Ocean City: Mô hình điểm đến mua sắm - giải trí thành công tại Việt Nam

"One-stop shoppertainment" - Xu hướng của ngành du lịch bán lẻ

Mô hình "One-stop shoppertainment" kết hợp các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực và nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng nổi bật trong ngành du lịch bán lẻ. Không chỉ tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng, mô hình này còn giúp du khách tiết kiệm thời gian và tận hưởng mọi tiện ích trong cùng một điểm đến.

Hai ví dụ thành công tiêu biểu là Walt Disney World (Mỹ) và Resorts World Sentosa (Singapore). Cả hai tổ hợp này đều mang đến hệ sinh thái dịch vụ phong phú từ nghỉ dưỡng, mua sắm đến ẩm thực và giải trí, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ.

Tại Việt Nam, Ocean City là một điển hình của mô hình "One-stop shoppertainment". Thành công của Ocean City còn đến từ sự tham gia của Vincom Retail - nhà phát triển, vận hành bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Tiềm năng của mô hình "One-stop shoppertainment" tại Ocean City

Là một trong những điểm đến phát triển theo mô hình "One-stop shoppertainment" tại Việt Nam, Ocean City gây ấn tượng khi sở hữu các khu phố thương mại độc đáo mang đến không gian trải nghiệm kết hợp giữa mua sắm và giải trí cho cư dân và du khách.

Bên cạnh công viên giải trí VinWonders, du khách có cơ hội khám phá The Venice và K-Town, 2 mảnh ghép kiến trúc Đông - Tây. Trung tâm giải trí này nổi tiếng với show diễn thực cảnh The Grand Voyage, trình diễn pháo hoa vào tối cuối tuần. Trong khi đó, khu phố Little Hong Kong lại mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc xứ Cảng Thơm.

Ocean City trở thành điểm đến bán lẻ hấp dẫn với mô hình du lịch đa trải nghiệm (Ảnh: Vinhomes).

Ngoài hàng trăm gian hàng đa dạng sản phẩm, dịch vụ, Ocean City còn mang tới các khu phố thương mại này chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đa sắc màu, có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Highlight, T-ara, DJ Jay Hardway...

Vào tháng 12 vừa qua, Ocean City đã tổ chức thành công concert thứ hai của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", thu hút hơn 130.000 lượt khách đến tận hưởng không khí lễ hội sôi động cùng không gian âm nhạc và nghệ thuật độc đáo. Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế của một điểm đến có đủ hạ tầng hiện đại, không gian rộng lớn, tiện ích dịch vụ đa dạng, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí của các sự kiện, lễ hội quy mô quốc tế.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã thu hút hơn 130.000 lượt khán giả đến với Ocean City (Ảnh: Vinhomes).

Tính đến hết tháng 11, Grand World đã đón hơn 11 triệu lượt khách, K-Town ghi nhận hơn 4 triệu lượt, trong khi khu phố Little Hong Kong cũng thu hút gần 3 triệu lượt khách. Những kết quả này minh chứng cho sự phát triển vượt bậc và tiềm năng của Ocean City trong việc trở thành tâm điểm du lịch và văn hóa tầm cỡ quốc tế.

Quán nhậu Tự do - một trong những thương hiệu kinh doanh thành công, ghi dấu ấn tại Ocean City (Ảnh: Vinhomes).

Lưu lượng du khách đông đảo đổ về các Khu phố thương mại tại Ocean City (Ảnh: Vinhomes).

Năm 2025 được đơn vị phát triển kỳ vọng sẽ là bước ngoặt đột phá của Ocean City khi có thêm Vincom Mega Mall Ocean City, dự kiến khai trương vào quý II, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều mô hình kinh doanh độc đáo tại Việt Nam như phố sách Happy Town, phố nội thất Đại lộ Bốn mùa và không gian nghệ thuật tại "Kinh đô Ánh sáng"…

Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, đây còn là các không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật và giải trí, khẳng định vị thế của Ocean City với xu hướng "One-stop shoppertainment".

Vincom Mega Mall Ocean City và loạt khu phố thương mại mới trong năm 2025 sẽ tạo ra bước đà bứt phá cho Ocean City (Ảnh: Vinhomes).

Vincom Mega Mall Ocean City được thiết kế theo chủ đề "Bản giao hưởng đại dương và ánh sáng", tạo nên một không gian kiến trúc đầy tính nghệ thuật và hiện đại. Nơi đây sở hữu các trải nghiệm độc đáo, như siêu thị Nhật hàng đầu Việt Nam với thiết kế duplex thông tầng, nhà hát trong trung tâm thương mại với 1.600 chỗ, khu tổ hợp hội nghị và sự kiện MICE quy mô lên tới 4.100 chỗ. Vincom Mega Mall Ocean City sẽ là lựa chọn hàng đầu để tổ chức các lễ trao giải quốc tế.

Với mô hình khu phố thương mại độc đáo cùng việc tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế, Ocean City sẽ tiếp tục khẳng định là một trong những "One-stop shoppertainment" triển vọng tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, mở ra cơ hội cho giới đầu tư, kinh doanh bán lẻ.