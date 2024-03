Núi Bà Đen sẽ đón cột mốc 2 triệu lượt khách vào đúng dịp 8/3

Núi Bà Đen sẽ đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo trong tháng giêng năm Quý Mão (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Là điểm đến tâm linh nổi tiếng tại khu vực Nam bộ, núi Bà Đen - Tây Ninh đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày đến hành hương, chiêm bái trong dịp đầu xuân.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, không chỉ các ngày Tết, mà trong tháng Giêng, đặc biệt là các ngày cuối tuần, cáp treo lên núi Bà Đen luôn chạy hết công suất từ 5h sáng đến 23h đêm để phục vụ lượng lớn du khách đến du xuân chiêm bái và cầu an lành may mắn tại đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.

Tính đến ngày 6/3/2024, đã có gần 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen, và theo tính toán, du khách thứ 2 triệu sẽ được xướng tên vào dịp 8/3.

Để ghi lại dấu mốc kỷ lục này trong Ngày Quốc tế Phụ nữ, Sun World Ba Den Mountain sẽ có những phần quà hấp dẫn dành cho các vị khách đặc biệt.

Theo đó, 6 vị khách nữ may mắn liền kề trước và sau vị khách thứ 2 triệu sẽ nhận giải thưởng với tổng trị giá hơn 3 triệu đồng, gồm một mặt khánh Đức Di Lặc mạ vàng, phía sau dập hình túi Lộc mang ý nghĩa về tài lộc thịnh vượng; và 10 suất buffet miễn phí tại nhà hàng Vân Sơn với đa dạng món ăn hấp dẫn, sử dụng trong năm 2024.

10 vé buffet tại nhà hàng Vân Sơn là một trong các quà tặng đặc biệt dành cho các vị khách may mắn (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Vị khách may mắn nhất là vị khách thứ 2 triệu sẽ có cơ hội sở hữu bộ quà tặng với tổng trị giá hơn 8 triệu đồng, gồm: một cặp thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo "Năng Bái Thỉnh An Lạc" năm 2024; 1 lá bồ đề hoàng kim được chế tác từ những lá bồ đề tự nhiên độc bản, mạ vàng 24k; và 10 suất buffet miễn phí tại nhà hàng Vân Sơn với đa dạng món ăn hấp dẫn, sử dụng trong năm 2024.

Phái đẹp thích thú check-in với hàng vạn bông hoa tulip đang nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Ngoài các phần quà trên, mỗi vị khách may mắn còn được tặng 1 bó hoa tulip trồng tại núi Bà và 1 đèn đăng để du khách gửi gắm nguyện ước cho năm mới bình an, may mắn. Đèn đăng được Sun World Ba Den Mountain thay mặt du khách dâng lên chư Phật vào đêm dâng đăng diễn ra mỗi thứ 7 (9/3) trên quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại khu vực đỉnh núi và sau đó được hóa nguyện, ngưỡng mong mọi điều ước được hộ trì.

Tôn vinh phái đẹp trong ngày của một nửa thế giới 8/3, chị em phụ nữ khi lên đỉnh núi Bà với trang phục áo dài sẽ được Sun World Ba Den Mountain tặng 1 bó hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng.

Theo bà Đào Thị Việt - Phó giám đốc Sun World Ba Den Mountain, 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong tháng Giêng là một dấu mốc đặc biệt, là một con số kỷ lục mở ra nhiều kỳ vọng cho du lịch Tây Ninh trong năm 2024.

"Dấu mốc này còn đặc biệt hơn nữa khi diễn ra vào dịp 8/3. Những món quà nhỏ mà chúng tôi dành cho vị khách thứ 2 triệu và những người phụ nữ may mắn cũng như phái đẹp khi lên tới đỉnh núi Bà là lời tri ân sâu sắc đến du khách, và là lời chúc đến một nửa thế giới những điều tốt đẹp nhất", bà Việt cho biết.

Chương trình nghệ thuật độc đáo mừng ngày 8/3 sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Cũng trong ngày 8/3, chương trình nghệ thuật độc đáo mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ và chào mừng vị khách thứ 2 triệu được Sun World Ba Den Mountain tổ chức với các điệu múa sen, múa nón, múa lân sư rồng, trống hội mừng xuân rộn rã cùng chương trình trao thưởng cho các vị khách may mắn.

Tháng 3 cũng được xem là cơ hội cuối trong năm để phái đẹp lên núi Bà Đen và check-in với hàng vạn bông hoa tulip đủ sắc màu rực rỡ được nhập giống từ Hà Lan. Mùng 8/3 là thời điểm nở rộ nhất của 30.000 bông hoa tulip trong hai đợt cuối cùng của mùa tulip trên nóc nhà Nam bộ.

Du khách hào hứng xem show diễn tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Từ những ngày đầu năm 2024, Tây Ninh đã nổi lên là một trong những điểm đến hành hương đông khách bậc nhất cả nước, với lượng khách đi cáp treo lên núi Bà Đen liên tục vượt kỷ lục của các năm trước đó.

Sức hút của ngọn núi cao nhất Nam bộ đến từ hệ thống chùa Bà nổi tiếng linh thiêng và các công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, trong đó có tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Hội xuân núi Bà và mùa xuân Di Lặc kéo dài trong tháng Giêng với nhiều trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là nghi thức dâng đăng vào các tối cuối tuần, đưa núi Bà Đen thành điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ.