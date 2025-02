Ocean City - điểm du xuân thu hút du khách miền Bắc

Điểm đến cầu nguyện may mắn đầu năm

Du xuân đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, nhằm cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Năm nay, hành trình du xuân của gia đình chị Mai Phương (43 tuổi, Hà Nội) là về với Ocean City - nơi đang diễn ra Lễ hội Ánh sáng phương Đông.

"Tôi đã tới đây hôm khai mạc Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean. Đứng trước gần 30 cụm đèn lồng khổng lồ, hiểu ý nghĩa của những tuyệt tác này, tôi đã nghĩ: đây chính là điểm đến không thể bỏ lỡ để cầu may mắn đầu năm", chị Mai Phương chia sẻ.

Tác phẩm Long Môn cùng gần 30 cụm đèn lồng khổng lồ đang thắp sáng Ocean City (Ảnh: BTC).

Trưng bày gần 30 cụm đèn lồng đặc sắc, lễ hội tạo nên một điểm đến du xuân, cầu may theo đúng văn hóa truyền thống lâu đời của các quốc gia Đông Á, trong đó có Việt Nam. Bởi không chỉ là các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng và màu sắc, đèn lồng còn đại diện cho ánh sáng và là biểu tượng gửi gắm ước nguyện và khát vọng của con người về những điều may mắn, tốt đẹp và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Du khách tham quan lễ hội (Ảnh: BTC).

Tuyệt tác đèn lồng Việt thể hiện văn hóa, lịch sử truyền thống, gửi gắm khát vọng ấm no, hạnh phúc (Ảnh: BTC).

Các tác phẩm của Việt Nam như: Lạc Long Quân trở về, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử - Tiên Dung, Hồn thiêng đất Việt, Long - Phượng sum vầy,… thể hiện sống động lịch sử nghìn năm văn hiến với câu chuyện về cội nguồn dân tộc; các vị thánh đã có công bảo vệ đất nước; phẩm chất, khát vọng cao đẹp của người Việt.

"Lạc Long Quân, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử… đều là những vị thánh trong truyền thuyết, tín ngưỡng văn hóa Việt, bảo hộ cho cuộc sống ấm no của người Việt từ nghìn năm, sẽ tiếp tục mang tới những điều tốt lành cho con cháu hôm nay", ông Nguyễn Khang (65 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ.

Thông điệp cho một tương lai hòa bình, hạnh phúc, ấm no không chỉ được gửi gắm trong các tác phẩm Việt, mà còn được truyền tải trong tác phẩm của Yuyuan Lantern Festival (Trung Quốc) và nhiều quốc gia châu Á khác. Mỗi tác phẩm lại mang một ý nghĩa riêng, giao hòa với nguyện ước của du khách, tạo ra giá trị thiêng liêng trong thời điểm đầu năm mới.

Các cụm đèn lồng đều lấy cảm hứng từ 2 cuốn sách cổ nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc là: Sơn Hải kinh và Lĩnh Nam chích quái. Thần thú hay sinh vật huyền bí đều là sáng tạo của con người và mang trong đó ước vọng tốt đẹp. Như Phù Tang - vốn là cây thần thể hiện mong ước sinh sôi, phát triển, Long Môn Quan có thể xem là biểu tượng của sức mạnh, may mắn; Lộc Thụ là biểu tượng gửi gắm ước mong phúc lộc đầy nhà, con cháu sum vầy…

Gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến cầu may còn là nhiều phần quà bất ngờ, hấp dẫn. Theo đó, khách tham quan được trải nghiệm rút lì xì may mắn, hái lộc đầu xuân, nhận cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe VF 3, gói Vinmec Family, kỳ nghỉ dưỡng Vinpearl, thẻ giftcard Xanh SM, dịch vụ xe sang FGF...

Du khách hào hứng nhận lì xì may mắn đầu năm (Ảnh: BTC).

Du khách diện áo dài, cổ phục, sở hữu bộ sưu tập ảnh xuân độc đáo

Không chỉ cầu may, mang về nhiều phần quà hấp dẫn, tới Lễ hội Ánh sáng phương Đông, du khách còn thư thái tận hưởng cảnh sắc của Ocean City, có những phút giây vui vẻ bên người thân, bạn bè, đồng thời có cho mình những bộ ảnh du xuân độc đáo.

Không gian thơ mộng của VinWonders Wave Park trở thành điểm check-in (chụp ảnh), thưởng lãm đèn lồng yêu thích của các gia đình, bạn trẻ (Ảnh: BTC).

Những cụm đèn lồng khổng lồ gây ấn tượng cho du khách (Ảnh: BTC).

Bên khung cảnh thơ mộng của VinWonders Wave Park, với bờ cát trắng mịn, sóng vỗ rì rào, các gia đình có thể dựng lều, tận hưởng tách trà ấm nóng, thưởng thức tiệc BBQ thơm nức, xem show Đêm hội phương Đông, thả đèn trên sông gửi ước nguyện đầu năm. Giữa khung cảnh kỳ ảo được tạo nên bởi các cụm đèn lồng Yuyuan Lantern Festival, giới trẻ thỏa sức sáng tạo các bộ ảnh xuyên không trong áo dài cách tân hay cổ phục nền nã.

Các tiểu cảnh Tết xưa Bắc Bộ giúp nhiều gia đình ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên người thân (Ảnh: BTC).

Đan xen giữa hơn 250 gian hàng của hội chợ xuân là hàng chục tiểu cảnh tái hiện sinh động không gian đậm đà bản sắc Tết Việt, bức tranh mùa xuân trăm hoa đua nở. Du khách thuê cổ phục, áo dài, các dịch vụ trang điểm, chụp ảnh… ngay tại chỗ và ghi lại khoảnh khắc du xuân đầu năm cùng người thân và gia đình.

Nối dài những trải nghiệm du xuân độc đáo cho du khách, các điểm đến như K-Town, The Venice, Little Hong Kong, Làng nướng Sake… tại Ocean City đều được trang hoàng lộng lẫy.

Du khách có thể thưởng thức bữa tiệc ẩm thực tại Làng nướng Sake hay nhận lì xì may mắn, thưởng thức múa lân sư rồng khai xuân tài lộc, DJ sôi động và live music (nhạc sống) ở Little Hong Kong,… Hàng trăm gian hàng hoạt động náo nhiệt, giữa khung cảnh kiến trúc kỳ vĩ năm châu kết hợp với chuỗi sự kiện văn hóa đa dạng cuối tuần đưa Ocean City trở thành điểm du xuân thu hút du khách miền Bắc.