hay chèo thuyền kayak trên bờ biển Hồ Tràm.

Với những môn thể thao đầy hứng khởi, The Grand Ho Tram Strip luôn đảm bảo mọi du khách đều có nhiều sự lựa chọn thú vị để ngập tràn trong sự kích thích của điểm đến ven biển.

The Grand Ho Tram Strip là điểm đến ven biển yêu thích của du khách (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

"So găng" trên sân golf cao cấp cho các golfer

Một trong những hoạt động thể thao không nên bỏ qua tại The Grand Ho Tram Strip là thực hiện những cú "swing" tại sân golf hàng đầu châu Á. Đặt chân tại The Bluffs Grand Ho Tram Strip - sân golf theo chuẩn quốc tế do chính tay huyền thoại Greg Norman thiết kế, các golf thủ sẽ nhận được ưu đãi ở mức hơn 3,38 triệu đồng cho 3 khách đi cùng, áp dụng cho những golf thủ ghi được "Hole In One" tại các sân golf trên lãnh thổ Việt Nam từ tháng 1 đến hết tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, những golf thủ sinh vào năm "con mèo" - 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 cũng sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 2,2 triệu đồng và đã bao gồm green fee 18 hố.

Sân golf The Bluffs là nơi giúp các gofler tận hưởng môn thể thao "quý tộc" (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Trải dài trên diện tích 51 hecta và thường xuyên được chọn lựa để tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, The Bluffs Grand Ho Tram Strip với 18 hố được bố trí nhịp nhàng dựa trên địa hình tự nhiên của những cồn cát gợn sóng gần bờ biển, đảm bảo sẽ thỏa mãn yêu cầu cao nhất của cả những gofl thủ chuyên nghiệp lẫn bán chuyên.

Thỏa mãn vị giác với tinh hoa ẩm thực Á - Âu

Khám phá ẩm thực luôn là một trong những trải nghiệm mà đa số du khách đều hướng đến trong các chuyến du lịch.

Xuyên suốt kỳ nghỉ dưỡng tại The Grand Ho Tram Strip, bạn có thể thưởng thức bữa ăn sáng tự chọn với nhiều lựa chọn thú vị tại hai nhà hàng Ginger và Lemongrass.

Kỳ nghỉ trở nên thú vị hơn khi thưởng thức ẩm thực cao cấp tại nhà hàng Lemongrass và Ginger (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Ngoài ra, cho những ai yêu thích hải sản tươi sống và món nướng thơm lừng - Khói BBQ với tầm nhìn ra đài phun nước sẽ là lựa chọn thú vị.

Tái tạo năng lượng hạnh phúc

Rời xa nhịp sống xô bồ, dừng lại và vỗ về thân tâm trong không gian yên bình của The Grand Spa là một trong những giây phút thực sự tuyệt vời. Những liệu pháp massage trị liệu và thư giãn cơ thể, được phục vụ tận tâm bởi đội ngũ chuyên viên đào tạo bởi "nhà phát triển spa tốt nhất toàn cầu năm 2020" GOCO Hospitality, sẽ giúp bạn tái tạo nguồn cảm hứng tuyệt vời, sẵn sàng cho guồng quay thường nhật.

Tái tạo năng lượng tại 2 spa đạt giải thưởng quốc tế (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Mùa hè này, bạn có thể lên lịch cho chuyến phiêu lưu đáng nhớ tại The Grand Ho Tram Strip - nơi giao hòa giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp và phong cách phục vụ hạng sang, giữa thiên nhiên hùng vỹ và bàn tay thiết kế tinh tế của con người.

Nằm ở vị trí cách TPHCM 2 giờ di chuyển, The Grand Ho Tram Strip là tổ hợp giải trí với hai tòa khách sạn 5 sao là InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với công suất tiếp đón lên đến 1.100 phòng.

Với hơn 15 nhà hàng và quầy bar, 5 hồ bơi, 2 spa đoạt nhiều giải thưởng và hệ thống sân golf The Bluffs Grand Ho Tram Strip hàng đầu châu Á, The Grand Ho Tram Strip mở ra thế giới trải nghiệm từ giải trí, thể thao đến ẩm thực, mang tới cho du khách những hoạt động giải trí đa dạng từ ngày đến đêm, tận dụng tối đa khoảng thời gian trong kỳ nghỉ.

Website: thegrandhotram.com

Hotline: 1800 588801

Email: Reservations@thegrandhotram.com